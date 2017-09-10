Выбираем Nissan Qashqai с пробегом: список основных проблем

«За рулем» составил список самых распространенных неисправностей кроссовера Nissan Qashqai первого поколения (2006–2013 годы выпуска). Вот что необходимо знать при покупке этого популярного кроссовера на вторичном рынке.

Кузов

Кузов Кашкая не имеет врожденных очагов коррозии. У него не ржавеет даже крышка багажника под накладкой, как у многих автомобилей. Поэтому следы коррозии — явные улики некачественного кузовного ремонта.

Лакокрасочное покрытие Кашкая первого поколения имеет не самый толстый и прочный слой, сколы и поверхностные царапины появляются довольно быстро. Хотя это уже давно стало нормой для многих производителей. Зато коррозии кузов Кашкая противостоит очень хорошо.

На всех Кашкаях первого поколения (и дореформенных, и рестайлинговых) встречаются случаи запотевания фар. Герметичность их корпусов нарушается от времени, для этого даже не нужно внешнее механическое воздействие. Так что это нормальное явление.

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Если в левом фонаре не работают какие-либо лампы (чаще всего это стоп-сигнал), то, скорее всего, в нем перегорела плата. Она стоит очень близко к нише кузова и со временем перегревается. Плата доступна как отдельная запчасть, замена обойдется примерно в 3000 рублей.

Оригинальное ветровое стекло довольно слабое. Трещина на нем может появиться даже от небольшого камешка. У большинства конкурентов дела с этим обстоят гораздо лучше.

После пары лет эксплуатации возможен отказ трапеции передних стеклоочистителей из-за критического износа ее тяг. Значительно отсрочить этот момент поможет простое правило: не ленитесь убирать груду снега с лобового стекла самостоятельно, не мучайте дворники. Замена трапеции обойдется в приличные 16 000 рублей. Благо некоторые сервисы освоили ремонт тяг. За эту работу просят от 4000 рублей.

Салон

Качество элементов отделки салона Nissan Qashqai на дореформенных машинах оставляет желать лучшего. Довольно быстро облезает руль, краска на пластиковых деталях, а также протирается обшивка сидений. Поэтому по состоянию салона не так уж сложно выявить скрученный пробег.

С рестайлингом значительно улучшилось качество отделки салона, а большинство болячек удалось вылечить.

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В группе риска подрулевой шлейф проводов, со временем он перетирается. Обычно из-за этого отказывают клавиши управления мультимедиа и круиз-контролем, которые расположены на руле. Также в этом шлейфе расположены провода водительской подушки безопасности и переключателей внешнего освещения. Замена всего жгута проводов стоит примерно 8000 рублей.

Также часто окисляются и гниют разъемы проводки, которые расположены в ногах водителя под накладкой передней стойки кузова. Эта зона требует повышенного внимания на многих возрастных моделях. В ней скапливается много конденсата от испарений, особенно сильно это проявляется в зимний период. Разъемы соединяют массивные жгуты проводов, на которых висит почти вся электрика задней левой части кузова, в том числе питание бензонасоса и внешнее освещение кормы. Отказать может любая цепь. В зависимости от степени поражения разъемов восстановление проводки стоит от 1000 до 20 000 рублей. Но даже верхняя планка все равно заметно дешевле, чем замена жгутов.

Частое явление — отказ вентилятора печки. Он забивается грязью, нагрузка на моторчик значительно возрастает, и он перегорает. Замена моторчика обходится в 12 000 рублей. Также иногда встречаются случаи сгорания муфты компрессора кондиционера. Благо она подлежит ремонту и доступна как отдельная запчасть.

Ходовая часть

В системе полного привода наибольшим износом отличается угловой редуктор, так как его шестерни при движении автомобиля вращаются постоянно в любом режиме работы трансмиссии. В узел залито всего 400 граммов масла, поэтому желательно менять его (стоит всего 750 рублей) через каждые 30 000 км пробега и следить за сальниками. Манжеты текут не так часто, но если упустить этот момент, то редуктор откажет очень быстро.

Остальные узлы полноприводной трансмиссии не докучают поломками при разумной эксплуатации. Например, крестовины карданного вала изнашиваются лишь после 100 000 км пробега. Их замена обойдется примерно в 12 000 рублей.

