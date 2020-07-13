Робот или вариатор: выбрали подходящую вам Lada Vesta

Если важна экономия, то ваш вариант — 1.6 с роботом.

АМТ или CVT? Для потенциального покупателя Весты это не абракадабра, а осмысленный выбор. Для тех, кому подавай только новую машину, вопрос выбора сняли в ноябре 2019 года: в прайс-листе на обновленную Весту комплектаций с роботом АМТ уже не было. Если хочешь автоматическую трансмиссию — только вариатор Jatco.

Пока обновленные седаны и универсалы добрались до дилеров, спрос пошел вниз. Потом коронавирус, два месяца самоизоляции и закрытых дилерских центров. В результате к лету в продаже во всех регионах остались Весты с роботом 2019 года выпуска, которые стоят в автосалонах бок о бок с вариаторными. Что брать?

Lada Vesta АМТ (2019 г. в.):

706 900–977 900 ₽ Lada Vesta CVT (2020 г. в.):

776 900–1 031 900 ₽

Техника

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Робот с одним сцеплением сделан на базе вазовской 5-ступенчатой механической коробки ВАЗ-2181. С оснащением автоматикой и калибровками агрегата тольяттинским инженерам помогали специалисты немецкой фирмы ZF. Робот АМТ сочетается с двумя моторами, тоже отечест­венными: 1,6‑литровым мощностью 106 л.с. и 1,8‑литровым, выдающим 122 «лошади».

Вариатор JF015E с шестью виртуальными передачами — продукт японской фирмы Jatco. Он хорошо известен в России по кроссоверу Renault Kaptur (ставят только на переднеприводные версии). Везут вариатор в сборе прямиком из Японии и оснащают им также Logan и Sandero Stepway City, а еще некоторые Ниссаны.

Гигантской высоты рычаг вариатора (на фото слева) — наследие альянса Renault-Nissan. Скромными размерами не отличаются селекторы на многих его «бюджетниках» с CVT и автоматом DP0/DP2. Режим ручной смены передач есть у обеих трансмиссий. На вариаторе шесть виртуальных ступеней, на роботе — пять реальных.

Особенность конструкции этого вариатора — наличие двухступенчатого планетарного редуктора, который расширил диапазон передаточных чисел и позволил сделать агрегат компактнее. На Весте вариатор работает cо 113‑сильным хорошо известным мотором 1.6 альянса Renault-Nissan.

Цены

В идентичных комплектациях робот требует доплаты относительно «ручки» в 25 000 рублей вне зависимости от мотора — 1.6 или 1.8. Но это автомобили 2019 года выпуска. Вариатор на машинах 2020 года выпуска, если считать разницу с базовым мотором 1.6 с механикой, поднимает цену на 95 тысяч. Немало! Относительно 1,8‑литрового двигателя доплата меньше — 60 тысяч рублей.

Сокращение времени переключения передач: АМТ 2.0 по сравнению с предыдущей версией, мс

Процент нажатия на педаль акселератора С первой на вторую Со второй на третью 30 730 720 60 690 880 100 680 550

Больше не ломается

Как ведут себя оба варианта, я знаю не понаслышке. Тестировал вариаторную Весту на Кавказе, поездил на ней и в Москве. А с роботизированной Вестой живу бок о бок уже 4,5 года и накатал больше 90 000 км.

Совместная жизнь с роботом не заладилась сразу. Это водитель к нему должен адаптироваться, а не наоборот! Так что, если присматриваетесь к «автоматизированным» Вестам первых лет выпуска (на вторичном рынке), имейте в виду: нужно быть очень спокойным водителем с железными нервами, чтобы коробка не раздражала .

Спустя примерно полтора года в Тольятти исправили проблему быстрой кончины сцепления. Оно оказалось настолько нежным, что не спасали даже медленные переключения. На моей машине комплекты сцепления проходили по 20 000 и 18 000 км, а у некоторых ­первые симптомы износа появлялись через 5000–7000 км!

Сейчас на редакционной машине подходит к концу третье, усиленное сцепление. Повезет, если протянет 60 000 км (то есть до 98 000 на одометре). В общем, надо быть готовым к скорому ремонту — и при покупке бэушной Весты оригинальный заводской комплект я бы рассматривал как минус. Тем более, если он старого образца.

Двигатель Renault-Nissan 1.6 (113 л.с.) лишен декоративной крышки. Пусть! На вазовском моторе она закреплена на хлипких, склонных теряться шпеньках. От грязи снаружи и от моторного шума она не защищает — только декорация.

Интересно, что сцепления первой и второй версии по-разному сигнализируют об износе. Старое сцепление начинает отзывается в пробках ударами, а машина в начале движения сотрясается в судорогах. Модернизированное ведет себя интеллигентно, напоминая об износе исключительно мягкими пробуксовками, хорошо заметными по тембру двигателя и показаниям тахометра. Поэтому сейчас буду ездить до упора, а вот прежние комплекты менял превентивно: сил не было терпеть их истерики.

