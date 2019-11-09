Лада Веста после 80 000 км: мы перепрошили коробку

Гарантия на редакционную Весту закончилась, и специалисты «За рулем» с радостью взялись исправлять главный, на их взгляд, недостаток машины — тугодумность робота АМТ.

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На заводе обновленную прошивку, так называемую версию 2.0, начали ставить с февраля 2018 года. Первой ее получила Веста с мотором 1.8. Мы тестировали такой автомобиль, и мне понравилось, как работает коробка. Постепенно свежее ПО досталось и другим моделям, включая рестайлинговую Гранту.

Тем, кто купил ранее Лады с роботом, дилеры отказывают в перепрограммировании. Официально это запрещено из-за прав ZF на интеллектуальную собственность — немецкий концерн поставляет блоки управления на вазовский конвейер. Но быстро стали доступны альтернативные варианты.

В Москве перепрошивка «мозгов» робота стóит 2000–3000 рублей и занимает полчаса. Пока выкраивал время для визита, появилась третья версия прошивки АМТ 3.0. Она дополнена спортрежимом переключения — это неофициальная информация от тех, кто занимается подобным тюнингом. Сам АВТОВАЗ о модернизациях робота умалчивает. Зря! Коробка стала заметно адекватнее, и было бы разумно попиарить доработки.

Лада Веста Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2015

В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2015 года

Пробег на момент отчета — 80 700 км



Редакционная Веста с новой прошивкой 3.0 намотала уже больше 1500 км. «Ползущий» режим облегчил процесс парковки. Зимой, когда мéста во дворах меньше, а шансов поскользнуться больше, он будет еще полезнее.

Куда удобнее оперировать только тормозами, а не переносить постоянно ногу с левой педали на правую.

С новой прошивкой не наблюдается дрожи при троганье в «ползущем» режиме, подмеченной на тесте год назад. Видимо, подправили алгоритм работы, и теперь автоматика орудует сцеплением и оборотами двигателя корректно.

За два дня до визита на перепрограммирование сцепление Весты вдруг начало капризничать. На улице около 20 градусов тепла, затор отнюдь не глухой, а машина вдруг выдала индикацию перегрева и вообще отключила механизм. И так четыре раза подряд! Много нелестных слов выслушал робот и от меня, и от вынужденных объезжать обездвиженную Весту водителей. Но больше неисправность не вылезала, хотя в последующие дни мы попадали в схожие условия.

Замеры комплексом Racelogic показали, что с новой прошивкой у Весты улучшился и разгон до сотни, и эластичность. Производитель же, внедрив коробку с ускоренными переключениями, почему-то оставил технические характеристики без изменений.

Но происходит всё не очень быстро: классический автомат намного шустрее сдергивает автомобиль с места. Хочешь плавно тронуться на роботе со светофора с помощью «ползущего» режима и лишь потом добавить газу — прокатит, если стоишь четвертым-пятым в очереди и отпускаешь тормоз одновременно с включением зеленого. Веста начнет «ползти», как раз когда поедет машина перед тобой.

Пару раз пробовал тронуться в «зимнем» режиме, чтобы убедиться в его работоспособности. Для этого надо принудительно включить вторую передачу. Попытался… и не понял сразу, что произошло: переключения вниз-вверх после перепрошивки поменялись местами. Теперь, чтобы включить повышенную, надо дергать рычаг назад, а пониженную — вперед. На Иксрее так и было изначально, а на Весте — наоборот. И теперь на нашей машине обозначения на накладке расходятся с реальностью.

Ладно, прощаю. Тем более что прибегать к ручному управлению больше нет нужды. Переключения действительно стали намного шустрее — и вниз, и вверх! Кроме того, почти исчез адский провал между первой и второй передачами, и это заметно даже с пассажирского места.

Прежде робот не пытался адаптироваться к шустрой манере вождения. Сейчас стóит проехать бодро всего несколько километров — и по тахометру видишь смену поведения коробки. Исчез раздражавший ранний переход на пятую скорость. Теперь робот подтыкает передачу на более высоких оборотах. Переключений стало меньше, соответственно — меньше рывков и подвисаний.

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При движении накатом Веста с АМТ больше не ждет нажатия на педаль газа, чтобы начать думать, какую же передачу ей стоит включить. Электроника отслеживает постепенное снижение скорости и сама подтыкает ступень пониже. Польза двойная: и ускориться можно быстрее, и двигателем тормозить эффективнее.

А как перейти в спортрежим? Никаких дополнительных кнопок не врезали — реализовали исключительно программно. Раньше при переводе рычага в левый паз сразу активировался ручной режим. Теперь так включаются спортивные настройки, а для самостоятельной смены передачи надо дернуть селектор вперед или назад. Моменты переключений уходят выше по шкале тахометра, и сама стрелка, кажется, двигается шустрее. В общем, эффект заметен.

После первых двух недель езды прошивка 3.0 вызывает у меня исключительно одобрение. Электроника не выдает признаков нештатной работы. А ведь сцепление не новое: третий, усиленный комплект прошел уже 43 000 км. Посмотрим, не подорвет ли его здоровье более дерзкий и молодой алгоритм работы робота.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–80 700)* Расходы на содержание: 0–70 000 км — 326 254 руб.

Расходы на содержание: 70 000–80 700 км — 37 134 руб.

Из них на бензин (АИ-92, АИ-95, средний расход 7,4 л/100 км) — 34 894 руб.

Расходники для ТО-75 000 км (масло, масляный, воздушный и салонный фильтры) — 1969 руб.

Лента стеклоочистителя — 271 руб.

Общие расходы — 363 388 руб.

Стоимость 1 км пробега — 4,50 руб. * Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.