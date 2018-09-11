Стала известна дата выпуска Весты и Иксрея с вариатором

АВТОВАЗ заканчивает разработку коробки передач для Лады Весты и XRAY. Автомобили с новой трансмиссией могут появиться в продаже в конце этого года.

Лада Веста и XRAY могут получить вариатор

Год назад «За рулем.РФ» сообщал о намерении АВТОВАЗа оснастить свои автомобили японскими вариаторами и автоматами после локализации их производства в Тольятти. Работы в этом направлении ведутся с начала 2018 года. В данный момент идет этап подготовки к производству, инженеры вносят изменения в конструкцию автомобилей, чтобы на них можно было устанавливать новый агрегат, в частности вариатор. Ожидается, что наладочные работы будут завершены до конца года. Параллельно ведутся переговоры с поставщиками комплектующих.

Чей вариатор взят за основу или новый агрегат является полностью российской разработкой — пока неизвестно. Есть вероятность, что речь идет об упомянутом нами год назад модернизированном Jatco CVT7 JF015E, который устанавливается в том числе на Nissan Qashqai и Juke.

Напомним, что в данный момент Lada Vesta и XRAY оснащаются на выбор двумя коробками передач: 5-ступенчатой механикой ВАЗ-21807 (изначально устанавливались коробки Renault JH3, на чем настоял бывший глава АВТОВАЗа Бу Андерссон) и обновленной 5-скоростной роботизированной коробкой АМТ5 2.0.

Как заявили в пресс-службе АВТОВАЗа, пока решение о замене роботизированной коробки на вариатор не принято. Можно предположить, что покупателям Весты и Иксрея предложат выбор из трех коробок передач: механики, робота и вариатора.

Эксперт ЗР Станислав Панин писал ранее, что вариатор Jatco CVT7 JF015E зарекомендовал себя не с самой лучшей стороны: возможно, доработки его улучшат.

Между тем вазовская роботизированная коробка АМТ5 месяц назад подверглась модернизации, получив индекс 2.0, поэтому ее вряд ли заменят.

Фото: АВТОВАЗ