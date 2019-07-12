В Тольятти заявили, что новая коробка передач для Лады XRAY не является вариатором. «За рулем» расставляет точки над i.

На днях пресс-служба АВТОВАЗа выпустила видеоролик, посвященный новой и, по заверениям заводчан, необычной коробке передач для Лады XRAY Cross. То, о чем говорится в мини-фильме, хотелось бы обсудить. Но для начала предлагаем его посмотреть:

Обычные рекламные реплики о том, что все будет лучше, надежнее, удобнее и так далее, оставим без внимания. Нас в большей степени зацепила попытка АВТОВАЗа убедить зрителей в том, что эта коробка передач не является вариатором в привычном понимании, а представляет собой некий микс технологий: вариатора, механики и традиционного автомата. На такое мы закрывать глаза попросту не вправе. Ведь для Иксрея предназначен обычный, давно известный агрегат фирмы Jatco, имеющий обозначение JF015E, который называют еще CVT7.

Неужели и автомобили Nissan Juke, Qashqai, Tiida, Sentra, Renault Kaptur и Fluence тоже оснащены неким миксом из вариатора, механики и автомата? Ведь на них установлен тот же самый агрегат JF015E. Но почему-то ни один менеджер Renault-Nissan никогда не называл этот узел иначе, чем вариатор. Давайте разбираться.

Конструктивные особенности

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Начнем с того, что гидротрансформатор действительно есть. Только он есть у всех современных вариаторов и, по сути, выполняет роль сцепления, позволяя остановить автомобиль, в то время как селектор коробки передач остается в режиме drive. При этом модель JF015E немного отличается от прочих вариаторов фирмы Jatco.

У агрегата Jatco JF011E, который ставили, к примеру, на Nissan X-Trail, гидротрансформатор передает вращение планетарному механизму, обеспечивающему возможность движения вперед и назад. Дальше крутящий момент приходит на пару раздвижных шкивов, соединенных гибким стальным ремнем. Это и есть устройство, меняющее передаточное отношение между ведущим и ведомым валами. От последнего приводится главная пара. Дальше только дифференциал, приводы и колеса. А у модели JF015E планетарный механизм обеспечивает не только задний ход, но и два передаточных отношения на переднем ходу.

JF015E. Хорошо видны очень маленькие конусы и двухступенчатая планетарная передача на вторичном валу.

Гидротрансформатор сразу приводит ведущий шкив вариатора, а ведомый соединен с планетарной передачей, обеспечивающей задний ход и две ступени для движения вперед. Такая схема позволила значительно уменьшить размеры конусов и, соответственно, общие габариты вариатора.

Новая компоновка позволила уменьшить габариты вариатора.

Одно передаточное отношение реализуется при низкой скорости автомобиля и высоких оборотах двигателя. Другой режим — большие скорости движения машины и малые обороты мотора. Эти два режима могут пересекаться при средних соотношениях скорости и частоты вращения двигателя. Выбор осуществляет электронный блок и с помощью подачи жидкости под давлением включает тот или иной пакет фрикционов. Система ASC подбирает наилучшее передаточное число во время движения, при разгоне и торможении. Все это позволило слегка уменьшить средний расход топлива, особенно при езде по городу.

Диапазоны включения ступеней пересекаются, а вместе могут обеспечить агрегату в целом беспрецедентно большой диапазон изменения передаточных отношений, равный 7,3. У того же JF011E этот диапазон передаточных отношений равен 6,09. И уж совсем маленький диапазон 4,1 дает гидромеханический 4-ступенчатый автомат Jatco JF 414E, которым комплектуют ряд моделей АВТОВАЗа.

Резюмируя, можно сказать, что вариатор JF015E — современный, достаточно компактный и эффективный агрегат. Однако любое усложнение конструкции, как правило, приводит к снижению надежности и долговечности. Так что же с надежностью на самом деле?

Опыт эксплуатации

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До сих пор все выглядело как хвалебная ода новому перспективному агрегату. Но не забывайте — агрегат не нов! Практика использования его на ряде автомобилей альянса Renault-Nissan показала, что с долговечностью далеко не все в порядке. В среднем вариатор JF015E редко работает больше 100 000 км, а в некоторых случаях неприятности могут начаться при «детском» пробеге в 20 000–35 000 км.

Многие детали вариатора изнашиваются намного быстрее, чем на других модификациях этого агрегата без двухступенчатого редуктора. Ремень, вследствие меньших размеров шкивов, сгибается по меньшему радиусу и быстрее изнашивает рабочие поверхности шкивов и боковые контактные поверхности пластин. Наблюдается быстрый износ подшипников, на которых вращаются конусы. И даже посадочные места под подшипники порой разбивает. Все эти процессы дают обильную стружку (продукты износа), которая начинает путешествовать по гидросистеме. Из-за продуктов износа зависает редукционный клапан насоса, создающего давление в гидросистеме. Давление масла все больше «уходит» из допустимых значений, а это сбивает настройку всего агрегата, полностью управляемого гидравликой. Продукты износа засоряют соленоиды гидроблока.

Гидроблок JF015E по конструкции схож с аналогичными устройствами других вариаторов.

Довольно быстро изнашиваются элементы, соединяющие «половинки» шкива. Часто страдают составляющие планетарной передачи, что практически не встречается на других вариаторах. На автомобилях с этим вариатором не устанавливают охладитель рабочей жидкости. А ее перегрев может усугубить ситуацию.

Ремонт этого вариатора сложен — за работу редко берутся даже независимые СТО. Зачастую единственный выход из положения, если гарантия на автомобиль уже закончилась, — купить новый вариатор.

На переднем плане блок планетарной передачи и конусы с ремнем вариатора JF015E.

Итак, по конструкции главного элемента, регулирующего передаточное отношение, и по фирменному названию, и по документам агрегат, бесспорно, является вариатором. Аббревиатура CVT, от английского Continuously Variable Transmission, дословно означает «постоянно изменяющаяся передача».

Стоит ли опасаться новой версии Иксрея с вариатором? Зависит от того, как вы планируете эксплуатировать машину. Мы уже выяснили, что агрегат проверен на ряде других автомобилей, и, исходя из опыта их эксплуатации, причислить вариатор к наиболее надежным автоматическим коробкам передач, имеющимся на рынке сегодня, к сожалению, нельзя. Но при должном техническом обслуживании и спокойной манере езды, исключающей возможный перегрев охлаждающей жидкости, этот агрегат послужит вам как минимум в период гарантийного срока. А вот «джиповать» на Ладе XRAY Cross с «новым» вариатором не советую — себе дороже. Особенно если выбираете машину всерьез и надолго.