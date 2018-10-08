Британцы протестировали Ладу XRAY и Весту Кросс. Им понравилось!

Общее впечатление об автомобилях: обе модели достойные, хотя до британских машин им по-прежнему далеко. Зато цена очень хорошая.

Лады с 1997 года не продаются в Великобритании: стареющие модели АВТОВАЗа не вписывались в экологические нормы Евросоюза, поэтому продажи российских моделей были заморожены. Однако в последние годы благодаря инвестициям группы Renault российская компания добилась значительных успехов, обновив свой ассортимент новыми моделями, отмечает журналист британского издания Autocar. Обновление оказалось настолько успешным, что Lada снова начала экспортировать свои автомобили, правда, в Британии их еще нет. Поэтому журналист протестировал Ладу XRAY и Весту во время посещения завода в Тольятти, и хотя это сложно назвать полноценным тест-драйвом, впечатление о моделях он составил.

Кроссовер XRAY во многом определил новый смелый X-стиль Лады. Автомобиль построен на той же платформе Renault, что и Dacia Sandero Stepway, несмотря на то что родство умело скрыто его прогрессивным дизайном, отмечает журналист. В интерьере отличий меньше, он функционален, хотя и не слишком «продвинут». Серый пластик салона определенно напоминает о том, что Лада продвинулась с 1990-х годов, есть даже информационно-развлекательная система и сенсорный экран. Британец характеризует автомобиль как компактный кроссовер: 4165 мм в длину, 1764 мм в ширину и 1570 мм в ширину. Он хорошо ездит, как и следовало ожидать от внедорожника такого размера. Придраться, конечно, есть к чему, но для среднего потребителя он вполне сносен. Больше всего разочаровал 5-ступенчатый робот, который заметно «тормозил» и устарел еще лет десять назад.

Vesta Cross — это новейшая версия автомобиля, продажи которой только начались. На тест попал автомобиль с тем же 1,8-литровым двигателем, но, к счастью, этот конкретный экземпляр был оснащен 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Переключения были плавными, а ускорение ровным. Так что, если вы заказываете Ладу, выбирайте лучше механику, советует журналист. Рулится Веста Кросс вполне прилично, хотя на поворотах тестовой дорожки было ощущение неуверенности. Но в целом все сносно и повышенная посадка не слишком сильно отразилась на управляемости. Интерьер автомобиля понравился больше, чем у Иксрея, хотя он все равно, конечно, недотягивает до британских рыночных стандартов. Хотя все сделано добротно, салон очень просторный, есть вместительный 480-литровый багажник.

Итог: следует отказаться от стереотипов и перестать смеяться над Ладами как над устаревшими автомобилями: и XRAY, и Vesta Cross это доказали. Тем не менее они вряд ли находятся на передовых позициях и не смогли бы составить конкуренцию большинству моделей, которые можно сейчас найти на британском рынке. Однако что касается цены, то тут «русские» выигрывают: у ближайшего дилера Лады (скорее всего, он находится где-то в ​​России) можно купить 1.8-литровый XRAY от 7500 фунтов или около того, а седан Vesta Cross с таким же мотором стоит около 8700 фунтов. Поэтому, даже если эти модели и не совсем передовые и им сложно конкурировать с европейскими машинами, за свои деньги это отличное предложение.

Летом немецкие журналисты протестировали универсал Lada Vesta SW. Вердикт следующий — машина просторная и хорошо пахнет.

Ранее на тесты зарубежным коллегам попала Лада Веста с 1,6-литровым мотором в комплектации «Люкс».



Коллаж: «За рулем»