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С апреля 2018‑го, спустя два с половиной года после запуска Весты, ­АВТОВАЗ выпустил для робота модернизированную прошивку. В версии 2.0 добавили ползущий и зимний режимы. В первом машина трогается, когда отпускаешь тормоз, как на классическом автомате. Только процесс происходит очень медленно, и в пробках им пользоваться не очень удобно. А вот на парковках и во дворах, особенно по скользкому покрытию, приходится кстати. В зимнем режиме машина трогается со второй передачи.

А главный плюс модернизации в том, что примерно на треть сократили время смены передач. От обновленного АМТ у меня остались исключительно приятные воспоминания. Едет такая Веста намного шустрее и переключается адекватнее. Особенно обрадовался живому отклику на резкое нажатие на педаль газа.

На первых порах новое программное обеспечение заливали только на Лады с двигателем 1.8 . С осени того же года прошивку поменяли Грантам с мотором 1.6, приурочив это к рестайлингу семейства. А вот 1,6‑литровые Весты с роботом обновление так и не получили! Имейте это в виду, если присматриваетесь к поддержанной Ладе — и не только к Весте. Оставшиеся у дилеров 106‑сильные роботизированные машины столь же тугодумны, как экземпляры первых партий.

Динамика и расход топлива (данные производителя для седана)

Двигатель 1.6 106 л.с. 1.6 113 л.с. 1.8 122 л.с. Трансмиссия АМТ CVT АМТ 2.0 Максимальная скорость, км/ч 182 175 186 Время разгона 0–100 км/ч, с 14,1 11,3 12,1 Расход топлива, л/100 км: городской/загородный/смешанный цикл 9,0 / 5,3 / 6,6 9,2 / 5,9 / 7,1 9,3 / 6,0 / 7,2

Динамика (замеры «За рулем»), с

Двигатель 1.6 106 л.с. 1.6 113 л.с. Трансмиссия АМТ 1.0 АМТ 3.0 CVT Разгон 0–100 км/ч 16,4 15,3 12,2 Эластичность 60–100 км/ч 8,6 8,2 7,6 Эластичность 80–120 км/ч 10,5 10,0 9,5

Ехать или гарантия?

Как купить машину с адекватной АМТ? Вариантов два. Очевидный — выбрать версию 1.8. Альтернативный — ехать за новой прошивкой к неофициалам. Умельцы с ноутбуком за 2000–3000 рублей и 20–30 минут перепрошьют любую Гранту, Весту или Иксрей. Двигатель и год выпуска роли не играют. Сделали это и мы. Причем нам закачали более продвинутый софт, нежели заводской. В нем есть еще и спортивный режим, в котором движок охотнее крутится до верхов, а коробка по ощущениям становится ещё чуточку расторопнее.

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С таким характером можно ужиться! Пассажир и вовсе может принять АМТ за классический автомат. Так что такой тюнинг однозначно советую, но с одной оговоркой: если Веста у вас негарантийная или вы не собираетесь ездить к дилеру на свежей машине. При компьютерной диагностике неправильное ПО мигом всплывет. О гарантии на коробку и сцепление можете забыть точно. А то и на двигатель, ведь и его режим работы меняется.

Познакомившись поэтапно со всеми итерациями робота, я не стал бы сейчас покупать Весту 1.6 АМТ из дилерских остатков. Придется терпеть тугодума три года или рискнуть гарантией. А если идти по второму пути, то зачем новая машина? А если присматриваетесь к Весте 1.8, отговаривать не стану. Коробка не идеальная, однако лучшего от робота с одним сцеплением и не добиться.

Индикация режима работы в комбинации приборов отличается в нюансах. Робот всегда показывает текущую ступень. В обычном режиме под литерой А, в ручном — М. У вариаторной Весты в первом случае просто горит буква D. Оно и понятно: пока не начнешь орудовать ­вручную, передач как таковых не появится.

Город и трасса

В городе вариатор однозначно удобнее робота. Переключения мягкие, «затыки» конструктивно невозможны. При активной езде слух водителя оберегает от заунывного воя имитация шести фиксированных передач.

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А вот в трассовом режиме 113 «лошадей» не хватает для легких обгонов. Роботизированная Веста 1.8 через наши замеры не проходила — по паспортным данным она уступает вариаторной в разгоне до сотни. Хотя в трассовом режиме 1.8 оказывается чуть шустрее, видимо, сказывается лучшая эластичность мотора. Так что, если вы выбираете автомобиль преимущественно для загородной езды и «на дальняк», ­порекомендую двигатель 1.8 . Ну а вариант на 106 сил, понятное дело, самый тихоходный.

