Лада Веста удивила: боковое зеркало отклеилось!

Неисправность Лады Весты из парка «За рулем» устранили своими руками. Рассказываем и показываем, как это сделать.

Лада Веста

Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2015

В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2015 года

Пробег на момент отчета — свыше 70 000 км

В одно прекрасное утро, привычным движением разложив перед поездкой левое зеркало редакционной Лады Весты, увидел странную картину: зеркальный элемент повис на проводах обогрева — просто отклеился от основания!

Без бокового зеркала далеко не уедешь, поэтому пришлось подняться домой за изолентой, чтобы временно зафиксировать «стекляшку» в рабочем положении. Вечером снял зеркальный элемент вместе с основанием, в теплом помещении склеил «Моментом» и установил обратно. Неприятность устранил быстро и почти бесплатно, однако сам факт ее появления удивил и добавил в копилку Весты дополнительные штрафные баллы.

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