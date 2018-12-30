8 примеров, когда вариатор лучше обычного автомата

Как ни странно, но вариатор гораздо древнее, чем ступенчатая гидромеханическая коробка передач. Еще великому Леонардо да Винчи очень нравилась идея передачи момента, которая не имеет какого-то постоянного передаточного отношения, а обеспечивает любую величину, правда, в некотором диапазоне.
В современном вариаторе совсем немного узлов и деталей, передающих вращение. Вначале установлен гидротрансформатор, очень похожий на те, что применяют в традиционных автоматах, затем клиноременный вариатор, обеспечивающий весь необходимый диапазон изменения передаточных отношений, и планетарный механизм, позволяющий получить передачу заднего хода.
Конечно, еще присутствуют жидкостный насос и управляющая система клапанов вместе с электронными компонентами. Но мы видим, что деталей используется мало, а это снижает себестоимость производства. Жаль, что цена автомобилей с данным типом коробки передач при этом не становится меньше. Ну а мы рассмотрим эксплуатационные и технические преимущества вариатора перед классическим гидромеханическим автоматом.
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