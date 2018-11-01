Свежий выпуск «За рулем»: 9000 км на Иксрее Cross, новые автономера, рейтинг аккумуляторов Эпичный тест Лады XRAY Cross и «кроссовых» Вест в рамках третьей каракумской экспедиции ЗР; государственные номерные знаки нового формата, которые появятся в 2019 году; большой тест шипованных шин R16 для кроссоверов; все косяки УАЗа Пикап с новым мотором и Логана второго поколения; новый Kia Ceed против конкурентов... — об этом и не только читайте в ноябрьском выпуске «За рулем». Уже в продаже! Как распознать паленый бензин? Конкурс знатоков За ответ на задачу № 127 «Кипит наш разум» (ЗР, № 8, 2018) Павел Кораблев, житель Вологды, получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo. А теперь — новая задача! Как купить все для любимой 11.11 на распродаже AliExpress Наступил ноябрь. На большой скорости приближается знаменательное событие для всех любителей, и, прежде всего, для автолюбителей — «День всемирного шопинга» на AliExpress, который проходит всегда 11 ноября. Это самая популярная распродажа на китайском портале AliExpress, когда можно купить практически все для своей любимой машины с огромной выгодой.