Веста CVT менее шумная, чем «робот». Тише работает двигатель на холостых оборотах, нет воя от вазовской коробки, который за годы выпуска и модернизаций так и не убрали. Интеллигентнее звучит выпускная система. Правда, всё это чувствуется на скорости до 30 км/ч. И, похоже, только для моего привыкшего к разным Вестам уха. По крайней мере, шумомер отличий не заметил. На большей скорости моторы выходят на обороты, при которых разницы между ними уже не слышно. Плюс усиливающийся аэродинамический шум не дает выявить разницу.

Посему при спокойной езде у АМТ и CVT паритет. При ёрзании в пробках толику дискомфорта от вазовской коробки АМТ убирает музыка на минимальной громкости. Но даже если ехать в тишине, к дополнительному шуму быстро привыкаешь, и он почти не досаждает.

Нижняя точка картера вариатора на седане и универсале на 7 мм ниже, чем у робота, на «кроссах» — на 4 мм. Однако металлический лист защиты все равно на одном расстоянии от земли, так что геометрическая проходимость Весты не зависит от типа трансмиссии.

Дорожный просвет (данные производителя), мм

Модель Седан, универсал Cross, SW Cross Дорожный просвет под картером двигателя при конструктивной нагрузке 178 203 Минимальный дорожный просвет под брызговиком двигателя при полной нагрузке 144 170 Минимальный дорожный просвет под картером механической коробки передач (MT) при полной нагрузке 162 185 Минимальный дорожный просвет под картером автоматической трансмиссии (CVT) при полной нагрузке 155 181

Робот рубль бережет

Замена сцепления на АМТ обойдется в 10–20 тысяч рублей. Частота замены — как повезет, но вряд ли узел проживет больше 100 000 км. Масло лучше заменить сразу после покупки на то, которому доверяете и согласно спецификации производителя. Даже матерой вазовской механике это требуется, тем более неизвестно, когда до вас меняли масло и какое заливали в коробку.

Порядок цен применительно к Весте: комплект расходников на большое ТО-90 000 км обошелся мне в 6000 рублей. Посему замену сцепления к «дармовым» операциям никак не отнести.

Доставшийся АВТОВАЗу вариатор немолод. К нему были претензии по части надёжности. Многие агрегаты не выхаживали без ремонта и 100 000 км. Ниссановцы уверяют, что основательно модернизировали трансмиссию и теперь обещают беспроблемные 150 000–200 000 км. Реально? Пока судить рано — самым старым экземплярам едва стукнуло полгода.

Формально вариатор Jatco необслуживаемый. Мы же настоятельно рекомендуем обновлять масло не реже чем в 60 000 км. Оптимальный вариант — частичная замена масла со сменой фильтров грубой и тонкой очистки и снятием поддона. Потребуется 4–5 л масла, цена вопроса 10–12 тысяч рублей.После переборки в сухой агрегат заливают чуть больше 7 литров жидкости. А полная замена потребует около 12 литров — мастера сделают две-три замены подряд, через минимальные пробеги. Это обеспечивает максимальное обновление масла. Итоговый счет в таком случае составит (с заменой фильтров) около 20 тысяч рублей.

Затраты на содержание вариатора примерно те же, что и робота, у которого сцепление в среднем ходит по 60 000 км.

А что по расходу топлива? Иерархия выстраивается четко: кто мощнее, тот и прожорливее. В «пробочном» городе седан с 1.8 АМТ легко добирается до 11 л/100 км. Веста 1.6 CVT берет на литр меньше. Версия 1.6 АМТ, по моим наблюдениям, в принципе не способна выжечь больше 9 л/100 км. Универсал тяжелее, а у Cross-версии вдобавок и колеса большей размерности — они чуть прожорливее.

Если много ездите и расход бензина важен, однозначно рекомендую 106‑сильную машину. При годовом пробеге 20 000 км литр экономии на сотню километров сбережет вашему бюджету 9500 рублей, два литра — 19 000 рублей. Для Весты это ­стоимость расходников на пару ТО.

Вердикт

Если в приоритете экономия — берите двигатель 1.6 с роботом. Ниже цена, дешевле по налогу и расходам на бензин. Не уживетесь с характером АМТ — можно перепрошить блок управления.

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Для максимального комфорта в городе лучше всего подходит Веста 1.6 с вариатором. Заплатив за самый дорогой в линейке вариант, уж не скупитесь менять масло каждые 60 000 км. Экономию на спичках агрегат не потерпит.

Весту 1.8 с роботом можно посоветовать под трассовую эксплуатацию. Перерасход бензина за городом относительно двух других агрегатов минимален. При покупке она обойдется дешевле Весты CVT, хотя чуть больше придется отдать налогами и на заправках.