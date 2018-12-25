Lada XRAY Cross и 5 альтернатив с пробегом

Кроссовая модификация Иксрея вышла очень вовремя, когда спрос на обычные версии начал затухать. Самое время его подстегнуть! Однако Cross-исполнение получилось недешевым — за него просят столько, что за те же деньги можно присмотреть интересную альтернативу с пробегом.

Всероссийский кросс

Версия XRAY Cross добиралась до автосалонов очень долго — ведь в виде концепта она дебютировала больше двух лет назад. Казалось бы, избыточные сроки для того, чтобы прикрыть кузов пластиковой защитой и увеличить дорожный просвет. Но не спешите с выводами. На самом деле перед нами во многом другой автомобиль, имеющий с обычными Иксреями лишь внешнее сходство. Да и то не в пользу последнего — за счет упомянутого пластикового обвеса, а также расширенной колеи и крупных 17-дюймовых колес XRAY Cross выглядит интереснее.

Lada XRAY Cross

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Конструкция шасси капитально переработана: здесь вестовские нижние L-образные рычаги и поворотные кулаки, модернизированные подрамник и стабилизатор поперечной устойчивости, внедрен электроусилитель руля и задние дисковые тормоза. Со всем этим добром машина поехала заметно лучше — она стала устойчивей на прямой и в поворотах, руль теперь не вырывается из рук на неровной дороге. Сама баранка, кстати, регулируется в двух плоскостях. Да и сиденья стали удобнее (прежние были объектами постоянной критики).

Так что XRAY Cross — автомобиль гармоничный и весьма приятный. Но и недостатки у него изжиты далеко не все. Основные поводы для критики — тесноватый салон, простецкие отделочные материалы, оставляющая желать лучшего шумоизоляция. Но главным недостатком видится отсутствие альтернативы 5-ступенчатой механической коробке передач. Без автомата сегодня никуда — двухпедальные версии конкурентов составляют не менее половины в доле продаж.

И конечно, XRAY Cross вышел дороговатым. Стартовая версия стоит 729 900 рублей, что почти на 100 тысяч дороже обычного Иксрея в аналогичной комплектации. Топ-версия и вовсе оценивается в 900 900 рублей. За такие деньги можно присмотреть себе неплохой подержанный кроссовер с автоматом. Давайте рассмотрим несколько таких вариантов.

Lada XRAY Cross — один из претендентов на Гран-при «За рулем»-2019 и звание лучшего автомобиля года в классе компактных кроссоверов. Приглашаем всех желающих проголосовать за свой выбор (и принять участие в розыгрыше призовых автомобилей). Анкета для голосования находится тут.

Hyundai Creta

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Бестселлер среди новых В-кроссоверов, разумеется, широко представлен и на вторичке. Переднеприводную версию с механикой и 1,6-литровым мотором можно взять за 750–760 тыс. рублей — это будут двухлетние машины с пробегом 50–60 тыс. км. Модификации с автоматом обойдутся в сумму не менее 800 тыс. рублей. Еще полтинник придется накинуть за полный привод. Ну а 2-литровые 150-сильные Креты будут стоить от 900 тыс. рублей.

К надежности этой модели вопросов нет — техника проверенная. Единственное, что может огорчить — очаги коррозии на двери багажника на машинах 2016 года выпуска. Но у более свежих экземпляров этой проблемы не встречается. К сильным сторонам Креты можно отнести просторный салон и багажник, неплохую управляемость и плавность хода.

Mazda CX-5

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Имея в кармане 760 тыс. рублей, вполне можно присматриваться к первому поколению СХ-5. За эти деньги вы вправе рассчитывать на переднеприводную 2-литровую 150-сильную версию с механикой 2012 года выпуска с пробегом от 150 000 км. Желаете автомат и полный привод? Тогда готовьте как минимум 820 тыс. рублей. Версии с 2,5-литровым мотором стоят чуть дороже 900 тысяч, однако грамотный торг еще никто не отменял.

Сильной стороной СХ-5 являются отточенная управляемость и неплохая топливная экономичность — на сто верст пути вполне можно уложиться в 9,5 литров. Однако надо помнить, что моторы серии Skyactive очень требовательны к качеству топлива — чистить форсунки и менять свечи придется регулярно. Из прочих негативных особенностей — слабая шумоизоляция (по меркам сегмента, конечно) и жесткая подвеска.

BMW X1

А еще, имея 750 тыс. рублей, вполне можно ударить по премиуму — за такие деньги предлагается BMW X1 прежнего поколения (заводской индекс Е84). Да, это будет базовая заднеприводная версия с 2-литровым 150-сильным бензиновым атмосферником года этак 2013-го и с пробегом за 100 000 км. Но по ощущениям — настоящий премиум. Про отменную управляемость «баварца» говорить не буду — про нее и так все знают. Про выверенную эргономику и достойную отделку — тоже. А вот про неплохую надежность вполне можно упомянуть — Х1 считается одной из самых беспроблемных баварских моделей того времени.

Из слабых мест можно упомянуть тесный второй ряд сидений и багажник, а также скромный дорожный просвет. Есть еще один момент. Поскольку на Х1 часто ездили дамы, найти экземпляр с неповрежденным кузовом проблематично.

Nissan Pathfinder

В рамках оговоренного бюджета вовсе не обязательно останавливаться на кроссовере. Так, за 800 тыс. рублей можно приобрести серьезный рамный внедорожник — например, Nissan Pathfinder прошлого поколения. За эти деньги предлагается автомобиль 2011 года с заявленным пробегом 130 000 км, 190-сильным 2,5-литровым 190-сильным турбодизелем и механической коробкой передач. А за 900 тысяч можно и вовсе замахнуться на экземпляр с 3-литровым 231-сильным агрегатом, также работающим на тяжелом топливе.

Pathfinder — это крепкий автомобиль, который при бережной эксплуатации прослужит долго. В его активе — просторный и качественно отделанный салон, высокий клиренс и выносливая полноприводная трансмиссия, позволяющая уверенно передвигаться по тяжелому бездорожью. Наконец, несмотря на солидный возраст, дизайн этого Ниссана совершенно не выглядит устаревшим.

Cadillac Escalade

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Вы удивитесь, но за 750 тыс. рублей можно стать хозяином гигантского Cadillac Escalade! Пусть прошлого поколения, пусть 2007 года, но какая харизма! Какой пафос! Даже спустя годы флагманский Кэдди выглядит достойно и представительно. Особенно если речь идет об удлиненной версии ESV — такие предлагаются за 880–900 тыс. рублей. Этот американский дредноут снабжен атмосферным 409-сильным двигателем V8 6.2 — какой у него звук, как мощно он ускоряет машину! Но за это приходится расплачиваться: мотор пьет бензин бочками. Приходится ездить от заправки до заправки, что по нынешним ценам очень болезненно для кошелька. Плюс немаленький транспортный налог. Может поэтому цены на подержанные Escalade столь привлекательны?

Что касается надежности, то здесь особых проблем нет. Двигатель способен протянуть без капремонта не менее 300 000 км, автоматическая коробка «ходит» ничуть не меньше. Только имейте в виду, что в отличие от соплатформенного Chevrolet Tahoe у Кэдди хуже проходимость — он лишен понижающей передачи.

Фото: фирмы-производители