Элементы передней подвески требуют особого внимания. Задние сайлентблоки переднего подрамника (замена стоит 13 000 рублей) служат всего 40 000 км. Хорошо, что они доступны в качестве отдельных запчастей. Еще меньше (30 000 км) живут задние сайлентблоки передних рычагов. Немногим больше ходят шаровые опоры. Благо, и сайлентблоки, и шаровые также можно заменить по отдельности, это обойдется в 7000 и 10 000 рублей соответственно. Средний ресурс передних амортизаторов — около 80 000 км (замена обойдется в 17 000 рублей), а вот их опорные подшипники придется менять раньше (замена стоит 6000 рублей).

Передняя подвеска Кашкая слабовата. Основные элементы не блещут длительным ресурсом. С задней подвеской дела обстоят гораздо лучше, но и здесь не обошлось без болячек...

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Больные места задней подвески — сайлентблоки в развальных рычагах и болты их регулировки. На возрастных машинах резинометаллические элементы начинают гнить и рваться. Увы, внутри них закисают и болты регулировки развала колес. Замена сайлентблоков обойдется в 6500 рублей. Справедливости ради отмечу, что этим страдает не один только Qashqai. Задние амортизаторы исправно служат не менее 60 000 км (замена стоит 11 000 рублей).

Qashqai имеет систему электрического усилителя руля с обычной механической рейкой и управляющими элементами, встроенными в рулевую колонку. Из всех узлов основные хлопоты доставляет рейка, которая начинает стучать уже после 60 000 км пробега. Стоит она дорого, однако подлежит бюджетному и качественному восстановлению (15 000 — 20 000 рублей). Также недолго живут рулевые тяги и наконечники. Благо на рынке есть оригинальные запчасти по отдельности и добротные заменители. Замена тяг обойдется в 10 000 рублей, а наконечников — в 9500 рублей.

В задние тормозные суппорты попадает много грязи, из-за чего они закисают. Причина в неудачном расположении и непродуманной конструкции узлов. При каждой замене колодок очень важно делать профилактику тормозных механизмов.

Двигатели

Бензиновый двигатель 1.6 серии HR16DE проверен временем и отлично знаком по многим моделям концерна Renault-Nissan. Мотор имеет хорошую репутацию и не доставляет особых хлопот. Кашкаи с этим двигателем с запасом преодолевают планку в 200 000 км пробега. Цепь ГРМ обычно меняют при капитальном ремонте агрегата.

Двигатель HR16DE имеет склонность к залеганию маслосъемных поршневых колец. Такое возможно не ранее 100 000 км пробега. Это происходит из-за длительной езды на низких оборотах (особенно касается машин с вариатором) и слишком растянутого интервала замены масла. Желательно сократить его с рекомендованных производителем 15 000 км пробега хотя бы до 10 000 км.

Средней ресурс задней опоры двигателей 1.6 и 2.0 — всего 30 000 — 40 000 км. Ее разрушение сразу же возвестит о себе значительным повышением уровня вибраций по кузову. Замена опоры обойдется примерно в 4200 рублей.

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Также на обоих моторах довольно быстро сдается навесной ремень. При этом его ролики живут подольше. За замену ремня возьмут около 2200 рублей. А вот ролики можно не менять в сборе, а обновить лишь их подшипники (2700 рублей за лечение одного ролика).

Радиатор двигателей 1.6 и 2.0 страдает от коррозии. На машинах старше пяти-семи лет она может приводить к течи узла.

Бензиновый мотор 2.0 серии MR20DE также известен по многим моделям концерна, но не так надежен, как младший 1.6.

Двигатель MR20DE отличается тонкостенной головкой блока цилиндров. Даже при небольшой перетяжке свечей зажигания могут треснуть их колодцы. В результате антифриз будет попадать в масло. Вдобавок мотористы иногда встречают заводской брак головок — микротрещины. Они дают знать о себе только в процессе эксплуатации.

MR20DE, как и HR16DE, подвержен залеганию поршневых колец. А вот цепь ГРМ у мотора 2.0 в отличие от 1.6 удлиняется гораздо раньше, иногда уже после 80 000 км пробега. Также в сервисах периодически видят машины с MR20DE с течью поддона, который закреплен на герметике.

