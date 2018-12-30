8 примеров, когда вариатор лучше обычного автомата

«За рулем» выступает арбитром в неутихающих спорах сторонников и противников трансмиссий с вариаторами.

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Как ни странно, но вариатор гораздо древнее, чем ступенчатая гидромеханическая коробка передач. Еще великому Леонардо да Винчи очень нравилась идея передачи момента, которая не имеет какого-то постоянного передаточного отношения, а обеспечивает любую величину, правда, в некотором диапазоне.

В современном вариаторе совсем немного узлов и деталей, передающих вращение. Вначале установлен гидротрансформатор, очень похожий на те, что применяют в традиционных автоматах, затем клиноременный вариатор, обеспечивающий весь необходимый диапазон изменения передаточных отношений, и планетарный механизм, позволяющий получить передачу заднего хода.

Конечно, еще присутствуют жидкостный насос и управляющая система клапанов вместе с электронными компонентами. Но мы видим, что деталей используется мало, а это снижает себестоимость производства. Жаль, что цена автомобилей с данным типом коробки передач при этом не становится меньше. Ну а мы рассмотрим эксплуатационные и технические преимущества вариатора перед классическим гидромеханическим автоматом.