Лада Веста после 90 000 км: все поломки и расходы на ремонт

Редакционная Веста прожила у нас уже пять московских зим.

Внешний вид

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Стильные хромированные «бумеранги» спереди с годами совершенно утратили товарный вид. Цвести и окисляться хром начал уже после второй зимы, несмотря на регулярный уход. С эмблемой на решетке радиатора ситуация аналогичная.

Свет — и ближний, и дальний — хороший, а вот фары за 4,5 года сильно поцарапались даже при бережном отношении! Одна фара стоит больше 10 тыс. рублей, и менять их накладно. Возможно, стоит отполировать. Чтобы сохранить эффективность освещения, можно попробовать затянуть фары в пленку.

А вот противотуманки со своими 35-ваттными лампочками разочаровали: эффективно подсветить обочину они не могут. Сейчас на Вестах в дорогих комплектациях есть функция подсветки поворота противотуманкой, умельцы могут добавить ее и на старые машины. Но что толку.

Сколы на капоте Весты начали появляться в первый же год эксплуатации. Но что удивительно, в этом месте нет сейчас не то что серьезной коррозии, а простых «рыжиков». Капот, конечно, с царапинами и вмятинами выглядит уже непрезентабельно. Пороги за 4,5 года местами стесались до металла. И даже на них нет признаков коррозии, несмотря на то что на пороги регулярно попадали реагенты и дорожная грязь.

Год назад в салоне, под ногами всех пассажиров, появилось болото. Причина стандартная: дренажные отверстия забились листвой, вода перестала уходить и залилась в печку. Так что если слышите бульканье в районе нижней части ветрового стекла, обязательно снимите «жабо» и прочистите дренаж.

Салон

К 90 тыс. км те же Гранта с Калиной превратились бы в погремушки. Здесь же никаких «сверчков», хоть салон в целом и подустал. Интерьер у Весты удачный, с выверенной эргономикой. Недоработки, которые были у машин первых серий, производитель постепенно устранил. Так, сейчас появились нормальные фиксаторы промежуточных положений дверей и глубокие подстаканники. Причем накладку с ними можно заказать и самостоятельно поменять. Стоит она несколько сотен рублей, а комфорта добавляет заметно.

Дисплей приборки, где высвечиваются показания одометра, часы, маршрутный компьютер и т.д., очень блеклый. Стрелка, обозначающая температуру антифриза, не замирает, как обычно, на 90°C, а «гуляет», показывая условно реальные показатели, что напрягает. А на магнитоле регулярно и без видимых причин меняется яркость подсветки дисплея.

Зато сиденья у Весты хороши. У них есть регулировка поясничного упора, а обивка немаркая и хорошо держит форму. При этом легко очищается так называемой сухой химчисткой.

Все обогревы «висят» на одной клавише: и заднего стекла, и зеркал, и ветрового, причем ветровое греется по остаточному принципу и оттаивает зимой последним. То есть опция фактически не работает при температуре ниже —5°C. Сейчас на универсалах внедрили раздельные кнопки: для заднего стекла и зеркал одна, для ветрового — другая. И эффективность обогрева выросла. Однажды зимой обогрев заднего стекла сломался: провод массы просто отвалился под задней полкой.

«Косяки», которые АВТОВАЗ признал

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Завод признал, что штатный крепеж антенны перетянут, из-за чего трескается пластмасса и антенна теряется.

Пластиковая часть антенны пропала с крыши Весты внезапно. Судя по всему, отлетела, встретившись с веткой. При попытке поставить новую антенну у дилера выяснилось, что это гарантийный случай и замена бесплатна.

С элементами Весты связано много разных историй. Так, один раз стеклянный элемент бокового зеркала вывалился и повис на проводах.

Но интереснее всего было наблюдать за приключениями поворотников. Сначала они оказались негерметичны, чего АВТОВАЗ не отрицал и потому менял поворотники по гарантии. И при этом менял аж зеркала в сборе с окрашенной в цвет кузова накладкой. Через пару лет после замены поворотники снова сломались, но на этот раз поменяли только их. Сейчас, после истечения срока гарантийного обслуживания, когда на машине стоит третий комплект поворотников, левый вдруг перестал работать.

На Весты ставят турецкие стекла Sisecam. Они очень мягкие и быстро затираются: ветровое — дворниками, боковые — уплотнителями. Сколов на этих стеклах тоже хоть отбавляй. Вазовцы проблему признали. Сначала они подрезали уплотнители, потом меняли их на уплотнители другого типа, а новые стекла ставили бесплатно по гарантии. Но кардинально это проблему не решило.

О техническом состоянии машины читайте на следующей странице.