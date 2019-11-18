Лада Веста с вариатором: в чем лукавит АВТОВАЗ?

Бесступенчатая трансмиссия Jatco, которую вазовцы по-прежнему называют автоматом, поменяла характер Весты и поставила крест на дальнейшем использовании на ней робота АМТ. Жалеть не стоит! Даже с учетом выросшей вдвое доплаты за отсутствие педали сцепления. «За рулем» протестировал машину и выяснил, каковы ее расход топлива и дорожный просвет.

Веста вышла на рынок ровно четыре года назад. Для «двухпедальной» версии вазовцы смогли предложить только робот АМТ — тормознутый, нелогичный, с аппетитом пожирающий свое единственное сцепление. Последнее через год усилили, потом внедрили прошивку 2.0, сделавшую коробку шустрее. Но глобально проблему несовременной автоматизированной коробки это не решило.

На замену выходит...

Шестиступенчатого автомата или преселектива у альянса Renault-Nissan для «бюджетников» не запасено. Поэтому Ладам выделили готовый силовой агрегат, уже знакомый по другим моделям Renault. Двигатель 1.6 мощностью 113 л.с. локализован в Тольятти и переваривает бензин АИ-92.

Полноценный рестайлинг Весты запланирован на следующий год, и с ним, вангую, машина изменится очень сильно. Но и сейчас одновременно с вариатором Лада внедрила немало новшеств. Все фотографии материала посвящены им. Первое из них — синий металлик «Дайвинг». Другим свежим цветом в палитре стал черный «Маэстро».

Вслед за Иксреем Кросс обогрев руля пришел и на Весту. К нему прилагается кожаная отделка баранки. В дорогих комплектациях боковые зеркала оснастили электроприводом складывания. Играться ими можно с ключа или кнопкой на водительской двери. И настоящий шок: впервые на отечественной машине стекляшки не дрожат на ходу! В версиях без электроскладывания зеркала остались в старых корпусах.

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Ассистирует ему вариатор Jatco JF015E с шестью виртуальными ступенями и многослойным металлическим ремнем. В нем есть двухступенчатый планетарный редуктор и гидротрансформатор, чего в глазах тольяттинских маркетологов оказалось достаточно для того, чтобы окрестить агрегат автоматом, а новую модификацию — Лада Веста АТ. Но мы все же будем называть трансмиссию CVT, так честнее.

Прежде к вариатору были претензии по части надежности. Говорят, сейчас все беды ликвидированы, и 150–200 тысяч километров трансмиссия выхаживает без проблем. Если так, то отлично.

При установке вариатора на Logan Stepway конструкторам пришлось пожертвовать 20 мм клиренса. На Иксрее Кросс удалось сохранить его фантастические 215 мм. А что на Вестах? Да, нижняя точка картера CVT расположена ниже, чем у механической коробки. Если верить официальным характеристикам, на 7 мм у обычных седана и универсала и на 4 мм у Cross-версий. Но картер двигателя все равно ниже! А потому свои 178 и 203 мм под защитой дорожная и кроссоверная Весты сохранили.

Подстаканники сделали глубже и одинаковыми (раньше левый был вообще чисто символическим). Полулитровая бутылка по-прежнему держится в вырезах неуверенно, а вот картонные стаканчики фастфуда можно ставить смело. От Весты Спорт комплектации Exclusive досталась черная отделка потолка и окружающей его фурнитуры. Смотрится классно! Не спешите называть «колхозом»: такое оформление уже лет 30 является фетишем для поклонников «большой немецкой тройки».

Ходьба и бег

Для городской езды вариаторный силовой агрегат на фоне робота АМТ идеален. Мягко, экономично, предсказуемо. Удовольствия добавляет и сниженный уровень шума. Вазовская коробка, несмотря на все доработки, подвывает. И выпускная система, которая у 113-сильного двигателя своя, тоже тише. Плюс абсолютное отсутствие вибраций, которым отечественный силовой агрегат похвастаться не может.

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На трассе усилий мотора уже не хватает. Все-таки 113 «лошадей» — это немного для машины со снаряженной массой 1230–1350 кг в зависимости от версии. Обгоны тихоходов даются Весте CVT на раз. А когда надо ускориться с 90 км/ч, придется тщательно рассчитать маневр. Субъективно динамика на уровне связки 1.6 + АМТ и сильно проигрывает самому шустрому варианту 1.8 + «ручка». Хотя и тут найду плюс: шума от раскрутившегося до предела мотора меньше, чем от его российских собратьев.

