Lada XRAY Cross: тест-драйв на все деньги

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Лада XRAY Cross 1.8 МТ
Длина/ширина/высота/база 4171/1810/1645/2592 мм
Он другой
Ролик на Youtube-канале «За рулем» мы выложили буквально на следующий день после ездовой презентации Кросса. И тотчас понабежали хейтеры: дескать, журналисты перехваливают машину. Откровенно говоря, я и сам с превеликим удовольствием усомнился бы в том, что малой кровью можно сотворить большое дело. Переделанная передняя подвеска и задние дисковые тормоза? Несколько опций, увеличенный дорожный просвет и новый пластиковый обвес? Неужто этого на самом деле достаточно, чтобы гадкий утенок XRAY стал чем-то более существенным, нежели Renault Sandero Stepway в другом кузове?
Чудеса случаются! О Renault напоминают лишь отдельные детали, которые по большому счету не принимают никакого участия в формировании впечатления от Кросса как сугубо оригинальной машины.
Дьявол роется в деталях
Начнем с того, что Cross выглядит не просто как чуть приподнятый над землей XRAY, а как продукт серьезного рестайлинга. На мой взгляд, чисто визуально «кроссовые» причиндалы разительным образом изменили внешность машины. И если в кроссоверную сущность обычного Иксрея уверовать сложно даже несмотря на внушительный клиренс (195 мм) — он выглядит этаким атипичным хэтчбеком, - то XRAY Cross смотрится всамделишным кроссовером.
Более крупные колёса в сочетании с пластиковыми фендерами и накладками добавляют машине основательности: по сравнению с Кроссом изначальный XRAY кажется каким-то непропорциональным.
Накладки на пороги и колесные арки сделаны двуслойными: непосредственно к кузову при помощи клипсов и двухсторонней клейкой ленты крепится пластиковая основа, а к ней прищелкиваются лицевые элементы.
Бамперы у Кросса иные, причем они составные: передний серебристый декор при повреждении можно заменить отдельно. Задний бампер разделен на большее количество частей, чем передний: например, окрашенные элементы, соединяющие фонари и основную часть, являют собой отдельные детали — в отличие от обычного Иксрея, где они идут «одним куском» со всем бампером. Ремонт в случае повреждений обойдется дешевле.
На крыше появились релинги, вполне функциональные: они способны нести на себе груз массой до 50 кг (включая багажник).
Колёса только 17‑дюймовые. От обычного Иксрея колёса не подойдут: у дисков иной вылет, а шины — большей размерности: 215/50 R17 вместо 205/50 R17 (на недорогой XRAY и вовсе ставят 16‑ и даже 15‑дюймовые).
Сиди и грейся
Внутри мало что изменилось, разве что в качестве опции теперь доступны яркие вставки под цвет кузова (без них ничуть не хуже). Собран салон крепко, но грубо: стыки панелей порой небрежные, а сами материалы откровенно простецкие. Однако в практичности машине не откажешь.
Багажник — с тройным дном: под полом кроется дополнительное место для поклажи, а еще ниже обитает полноразмерная запаска на литом диске. Задний диван немного изменился: подушка смещена назад и вниз на 25 и 5 мм соответственно, что добавило пространства для ног пассажиров. Второй ряд раскладывается по частям, но пол ровным не выходит (хотя и ступеньки нет).
Передние кресла другие: подушка доработана, а спинка — с более выраженной боковой поддержкой. Кнопки включения обогрева переехали с оснований кресел (ужасное реношное решение) на центральную консоль, к тому же обогрев стал трехступенчатым. Появился обогрев и заднего сиденья — однопозиционный, причем греется только подушка.
Рулевая колонка теперь регулируется не только по наклону, но и по вылету — впервые на автомобилях платформы В0! И впервые на Ладе появился руль с обогревом! Греется весь обод, а удобная кнопка включения находится на правой спице руля.
А вот еще одна важная деталь, которая поможет нам элегантно перейти от очевидных новостей к менее заметным — но не менее значимым. Речь о шайбе выбора режимов движения Lada Ride Select, которая примостилась на центральной консоли. Как выяснилось, это вполне полезное приобретение — если, конечно, выгуливать машину вне асфальта.
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XRAY Cross — первая Лада с обогревом руля. И некоторое время будет оставаться единственной — на других моделях этой опции пока не будет. Коробка передач Renault JR5 не отличается четкостью переключений. Новые кресла отличаются улучшенной боковой поддержкой. В базовой комплектации нет регулировки водительского сиденья по высоте.
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Приборная панель по компоновке и функционалу аналогична логановско-сандеровской.
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Обогрев передних сидений — трехступенчатый. Его интенсивность снижается по мере прогрева. Рядом — шайба выбора режимов движения Lada Ride Select.
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Кнопки электростеклоподъемников лишены автоматического режима. В Тольятти этой проблемой озабочены, но сетуют на высокую стоимость правильных компонентов, которую диктуют поставщики.
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Под креслом пассажира — вещевой ящик. Отличная идея!
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Геометрические параметры заднего сиденья немного изменились, но существенной выгоды пассажирам это нововведение не принесло (+ 25 мм пространства для ног). И всё же отрадно, что эта модернизация будет распространена на все Иксреи.
