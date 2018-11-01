Свежий выпуск «За рулем»: 9000 км на Иксрее Cross, новые автономера, рейтинг аккумуляторов

Эпичный тест Лады XRAY Cross и «кроссовых» Вест в рамках третьей каракумской экспедиции ЗР; государственные номерные знаки нового формата, которые появятся в 2019 году; большой тест шипованных шин R16 для кроссоверов; все косяки УАЗа Пикап с новым мотором и Логана второго поколения; новый Kia Ceed против конкурентов... — об этом и не только читайте в ноябрьском выпуске «За рулем». Уже в продаже!

«За рулем» №11/2018 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Реформирование ОСАГО — подешевеет или подорожает?
  • Международный автосалон в Париже: все новинки

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Лада Веста Sport: шасси в ней «больше», чем мотора
  • Новый Kia Cerato — без турбо и робота
  • УАЗ Пикап с новым мотором ZMZ Pro и старыми болячками
  • Новый Hyundai Santa Fe на дорогах и вне асфальта
  • Обновленный Geely Emgrand 7: минимум косметики
  • Cadillac XT4 — двухцилиндровый?
  • Новые внедорожники Volkswagen Atlas: кроссовер и пикап

ЗР ТЕСТ

  • Лада XRAY Cross и «кроссовые» Весты на дорогах и бездорожье экспедиции Москва — Каракумы — Москва
  • Большой тест шипованных шин R16 для кроссоверов
  • Новый Kia Ceed: что ему противопоставят Ford Focus и Skoda Octavia?

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Большой тест аккумуляторных батарей — выжили не все!
  • Моем руки после ремонта — выбираем лучшее средство
  • Фонарик в машину: какой выбрать?

ЗР АКТИВ

  • Государственные номерные знаки нового формата: как это будет?

ЗР РЕСУРС

  • Вторые руки: Renault Logan
  • Тест-ремонт: Kia Soul
  • Парк ЗР: Ford Focus

А также:

  • Формула-1: смотрим российский этап из боксов команды Renault
  • Чайка ГАЗ-13 и ее заокеанские корни
  • Skoda Tudor 1948 года
  • Дорожные грузовики Урал Next с колесной формулой 6×4

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД Михаил Черников и эксперты ЗР.

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