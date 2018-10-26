5 новинок, которые готовит АВТОВАЗ. Прогнозы ЗР

В графике премьер лидера российского рынка значатся как абсолютно новые и рестайлинговые модели, так и не предлагавшиеся ранее модификации, агрегаты и опции.

Российский автогигант уже не упрекнешь в инертности и редком представлении новинок. С этими качествами конкурентов не обойти. К сожалению, АВТОВАЗ перенял у иностранных компаний и плохое: информация обо всех грядущих моделях скрывается до последнего момента. Но мы все же прикинем примерный график их появления, опираясь на имеющиеся данные и логику.

Лада XRAY Cross

Лада XRAY Cross: уже в продаже!

Ближайший гость дилерских шоу-румов — Лада XRAY Cross. Пятидверка с мотором 1.8, механической коробкой передач и дорожным просветом в 215 мм предлагается по цене от 729 900 до 888 900 рублей в зависимости от комплектации. Плюс 12 тысяч за цвет металлик. Дороже будет (скоро появится робот за доплату в 25 тысяч), а вот дешевле — вряд ли. Двигатель 1.6, скорее всего, для Кросса предлагать не станут.

Lada Vesta Sport

Ладу Веста Спорт ждем у дилеров в ближайшие недели.

За псевдокроссовером последует автомобиль противоположной направленности — Лада Веста Спорт. Она тоже должна поступить в продажу до конца текущего года. Седан оснащается 145-сильным мотором, заниженной подвеской и украшен оригинальным обвесом кузова и отделкой интерьера. За единственную, весьма богатую комплектацию попросят порядка 900–930 тысяч рублей.

Lada Granta Cross

Гранту Cross придержали до первого квартала 2019 года.

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В первом квартале 2019 года ждем еще одну приподнятую Ладу. Семейство Гранта обновилось и в составе четырех типов кузова уже в наличии у дилеров по всей стране. И только Cross-модификацию универсала маркетологи решили придержать на несколько месяцев. Причем на Московском автосалоне ее показали вместе с остальными Грантами.

Цены пока неизвестны, однако можно предположить, что на Гранту Cross нужно готовить никак не меньше полумиллиона рублей. Судите сами: «сарай» нынче стоит минимум 446 900 рублей, но это в совсем уж бедной комплектации Standart. Исполнение Classic оценивается в 480 900 рублей, а с кондиционером — в 506 500.

Рестайлинг Лады Largus

Даже утилитарной машине нельзя жить без обновлений. Рестайлинг Ларгуса, надеемся, случится в середине 2019 года.

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Лада Ларгус выпускается с 2012 года. В серию универсал и фургон пошли на год позже Гранты. Значит, логично предположить, что и рестайлинг у них случится тоже на год позже — под осень 2019-го. В интернете еще с прошлого года бродит снимок Ларгуса с передком в икс-стиле, но насколько он правдив, неизвестно.

Есть вероятность, что вазовцы не станут спешить с обновлением. Эту модель покупают не за внешность или соответствие модным трендам. Статистика продаж тому доказательство. За три квартала текущего года спрос на немолодой и донельзя аскетичный Ларгус вырос по сравнению с 2017-м почти вдвое!

В прошлые годы звучали обещания начать устанавливать на Ларгусы двигатель 1.8 и автоматизированную коробку передач. Мы бы уже на это не надеялись: из всех агрегатных новинок машина удостоилась только замены французских двигателей на вазовские.

Отдаленные перспективы

На облик абсолютно новой Нивы намекает концепткар Lada 4x4 Vision.

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С выходом Весты Спорт флагманское семейство АВТОВАЗа сформировано окончательно. Разве что можно понадеяться на выход новых версий универсалов — заряженного спортивного и битопливного CNG. Но это никак не раньше 2020 года. По обеим версиям заводу нужно накопить статистику продаж, узнать мнения владельцев. Так что пока не раскрутятся одноименные седаны, нечего и надеяться.

Иксрей все обещанные обновки получил. Для рестайлинга еще рано, и в семействе ожидается затишье.

Наконец, недавно показали концепт Лада 4х4. Замена классической Ниве поспеет в 2021 году. Внедорожник переведут на переднеприводную кроссоверную платформу альянса Renault-Nissan, но, по заверениям, сохранят ему выдающуюся проходимость. Каким образом, пока загадка. Что касается ныне выпускаемого полноприводника, есть все шансы, что его карьера не закончится и в 2021-м. Какой объем новшеств он получит в ближайшие год-два, будет зависеть от финансовых успехов АВТОВАЗа. Заводу, уверены, хотелось бы улучшить машину в массе деталей, однако все упирается в деньги. Как имеющиеся у производителя, так и у покупателей, ведь все доработки неминуемо приведут к удорожанию машины.

Силовые агрегаты и опции

Систему Lada Connect для контроля машины через мобильное приложение уже можно установить у официальных дилеров.

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Что касается агрегатов и опций, здесь тоже готовятся новинки. Главная из них — вариатор. Уж слишком много нареканий к роботу с одним сцеплением! Первой альтернативную трансмиссию примерит Веста, и должно это случиться в 2019 году. На Иксрее ее появление можно предположить с большой долей уверенности, а вот на дешевой Гранте вариатор вряд ли станет пользоваться спросом. Тем более что на нее, в отличие от Весты и Иксрея, продолжают ставить классический автомат Jatco.

Из опций отметим уже поступивший в продажу телематический комплекс Lada Connect для дистанционного контроля и управления некоторыми функциями автомобиля. Мы его уже испытали на редакционной Весте, а покупатели могут доустановить систему на Весту, Иксрей и рестайлинговую Гранту. Цена «под ключ» — около 35 тысяч рублей с учетом обслуживания на три года.

А еще Весту и Иксрей в ближайшее время ждет внедрение обогрева руля, которого первой удостоилась Лада XRAY Cross.