Свежий выпуск «За рулем»: 9000 км на Иксрее Cross, новые автономера, рейтинг аккумуляторов

«За рулем» №11/2018 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Реформирование ОСАГО — подешевеет или подорожает?
- Международный автосалон в Париже: все новинки
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Лада Веста Sport: шасси в ней «больше», чем мотора
- Новый Kia Cerato — без турбо и робота
- УАЗ Пикап с новым мотором ZMZ Pro и старыми болячками
- Новый Hyundai Santa Fe на дорогах и вне асфальта
- Обновленный Geely Emgrand 7: минимум косметики
- Cadillac XT4 — двухцилиндровый?
- Новые внедорожники Volkswagen Atlas: кроссовер и пикап
ЗР ТЕСТ
- Лада XRAY Cross и «кроссовые» Весты на дорогах и бездорожье экспедиции Москва — Каракумы — Москва
- Большой тест шипованных шин R16 для кроссоверов
- Новый Kia Ceed: что ему противопоставят Ford Focus и Skoda Octavia?
ЗР ЭКСПЕРТ
- Большой тест аккумуляторных батарей — выжили не все!
- Моем руки после ремонта — выбираем лучшее средство
- Фонарик в машину: какой выбрать?
ЗР АКТИВ
- Государственные номерные знаки нового формата: как это будет?
ЗР РЕСУРС
- Вторые руки: Renault Logan
- Тест-ремонт: Kia Soul
- Парк ЗР: Ford Focus
А также:
- Формула-1: смотрим российский этап из боксов команды Renault
- Чайка ГАЗ-13 и ее заокеанские корни
- Skoda Tudor 1948 года
- Дорожные грузовики Урал Next с колесной формулой 6×4
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД Михаил Черников и эксперты ЗР.
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