Наука о технике
Инженеры не ограничились установкой на Cross новых пружин и амортизаторов. Модернизированный передний подрамник опустили на 15 мм — благодаря этому клиренс увеличился на столько же, а еще 5 мм дали более крупные колеса. К подрамнику крепятся новые L‑образные рычаги (схожие с теми, что стоят на Весте, но не точно такие же) и новый оригинальный стабилизатор поперечной устойчивости. Рулевая рейка тоже новая, равно как и усилитель руля: он теперь электрический вместо электрогидравлического, доставшегося Иксрею по наследству от Renault. Электроусилитель — не фирмы NSK (как на Весте), а производства калужской Автоэлектроники. А еще — новые поворотные кулаки и оригинальные ШРУСы. Само собой, столь значительные изменения потребовали изменения углов установки колес. В частности, плечо обката теперь отрицательное, что положительно сказалось на курсовой устойчивости.
Рычаги задней подвески тоже отличаются, поскольку они теперь несут дисковые тормоза от Весты. Сложно сказать, насколько в практическом смысле они предпочтительнее родных иксреевских барабанов, но народ давно требует, чтобы обязательно были ЗДТ. Что ж, берите.
Благодаря столь обширному улучшайзингу XRAY Cross поехал совсем по-другому. Руль обрел суперчеткий «ноль», выведение из которого требует весомого усилия, - при этом возвратное действие порой кажется едва ли не избыточным. Но мне такой характер нравится: он делает процесс вождения вкусным.
Машина отлично держит прямую и не выказывает нервозности в колее. В какие-то моменты я даже поймал себя на том, что управлять таким Иксреем мне нравится больше, чем Вестой Cross, которую я оставил в гараже, отправляясь в командировку в Казахстан. Кренится машина крайне умеренно — несмотря на более высокую посадку по сравнению как с Вестой, так и с обычным Иксреем.
Плавность хода улучшается по мере ухудшения дороги. На ровном асфальте почти всегда чувствуются мелкие высокочастотные подрагивания, однако по разбитому грейдеру кроссовер мчит с непоколебимостью, достойной классической Нивы. Энергоемкость почти запредельная: на проложенной в степи весьма условной дороге XRAY Cross позволяет держать скорость около сотни и не сбрасывать газ перед весьма серьезными ухабами.
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Оригинальную рулевую рейку на конвейер АВТОВАЗа поставляет тольяттинская фирма «Рулевые системы».
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Иные поворотные кулаки потребовали изменить вылет дисков, так что колёса от простого Иксрея официально для Кросса не подходят.
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Пластиковый щит под двигателем — это скорее пыльник, нежели защита. Однако и он всё же лучше, чем ничего.
Попробовал я и различные режимы той самой системы Lada Ride Select — и в целом остался удовлетворенным. Sport добавляет живости в реакциях на действия акселератором, к тому же под сброс газа двигатель не спешит сбрасывать обороты, позволяя подхватиться следующей передачей.
«Песочный» режим я испытал в степи, съехав с основной дороги. Однако здесь проще было ощутить работу электронной блокировки дифференциала, которая оказалась по-настоящему действенной: при вывешивании система стабилизации «прикусывает» свободное от сцепления с грунтом колесо — и более высокий момент, который удается приложить к другому колесу, сдергивает автомобиль с места.
На следующий день настал черед режима для езды по снегу: казахстанские небеса разверзлись и сбросили на землю достаточное количество белого материала для опытов. Если на песке электроника допускает серьезную пробуксовку колес, то «зимний» режим оказывается самым строгим: он еще более старательно, чем по умолчанию, душит двигатель и стремится не допустить даже малейшей пробуксовки. И ведь работает!
На подъеме «снежинка» на селекторе добавляет уверенности при старте с места: чудес нет, но неопытному водителю система помогает тронуться на обледенелом покрытии так же уверенно, как это сделал бы бывалый автомобилист.
Однако вся уверенность рассеивается, когда смотришь в прайс-лист.
Добавленная стоимость
Доплата за «окроссовленный» XRAY в зависимости от комплектации составляет плюс-минус 90 тысяч. Однако! Это заметно больше надбавки за Сross-версию Весты (по сравнению с обычным седаном или универсалом). Отчасти это можно объяснить более серьезными изменениями, но покупателю от этого не слаще.
XRAY Сross оснащается только мотором 1.8 (122 л.с.) и только механической коробкой — это на первых порах. Прайс-лист открывает комплектация Classic за 729 900 рублей, в которой нет ни «музыки», ни кондея. Это добро можно добрать пакетом Optima (+ 37 000 рублей) — вкупе с охлаждаемым бардачком и многофункциональным рулем. Но тогда уж имеет смысл сразу раскошелиться на оптимальную комплектацию Comfort: доплатив еще 43 тысячи сверху, получаешь противотуманки, центральный подлокотник с небольшим вещевым ящиком под крышкой, пару 12‑вольтовых розеток (в заднем ряду и багажнике), карманы на спинках передних кресел, выдвижной ящик под пассажирским креслом и двойной пол в грузовом отсеке, водительское сиденье с регулировкой по высоте, задние стеклоподъемники, обогрев передних кресел и парктроник.
А топ-версия Luxe с пакетом Prestige (в точности такая, как на наших фотографиях) тянет без малого на девятьсот тысяч — 888 900 рублей, если быть точным. И это не предел! Когда на рынок выйдут модификации с роботом АМТ, цена перевалит за 900 тысяч.
Есть и хорошие новости. Помимо робота XRAY Сross, возможно, получит вариатор, который сватают Весте. Также не исключено появление более демократичной модификации с мотором 1.6. Но это не наверняка. А вот что совершенно железно, так это отсутствие всяких перспектив появления полного привода, на котором АВТОВАЗ поставил жирный крест: больно дорогое это удовольствие — для покупателя.
- Уюта в салоне добавят 3D-коврики, проходимости — современные цепи противоскольжения, а пространство в багажнике можно упорядочить при помощи разнообразных органайзеров.
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