5 крутых альтернатив новому УАЗу Патриоту

На первичном рынке альтернативы новому Патриоту нет. Другого внедорожника таких габаритов за миллион рублей не найти. А вот если поискать автомобиль с пробегом, то вариантов уйма. Выбирать будем исключительно из больших внедорожников.

Chevrolet Tahoe

Да, по цене нового Патриота можно купить десятилетний Chevrolet Tahoe третьего поколения. Классический внедорожник, с рамой и жестким задним мостом. Пробег будет от 150 до 200 тысяч километров. Львиная доля автомобилей оснащена восьмицилиндровым двигателем объемом 5,3 литра. Он и самое слабое звено, но не с точки зрения надежности. Его мощность в 324 л.с. заставит изрядно раскошелиться за транспортный налог. Сам же мотор довольно надежный и неприхотливый. Разве что иногда трескаются корпуса катушек зажигания. Также к слабым местам можно отнести топливный насос. Надежна и АКП — до 2012 года на этой модели использовался 4-ступенчатый автомат. Главное, не забывать менять масло каждые 60 тысяч км. Надежна и ходовая. Только передние ступичные подшипники и шаровые опоры в передней подвеске изнашиваются как раз к 150 тысячам км. Попадаются машины с пневмобаллонами в задней подвеске. Таких экземпляров лучше избегать, ибо пневматические элементы в наших условиях живут недолго. Но самой главной проблемой остается стойкость кузова — если к раме претензий нет, то лакокрасочное покрытие кузова слабое. Автомобиль довольно быстро теряет свой товарный вид, появляются очаги коррозии, в первую очередь в районе заднего номерного знака.

Land Rover Discovery 3

За миллион можно найти девяти-десятилетний экземпляр с пробегом в те же 150–200 тысяч километров. Львиная доля всех «Диско» приходится на дизельные модификации (2,7 л и 190 л.с.). Доля машин с восьмицилиндровым бензиновым агрегатом ничтожно мала. Дизель достаточно надежен, но некоторые болячки у него есть. Самым распространенным дефектом стало выдавливание масла через передний сальник коленвала. Со временем засоряются и клапаны системы ЕГР. Также у некоторых экземпляров выходит из строя ТНВД. Свечей накаливания и форсунок хватает в среднем на 120–140 тысяч км. Зато турбина надежна. После 150 тысяч км у 6-ступенчатого автомата могут появиться рывки и пинки при переключениях. Нередко виной тому гидротрансформатор, который может потребовать замены. Также иногда подкидывает проблемы сложная электроника из-за окисления контактов. И все-таки мы рекомендуем именно дизель. Бензиновый двигатель надежен, но огромный расход и налог сводят все преимущества на нет.

Mitsubishi Pajero 4

За миллион реально подыскать Pajero 2007–2009 годов выпуска с пробегом 150–200 тысяч километров. Лакокрасочное покрытие у «паджерика» не самое стойкое — сколы и царапины в большом количестве вполне нормальное явление. А еще нередко в проемах задних дверей краска стирается до грунта, что связано с не самой высокой жесткостью кузова.

Большая часть машин оснащена 3,8-литровым бензиновым двигателем. Одно из слабых мест — заслонка во впускном коллекторе, которая со временем может рассыпаться и улететь в цилиндры, что приведет к капитальному ремонту мотора. Также встречаются 3-литровые бензиновые моторы. Они куда слабее — 178 л.с., но их конструкция уходит корнями в 80-е и очень надежна. Есть еще и дизель объемом 3,2 литра. В целом агрегат надежен при условии работы на качественном топливе. Иначе можно приговорить ТНВД и форсунки. В остальном четвертый Pajero оказался надежным, и потому цены на него держатся на высоком уровне. Лучше всего остановить свой выбор на трехлитровом бензиновом или дизельном варианте.

Toyota Land Cruiser Prado 120

А как насчет легендарного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado? Ценники на него еще выше, чем на Pajero. За миллион можно рассчитывать на экземпляр 2005–2006 года. Пробег при этом не столь важен, ибо куда важнее состояние. Тем более 120-й Prado зарекомендовал себя как исключительно надежный автомобиль. Львиная доля машин оснащена 4-литровым бензиновым двигателем с автоматической 5-ступенчатой коробкой передач. Двигатель очень надежен. Цепь привода ГРМ легко выхаживает больше 300 тысяч километров. А после 200 тысяч км замены может потребовать стартер. Тем не менее именно этот агрегат мы рекомендуем к покупке. Также попадаются и дизельные модификации. Но их мало, да и динамика разгона у таких машин явно слабовата. К тому же по части надежности дизель уступает бензиновому мотору. Автомат также очень надежен, хотя и не отличается расторопностью. Подвеска редко требует вмешательства раньше 200 тысяч км. Разве что стойки стабилизатора могут сдаться к 100 тысячам км. Пожалуй, единственным слабым местом можно назвать лакокрасочное покрытие, которое теряет лоск уже после нескольких лет эксплуатации.

Mercedes-Benz G-class

«Гелендваген» вместо нового Патриота? Почему бы и нет! Только в том случае, если вас не смущает возраст. Ведь за миллион можно рассчитывать на «гелик» конца 90-х — начала 2000-х. На пробег смотреть не стоит, только на состояние. Лучше всего выбирать между бензиновыми моторами. Или 5-литровый М113, или 6-цилиндровый М112 объемом 3,2 литра. Оба агрегата надежны и легко выкатываются далеко за 300 тысяч километров без капиталки. Но возраст берет свое, и не исключено, что часть прокладок придется к этому пробегу заменить. Перед покупкой обязательно нужно проверить поворотные кулаки переднего моста на предмет потери смазки. А при покупке стоит заменить масло сразу в обоих мостах. Кузов G-class тоже склонен к коррозии, особенно в районе рамки лобового стекла.

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Как видите, альтернатив для нового Патриота немало даже среди легендарных и полноразмерных внедорожников. В случае Land Rover Discovery и Mercedes-Benz нужно быть готовым к определенным вложениям. А вот «японцы» по-настоящему надежны. Потому и цены на них остаются немаленькие. Это же касается и «американца» Chevrolet Tahoe — но с ним нужно быть готовым к высокому расходу топлива и большому транспортному налогу. Сам автомобиль также надежен. А если принять во внимание то, что новый Патриот не отличается особой надежностью, альтернатива в виде одного из предложенных внедорожников имеет право на жизнь. Но наиболее удачным вариантом будет Toyota Land Cruiser Prado или Mitsubishi Pajero.

Фото: фирмы-производители