Обновление Лады XRAY Cross: впервые с вариатором!

АВТОВАЗ приступил к выпуску кроссового хэтчбека с бесступенчатой автоматической трансмиссией.

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Бесступенчатая трансмиссия специально создана для легковых автомобилей и кроссоверов малого класса, а ее настройки дорабатывались с учетом особенностей эксплуатации в России. Аналогичные коробки передач компании Jatco уже несколько лет применяются на ряде моделей Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Особенность этой коробки — в двухступенчатом редукторном секторе, что позволило сделать трансмиссию компактнее и на 13% легче, отмечается в пресс-релизе компании. Новая коробка адаптирована к зимним условиям эксплуатации, не боится тяжелых нагрузок и обеспечивает более высокую топливную экономичность по сравнению с «механикой». В конструкции коробки предусмотрена имитация ручного режима переключения передач.

Вариатор устанавливается только на автомобили с двигателем HR-16 объемом 1.6 л, который выпускают в Тольятти.

Lada XRAY Cross с вариатором прошла полный цикл тестов, суммарный пробег которых составил около миллиона километров.

О дате начала продаж, ценах и комплектациях кроссового Иксрея с новой коробкой передач объявят дополнительно.

Кроссовая модификация Иксрея вышла тогда, когда спрос на обычные версии начал затухать. Однако Cross-исполнение получилось недешевым. Какая за те же деньги есть альтернатива с с пробегом, разбирался наш автор.

Подробнее о кроссовой версии приподнятого хэтчбека читайте в нашей публикации.



Фото:АВТОВАЗ