Блок цилиндров также имеет тонкие стенки, поэтому мотор очень плохо переносит перегревы. К тому же распространено явление деформации четвертого цилиндра, когда сервисмены незначительно перетягивают болты крепления коробки к двигателю при ее установке. При перегреве мотора часто коробит привалочные поверхности головки и блока, а иногда даже появляются трещины на шейках коленчатого вала.

Коробки передач

Вариатор фирмы Jatco серии JF015E устанавливался в паре с мотором 1.6. Ради уменьшения габаритов этот агрегат снабдили двухступенчатой планетарной передачей. Первая ступень работает на скоростях до 100 км/ч, а далее задействуется вторая. Конструкция получилась очень замысловатой и капризной. В среднем ресурс этого вариатора редко превышает 100 000 км, а многие проблемы могут начинаться уже после 20 000 км пробега.

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Первым делом у JF015E изнашиваются подшипники конусов и их посадочные места в корпусе вариатора. Металлическая стружка разносится по всей гидросистеме, забивает соленоиды в гидроблоке и редукционный клапан в масляном насосе. Давление масла падает, и это окончательно добивает вариатор. Также у JF015E быстро изнашиваются внутренние элементы в конусах, отвечающие за их перемещение. Они производят дополнительный губительный объем металлической стружки. Ремень формально имеет приличный ресурс. Однако из-за падения давления масла в гидросистеме он начинает проскальзывать и активно изнашиваться.

Ремонт вариатора JF015E стоит от 150 000 рублей. При этом хватает его на короткое время, каким бы профессионалом ни был мастер. Поэтому сервисмены советуют покупать новый вариатор. У независимых поставщиков он стоит порядка 200 000 рублей. Покупать контрактный агрегат очень опасно. Никто не даст гарантии того, что эта капризная конструкция проживет достаточно долго.

Первые звонки, которые предупреждают о близкой смерти любого вариатора, — рывки и ударные переключения. Очень часто их можно отловить при старте автомобиля с места. Также должны насторожить повышенный шум во время работы вариатора и потеря динамики разгона.

Вариатор серии JF011E стоит на Кашкае с мотором 2.0. Это очень известный агрегат, который ставили на многие модели концерна Renault-Nissan, а также на автомобили Mitsubishi. JF011E используется и по сей день. В паре с мотором 2.0 этот вариатор имеет средний ресурс в 150 000 — 200 000 км.

JF011E не имеет характерных слабых мест. В старости у него наступает естественный критический износ основных элементов: подшипников конусов; клапанов в гидроблоке; масляного насоса. Вариатор JF011E подлежит ремонту. Качественное восстановление этого вариатора обходится в 150 000 — 180 000 рублей, и хватает его на очень длительный период эксплуатации. Новый агрегат обойдется значительно дороже.

Чтобы продлить жизнь любому вариатору, важно периодически менять в нем масло (операция стоит около 10 000 рублей). К примеру, фирма Jatco рекомендует делать это через каждые 30 000 км при тяжелых режимах эксплуатации, к которым относится городское движение. Также важно следить за чистотой внешнего радиатора охлаждения агрегата.

В механических коробках передач важно менять масло через каждые 90 000 км. Операция стоит порядка 2000 рублей. Когда-то этот интервал был предусмотрен в заводском регламенте обслуживания, однако позже его отменили. Периодическая замена масла сохранит высокую надежность коробок Кашкая.

Механические коробки передач зарекомендовали себя очень хорошо. Разношерстные поломки связаны исключительно с неадекватной эксплуатацией и не носят системного характера. Пятиступенчатая коробка полагается мотору 1.6, а двигателю 2.0 — 6-ступенчатая.

Наши рекомендации

Стоит воздержаться от покупки модификации с мотором 1.6 из-за проблемного вариатора JF015E. При осмотре машины не ленитесь загнать ее на подъемник в сервисе, чтобы оценить состояние элементов передней подвески, конструкция которой недостаточно надежна. В целом, Qashqai имеет умеренную стоимость содержания. Особенно в случае с механической коробкой передач. Если же нужна автоматическая коробка передач, то рекомендую обратить внимание на 2-литровую версию с более живучим вариатором.

Фото: Nissan