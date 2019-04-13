Лада Веста удивила: боковое зеркало отклеилось!

Лада Веста
Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2015
В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2015 года
Пробег на момент отчета — свыше 70 000 км
В одно прекрасное утро, привычным движением разложив перед поездкой левое зеркало редакционной Лады Весты, увидел странную картину: зеркальный элемент повис на проводах обогрева — просто отклеился от основания!
Без бокового зеркала далеко не уедешь, поэтому пришлось подняться домой за изолентой, чтобы временно зафиксировать «стекляшку» в рабочем положении. Вечером снял зеркальный элемент вместе с основанием, в теплом помещении склеил «Моментом» и установил обратно. Неприятность устранил быстро и почти бесплатно, однако сам факт ее появления удивил и добавил в копилку Весты дополнительные штрафные баллы.
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