От однозначных выводов относительно расхода бензина воздержусь. Вазовцы упирают на экономию 0,1–0,3 л/100 км. Во-первых, немного. Во-вторых, это относительно мотора 1.8 в 122 силы, который на фоне 106-сильного двигателя 1.6 весьма прожорлив. Так что вряд ли реальные цифры поразят в хорошем смысле слова.

Я за рулем Весты SW Cross CVT на тестовом маршруте привез расход в 8,3 л на сотню, согласно маршрутному компьютеру. По опыту редакционной Весты могу сказать, что реальный аппетит на пару-тройку десятых выше. Немало, учитывая равнинные дороги и вальяжный ритм. А официально обещано 7,4 л/100 км в смешанном цикле, хотя мой был ближе к трассовому!

Рычаг вариатора не блещет изяществом. Зато линейка индикации режимов с подсветкой.

Уволить в запас!

Но главной новостью по итогам теста я бы назвал не ездовые впечатления. Весты с роботом больше не будет! В новых прайс-листах такие версии отсутствуют. То есть реальный выбор клиента между АМТ и CVT возможен только в том случае, если он готов рассмотреть вариант на вторичном рынке. Ну, или прямо сейчас выбегает к дилеру в надежде застать автомобиль из складских запасов.

Противотуманные фары играют роль статичной подсветки, включаясь при вращении руля или включении поворотника. Из-за слабых ламп польза от этой фишки невелика.

Доплата за вариатор относительно механики такая же, как и у Иксрея Кросс, — 50 тысяч рублей (за робот просили вдвое меньше). На мой взгляд, адекватно. Да, стало дороже, но вариатор в глазах россиян должен быть всяко лучше робота с подмоченной репутацией. К тому же CVT доступна во всех комплектациях, начиная с базовой. Вилка цен — от 736 900 рублей за оснащенный по минимуму седан до 982 900 за упакованный всеми опциями универсал SW Cross.

Конкуренты дороже как минимум на 80–100 тысяч, так что сложившийся разрыв с иномарками у Весты сохраняется. С помощью вариатора вазовцы рассчитывают довести долю «двухпедальных» машин в структуре продаж с нынешних 9% до как минимум 30%. Вполне реально, ведь у корейских машин на автоматы приходится почти три четверти спроса! Это я к тому, что даже среди покупателей недорогих автомобилей все больше людей охотно доплачивают за комфорт. И Лада Веста стала предлагать его несравнимо больше, чем прежде.

Комплектация Exclusive отныне доступна не только для седана, но и для универсала SW. Ее отличительные особенности снаружи — шильдики на крышке багажника и задних дверях, черные корпуса зеркал, насадка на глушитель, спойлер (у седана) и 16-дюймовые двухцветные колеса оригинального дизайна. Кстати, и в других комплектациях стиль «шестнадцатых» литых дисков поменялся.

Технические характеристики Лады Весты 1.6 CVT

Длина/ширина/высота/база 4410/1764/1497/2635 (4424/1785/1537/2635)* мм Объем багажника (VDA) 480 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 83 кВт/113 л.с. при 5500 об/мин; 152 Н·м при 4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 11,3 (12,2) с Максимальная скорость 175 (170) км/ч Топливо/запас топлива АИ-92/55 л Расход топлива: смешанный цикл 7,1 (7,4) л/100 км Трансмиссия передний привод; CVT

* В скобках данные для Лады Весты SW Cross 1.6 CVT (если отличаются)

Лада Веста с вариатором: в чем лукавит АВТОВАЗ? Бесступенчатая трансмиссия Jatco, которую вазовцы по-прежнему называют автоматом, поменяла характер Весты и поставила крест на дальнейшем использовании на ней робота АМТ. Жалеть не стоит! Даже с учетом выросшей вдвое доплаты за отсутствие педали сцепления. «За рулем» протестировал машину и выяснил, каковы ее расход топлива и дорожный просвет. Лада Веста с вариатором: в чем лукавит АВТОВАЗ?





Фото: Кирилл Милешкин и АВТОВАЗ