5 новинок, которые готовит АВТОВАЗ. Прогнозы ЗР

В графике премьер лидера российского рынка значатся как абсолютно новые и рестайлинговые модели, так и не предлагавшиеся ранее модификации, агрегаты и опции.

LADA XRAY
LADA XRAY

LADA > XRAY

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

Lada Largus
Lada Largus

LADA > Largus

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Российский автогигант уже не упрекнешь в инертности и редком представлении новинок. С этими качествами конкурентов не обойти. К сожалению, АВТОВАЗ перенял у иностранных компаний и плохое: информация обо всех грядущих моделях скрывается до последнего момента. Но мы все же прикинем примерный график их появления, опираясь на имеющиеся данные и логику.

Лада XRAY Cross

Лада XRAY Cross: уже в продаже!
Лада XRAY Cross: уже в продаже!

Ближайший гость дилерских шоу-румов — Лада XRAY Cross. Пятидверка с мотором 1.8, механической коробкой передач и дорожным просветом в 215 мм предлагается по цене от 729 900 до 888 900 рублей в зависимости от комплектации. Плюс 12 тысяч за цвет металлик. Дороже будет (скоро появится робот за доплату в 25 тысяч), а вот дешевле — вряд ли. Двигатель 1.6, скорее всего, для Кросса предлагать не станут.

Lada Vesta Sport

Ладу Веста Спорт ждем у дилеров в ближайшие недели.
Ладу Веста Спорт ждем у дилеров в ближайшие недели.

За псевдокроссовером последует автомобиль противоположной направленности — Лада Веста Спорт. Она тоже должна поступить в продажу до конца текущего года. Седан оснащается 145-сильным мотором, заниженной подвеской и украшен оригинальным обвесом кузова и отделкой интерьера. За единственную, весьма богатую комплектацию попросят порядка 900–930 тысяч рублей.

Lada Granta Cross

Гранту Cross придержали до первого квартала 2019 года.
Гранту Cross придержали до первого квартала 2019 года.

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Обновленная Лада Гранта: цены и комплектации

В первом квартале 2019 года ждем еще одну приподнятую Ладу. Семейство Гранта обновилось и в составе четырех типов кузова уже в наличии у дилеров по всей стране. И только Cross-модификацию универсала маркетологи решили придержать на несколько месяцев. Причем на Московском автосалоне ее показали вместе с остальными Грантами.

Цены пока неизвестны, однако можно предположить, что на Гранту Cross нужно готовить никак не меньше полумиллиона рублей. Судите сами: «сарай» нынче стоит минимум 446 900 рублей, но это в совсем уж бедной комплектации Standart. Исполнение Classic оценивается в 480 900 рублей, а с кондиционером — в 506 500.

Рестайлинг Лады Largus

Даже утилитарной машине нельзя жить без обновлений. Рестайлинг Ларгуса, надеемся, случится в середине 2019 года.
Даже утилитарной машине нельзя жить без обновлений. Рестайлинг Ларгуса, надеемся, случится в середине 2019 года.

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Лада Ларгус выпускается с 2012 года. В серию универсал и фургон пошли на год позже Гранты. Значит, логично предположить, что и рестайлинг у них случится тоже на год позже — под осень 2019-го. В интернете еще с прошлого года бродит снимок Ларгуса с передком в икс-стиле, но насколько он правдив, неизвестно.

Есть вероятность, что вазовцы не станут спешить с обновлением. Эту модель покупают не за внешность или соответствие модным трендам. Статистика продаж тому доказательство. За три квартала текущего года спрос на немолодой и донельзя аскетичный Ларгус вырос по сравнению с 2017-м почти вдвое!

В прошлые годы звучали обещания начать устанавливать на Ларгусы двигатель 1.8 и автоматизированную коробку передач. Мы бы уже на это не надеялись: из всех агрегатных новинок машина удостоилась только замены французских двигателей на вазовские.

Отдаленные перспективы

На облик абсолютно новой Нивы намекает концепткар Lada 4x4 Vision.
На облик абсолютно новой Нивы намекает концепткар Lada 4x4 Vision.

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С выходом Весты Спорт флагманское семейство АВТОВАЗа сформировано окончательно. Разве что можно понадеяться на выход новых версий универсалов — заряженного спортивного и битопливного CNG. Но это никак не раньше 2020 года. По обеим версиям заводу нужно накопить статистику продаж, узнать мнения владельцев. Так что пока не раскрутятся одноименные седаны, нечего и надеяться.

Иксрей все обещанные обновки получил. Для рестайлинга еще рано, и в семействе ожидается затишье.

Наконец, недавно показали концепт Лада 4х4. Замена классической Ниве поспеет в 2021 году. Внедорожник переведут на переднеприводную кроссоверную платформу альянса Renault-Nissan, но, по заверениям, сохранят ему выдающуюся проходимость. Каким образом, пока загадка. Что касается ныне выпускаемого полноприводника, есть все шансы, что его карьера не закончится и в 2021-м. Какой объем новшеств он получит в ближайшие год-два, будет зависеть от финансовых успехов АВТОВАЗа. Заводу, уверены, хотелось бы улучшить машину в массе деталей, однако все упирается в деньги. Как имеющиеся у производителя, так и у покупателей, ведь все доработки неминуемо приведут к удорожанию машины.

Силовые агрегаты и опции

Систему Lada Connect для контроля машины через мобильное приложение уже можно установить у официальных дилеров.
Систему Lada Connect для контроля машины через мобильное приложение уже можно установить у официальных дилеров.

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Что касается агрегатов и опций, здесь тоже готовятся новинки. Главная из них — вариатор. Уж слишком много нареканий к роботу с одним сцеплением! Первой альтернативную трансмиссию примерит Веста, и должно это случиться в 2019 году. На Иксрее ее появление можно предположить с большой долей уверенности, а вот на дешевой Гранте вариатор вряд ли станет пользоваться спросом. Тем более что на нее, в отличие от Весты и Иксрея, продолжают ставить классический автомат Jatco.

Из опций отметим уже поступивший в продажу телематический комплекс Lada Connect для дистанционного контроля и управления некоторыми функциями автомобиля. Мы его уже испытали на редакционной Весте, а покупатели могут доустановить систему на Весту, Иксрей и рестайлинговую Гранту. Цена «под ключ» — около 35 тысяч рублей с учетом обслуживания на три года.

А еще Весту и Иксрей в ближайшее время ждет внедрение обогрева руля, которого первой удостоилась Лада XRAY Cross.

5 новинок, которые готовит АВТОВАЗ. Прогнозы ЗР
5 новинок, которые готовит АВТОВАЗ. Прогнозы ЗР

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