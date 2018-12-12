Lada XRAY Cross: тест-драйв на все деньги

Приставкой Cross в Тольятти не просто улучшили нынешний XRAY, а сделали, по сути, другую машину. Правда, и цена серьезно возросла...

Цены на XRAY Cross лежат в диапазоне от 729 900 до 888 900 рублей. Продажи планируют открыть до конца нынешнего года. Двигатель ВАЗ‑21179 (1,8 литра, 122 л.с.) для Кросса пока безальтернативен. Заявленный дорожный просвет — 215 мм против 195 мм у стандартного Иксрея. В топ-версии Luxe противотуманки имеют функцию подсветки поворотов: фара включается при отклонении руля на 60 градусов и отключается, когда угол поворота баранки уменьшается до 15 градусов. Работает на скорости до 40 км/ч.

Лада XRAY Cross 1.8 МТ Длина/ширина/высота/база 4171/1810/1645/2592 мм

Объем багажника (VDA) 361–1514 л

Снаряженная масса 1295–1300 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1774 см³; 90 кВт/122 л.с. при 6050 об/мин; 170 Н·м при 3700 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 10,9 с

Максимальная скорость 180 км/ч

Топливо/запас топлива АИ-95/50 л

Расход топлива: смешанный цикл 7,5 л/100 км

Трансмиссия передний привод; М5

Он другой

Ролик на Youtube-канале «За рулем» мы выложили буквально на следующий день после ездовой презентации Кросса. И тотчас понабежали хейтеры: дескать, журналисты перехваливают машину. Откровенно говоря, я и сам с превеликим удовольствием усомнился бы в том, что малой кровью можно сотворить большое дело. Переделанная передняя подвеска и задние дисковые тормоза? Несколько опций, увеличенный дорожный просвет и новый пластиковый обвес? Неужто этого на самом деле достаточно, чтобы гадкий утенок XRAY стал чем-то более существенным, нежели Renault Sandero Stepway в другом кузове?

Чудеса случаются! О Renault напоминают лишь отдельные детали, которые по большому счету не принимают никакого участия в формировании впечатления от Кросса как сугубо оригинальной машины.

Дьявол роется в деталях

Начнем с того, что Cross выглядит не просто как чуть приподнятый над землей XRAY, а как продукт серьезного рестайлинга. На мой взгляд, чисто визуально «кроссовые» причиндалы разительным образом изменили внешность машины. И если в кроссоверную сущность обычного Иксрея уверовать сложно даже несмотря на внушительный клиренс (195 мм) — он выглядит этаким атипичным хэтчбеком, - то XRAY Cross смотрится ­всамделишным кроссовером.

Более крупные колёса в сочетании с пластиковыми фендерами и накладками добавляют машине основательности: по сравнению с Кроссом изначальный XRAY кажется каким-то непропорциональным.

Перечень доработок шасси Лады XRAY Cross: 1 — L‑образные рычаги передней подвески по образу и подобию тех, что на Весте; 2 — стабилизатор передней подвески с улучшенной геометрией; 3 — модернизированный подрамник в сборе; 4 — новые поворотные кулаки с тормозами; 5 — электроусилитель рулевого управления; 6 — модернизированные рычаги задней подвески с балкой в сборе под установку дискового тормоза; 7 — рулевой механизм; 8 — амортизаторные стойки и пружины с иными характеристиками; 9 — колёса с всесезонными шинами Continental ContiCrossContact LX2 размерностью 215/50 R17; 10 — задние дисковые тормоза от Весты; 11 — оригинальные задние пружины; 12 — амортизаторы с иными характеристиками.

Накладки на пороги и колесные арки сделаны двуслойными: непосредственно к кузову при помощи клипсов и двухсторонней клейкой ленты крепится пластиковая основа, а к ней прищелкиваются лицевые элементы.

Бамперы у Кросса иные, причем они составные: передний серебристый декор при повреждении можно заменить отдельно. Задний бампер разделен на большее количество частей, чем передний: например, окрашенные элементы, соединяющие фонари и основную часть, являют собой отдельные детали — в отличие от обычного Иксрея, где они идут «одним куском» со всем бампером. Ремонт в случае повреждений обойдется дешевле.

На крыше появились релинги, вполне функциональные: они способны нести на себе груз массой до 50 кг (включая багажник).

В размерности 215/50 R17 несложно подобрать зимнюю обувь из числа победителей последних тестов «За рулем»: это фрикционные покрышки Pirelli Ice Zero FR или шипованные Hankook Winter i*Pike RS2 W429.

Колёса только 17‑дюймовые. От обычного Иксрея колёса не подойдут: у дисков иной вылет, а шины — большей размерности: 215/50 R17 вместо 205/50 R17 (на недорогой XRAY и вовсе ставят 16‑ и даже 15‑дюй­мовые).

