Лада Веста удивила: боковое зеркало отклеилось!

Неисправность Лады Весты из парка «За рулем» устранили своими руками. Рассказываем и показываем, как это сделать.

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

Лада Веста

Изготовитель — АВТОВАЗ

Материалы по теме
Нашей Весте — три года: краска, аккумулятор, Lada Connect

Год выпуска — 2015 

В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2015 года

Пробег на момент отчета — свыше 70 000 км

В одно прекрасное утро, привычным движением разложив перед поездкой левое зеркало редакционной Лады Весты, увидел странную картину: зеркальный элемент повис на проводах обогрева — просто отклеился от основания!

Без бокового зеркала далеко не уедешь, поэтому пришлось подняться домой за изолентой, чтобы временно зафиксировать «стекляшку» в рабочем положении. Вечером снял зеркальный элемент вместе с основанием, в теплом помещении склеил «Моментом» и установил обратно. Неприятность устранил быстро и почти бесплатно, однако сам факт ее появления удивил и добавил в копилку Весты дополнительные штрафные баллы.

Лада Веста удивила: боковое зеркало отклеилось!

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

Лада Веста удивила: боковое зеркало отклеилось!
Фото: «За рулем»
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Отзывы о LADA Vesta (23)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Если бы Веста была с автоматом то порвала бы солярку. Мы в Москве брали и не парились. Но робот это полный отстой. Автоваз когда вы поймете наконец Москва мегаполис дайте нормальный автомат

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