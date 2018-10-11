Необычные модификации Лады Ларгус: теперь вы видели всё!

Lada Largus уверенно входит в десятку самых продаваемых автомобилей в России (ежегодно покупателей находят более 40 000 машин). И один из ключей к успеху — разнообразие модификаций.

Lada Largus
Lada Largus

LADA > Largus

«За рулем» собрал в одной галерее сразу десять вариаций Лада Ларгус и готов спорить, что некоторые из них вы увидите впервые.

Необычные модификации Лады Ларгус: теперь вы видели всё!

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Фото: из открытых источников

Необычные модификации Лады Ларгус: теперь вы видели всё!

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Отзывы о LADA Largus (7)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Б 5 пассат-я год без ремня ездил-аккумулятор от камаза 190 в багажник-хватало на работу и назад в сумме на 100 км-дизель-летом даже не кипел-так и стоит-без ролика и ремня-нет денег-так что покупайте немецкое-расход 4 литра соляра всего

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