Сиди и грейся

Внутри мало что изменилось, разве что в качестве опции теперь доступны яркие вставки под цвет кузова (без них ничуть не хуже). Собран салон крепко, но грубо: стыки панелей порой небрежные, а сами материалы откровенно простецкие. Однако в практичности машине не откажешь.

Багажник — с тройным дном: под полом кроется дополнительное место для поклажи, а еще ниже обитает полноразмерная запаска на литом диске. Задний диван немного изменился: подушка смещена назад и вниз на 25 и 5 мм соответственно, что добавило пространства для ног пассажиров. Второй ряд раскладывается по частям, но пол ровным не выходит (хотя и ступеньки нет).

Объем багажника составляет 361 литр. Это немного, прямо скажем. Погрузочная высота увеличилась соответственно подросшему клиренсу.

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Передние кресла другие: подушка доработана, а спинка — с более выраженной боковой поддержкой. Кнопки включения обогрева переехали с оснований кресел (ужасное реношное решение) на центральную консоль, к тому же обогрев стал трехступенчатым. Появился обогрев и заднего сиденья — однопозиционный, причем греется только подушка.

Рулевая колонка теперь регулируется не только по наклону, но и по вылету — впервые на автомобилях платформы В0! И впервые на Ладе появился руль с обогревом! Греется весь обод, а удобная кнопка включения находится на правой спице руля.

А вот еще одна важная деталь, которая поможет нам элегантно перейти от очевидных новостей к менее заметным — но не менее значимым. Речь о шайбе выбора режимов движения Lada Ride Select, которая примостилась на центральной консоли. Как выяснилось, это вполне полезное приобретение — если, конечно, выгуливать машину вне асфальта.

XRAY Cross — первая Лада с обогревом руля. И некоторое время будет оставаться единственной — на других моделях этой опции пока не будет. Коробка передач Renault JR5 не отличается четкостью переключений. Новые кресла отличаются улучшенной боковой поддержкой. В базовой комплектации нет регулировки водительского сиденья по высоте.

Приборная панель по компоновке и функционалу аналогична логановско-сандеровской.

Обогрев передних сидений — трехступенчатый. Его интенсивность снижается по мере прогрева. Рядом — шайба выбора режимов движения Lada Ride Select.

Кнопки электростеклоподъемников лишены автоматического режима. В Тольятти этой проблемой озабочены, но сетуют на высокую стоимость правильных компонентов, которую диктуют поставщики.



Под креслом пассажира — вещевой ящик. Отличная идея! Геометрические параметры заднего сиденья немного изменились, но существенной выгоды пассажирам это нововведение не принесло (+ 25 мм пространства для ног). И всё же отра­дно, что эта модернизация будет распространена на все Иксреи.



Наука о технике

Инженеры не ограничились установкой на Cross новых пружин и амортизаторов. Модернизированный передний подрамник опустили на 15 мм — благодаря этому клиренс увеличился на столько же, а еще 5 мм дали более крупные колеса. К подрамнику крепятся новые L‑образные рычаги (схожие с теми, что стоят на Весте, но не точно такие же) и новый оригинальный стабилизатор поперечной устойчивости. Рулевая рейка тоже новая, равно как и усилитель руля: он теперь электрический вместо электрогидравлического, доставшегося Иксрею по наследству от Renault. Электроусилитель — не фирмы NSK (как на Весте), а производства калужской Автоэлектроники. А еще — новые поворотные кулаки и оригинальные ШРУСы. Само собой, столь значительные изменения потребовали изменения углов установки колес. В частности, плечо обката теперь отрицательное, что положительно сказалось на курсовой устойчивости.

Рычаги задней подвески тоже отличаются, поскольку они теперь несут дисковые тормоза от Весты. Сложно сказать, насколько в практическом смысле они предпочтительнее родных иксреевских барабанов, но народ давно требует, чтобы обязательно были ЗДТ. Что ж, берите.

Регулируемый не только по высоте, но и по вылету руль положен всем Кроссам без исключения. А вот обычный XRAY, увы и ах, вынужден довольствоваться прежней рулевой колонкой.

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Благодаря столь обширному улучшайзингу XRAY Cross поехал совсем по-другому. Руль обрел суперчеткий «ноль», выведение из которого требует весомого усилия, - при этом возвратное действие порой кажется едва ли не избыточным. Но мне такой характер нравится: он делает процесс вождения вкусным.

Машина отлично держит прямую и не выказывает нервозности в колее. В какие-то моменты я даже поймал себя на том, что управлять таким Иксреем мне нравится больше, чем Вестой Cross, которую я оставил в гараже, отправляясь в командировку в Казахстан. Кренится машина крайне умеренно — несмотря на более высокую посадку по сравнению как с Вестой, так и с обычным Иксреем.

Плавность хода улучшается по мере ухудшения дороги. На ровном асфальте почти всегда чувствуются мелкие высокочастотные подрагивания, однако по разбитому грейдеру кроссовер мчит с непоколебимостью, достойной классической Нивы. Энергоемкость почти запредельная: на проложенной в степи весьма условной дороге XRAY Cross позволяет держать скорость около сотни и не сбрасывать газ перед весьма серьезными ухабами.

Оригинальную рулевую рейку на конвейер АВТОВАЗа поставляет тольяттинская фирма «Рулевые системы».

Иные поворотные кулаки потребовали изменить вылет дисков, так что колёса от простого Иксрея официально для Кросса не подходят.

Пластиковый щит под двигателем — это скорее пыльник, нежели защита. Однако и он всё же лучше, чем ничего.



Попробовал я и различные режимы той самой системы Lada Ride Select — и в целом остался удовлетворенным. Sport добавляет живости в реакциях на действия акселератором, к тому же под сброс газа двигатель не спешит сбрасывать обороты, позволяя ­подхватиться следующей передачей. Материалы по теме Lada XRAY Cross: все особенности модели

«Песочный» режим я испытал в степи, съехав с основной дороги. Однако здесь проще было ощутить работу электронной блокировки дифференциала, которая оказалась по-настоящему действенной: при вывешивании система стабилизации «прикусывает» ­свободное от сцепления с грунтом колесо — и более высокий момент, который удается приложить к другому колесу, сдергивает ­автомобиль с места. На следующий день настал черед режима для езды по снегу: казахстанские небеса разверзлись и сбросили на землю достаточное количество белого материала для опытов. Если на песке электроника допускает серьезную пробуксовку колес, то «зимний» режим оказывается самым строгим: он еще более старательно, чем по умолчанию, душит двигатель и стремится не допустить даже малейшей пробуксовки. И ведь работает! На подъеме «снежинка» на селекторе добавляет уверенности при старте с места: чудес нет, но неопытному водителю система помогает тронуться на обледенелом покрытии так же уверенно, как это сделал бы бывалый автомобилист. Однако вся уверенность рассеивается, когда смотришь в прайс-лист.

Добавленная стоимость

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Доплата за «окроссовленный» XRAY в зависимости от комплектации составляет плюс-минус 90 тысяч. Однако! Это заметно больше надбавки за Сross-версию Весты (по сравнению с обычным седаном или универсалом). Отчасти это можно объяснить более серьезными изменениями, но покупателю от этого не слаще.

XRAY Сross оснащается только мотором 1.8 (122 л.с.) и только механической коробкой — это на первых порах. Прайс-лист открывает комплектация Classic за 729 900 рублей, в которой нет ни «музыки», ни кондея. Это добро можно добрать пакетом Optima (+ 37 000 рублей) — вкупе с охлаждаемым бардачком и многофункциональным рулем. Но тогда уж имеет смысл сразу раскошелиться на оптимальную комплектацию Comfort: доплатив еще 43 тысячи сверху, получаешь противотуманки, центральный подлокотник с небольшим вещевым ящиком под крышкой, пару 12‑вольтовых розеток (в заднем ряду и багажнике), карманы на спинках передних кресел, выдвижной ящик под пассажирским креслом и двойной пол в грузовом отсеке, водительское сиденье с регулировкой по высоте, задние стеклоподъемники, обогрев передних кресел и парктроник.

Задний парктроник о четырех датчиках появляется только в средней комплектации Comfort. Спереди сенсоры отсутствуют. Камера заднего вида — прерогатива топ-версии Luxe с пакетом Prestige.

А топ-версия Luxe с пакетом Prestige (в точности такая, как на наших фотографиях) тянет без малого на девятьсот тысяч — 888 900 рублей, если быть точным. И это не предел! Когда на рынок выйдут модификации с роботом АМТ, цена перевалит за 900 тысяч.

Есть и хорошие новости. Помимо робота XRAY Сross, возможно, получит вариатор, который сватают Весте. Также не исключено появление более демократичной модификации с мотором 1.6. Но это не наверняка. А вот что совершенно железно, так это отсутствие всяких перспектив появления полного привода, на котором АВТОВАЗ поставил жирный крест: больно дорогое это удовольствие — для покупателя.

Уюта в салоне добавят 3D-коврики, проходимости — современные цепи противоскольжения, а пространство в багажнике можно упорядочить при помощи разнообразных органайзеров.

Фото: АВТОВАЗ