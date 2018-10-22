«За рулем» подскажет, как правильно выбрать подержанный, но по-прежнему остромодный кроссовер Hyundai Creta и не опростоволоситься.

Hyundai Creta была представлена на Московском автосалоне 2016 года и вскоре поступила в продажу. Производится на заводе Hyundai Motor Manufacturing Rus под Санкт-Петербургом.

Не бита, не крашена

Как и при выборе любой другой машины, следует отмести автомобили, побывавшие в серьезных авариях. В случае с Кретой это особенно важно, потому что машина еще достаточно свежая — самому «пожилому» экземпляру может быть не больше 2,5 лет от роду. Поэтому цены на кроссоверы с пробегом очень близки к стоимости новых экземпляров — тем неприятнее будет купить «битую-крашеную». Да и мало кто покупает машину, тем более в затяжной кризис, на один-два года. Обычно первые владельцы планируют поездить никак не меньше трех лет. А если машину продают раньше, то велик риск, что она после серьезной аварии.

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Вообще-то, у столь свежей машины должен быть один хозяин и никак не больше, поэтому вереница из нескольких владельцев за столь короткий период — это повод призадуматься, а лучше сразу отмести такой вариант.

Внимательнее следует осматривать кузов приглянувшегося автомобиля. Зазоры кузовных панелей обязаны быть ровными, тем более что просесть дверям еще рано. Посмотрите на болты и гайки крепления капота, дверей, включая дверь багажника. На этих крепежных деталях не должно быть следов откручивания от гаечных ключей, а краска — такая же, как и на других поверхностях кузова.

И не забудьте о правиле зеркальной симметрии автомобиля: все швы, следы мастики, вид сварных швов должны быть одинаковыми на правой и левой частях автомобиля.

Для осмотра машины с пробегом хорошо бы обзавестись измерителем толщины краски.

Имейте в виду, что пятая дверь у ранних экземпляров Креты часто ржавела и перекрашивалась по гарантии. Подробно об этом читайте здесь.

Горизонтальная «полочка» под стеклом — одно из характерных мест появления очагов коррозии на крышке багажника.

Еще один косвенный признак того, что машину красили (полностью или частично), — следы демонтажа лючка бензобака. Обычно его снимают для подбора краски.

Обязателен осмотр автомобиля снизу на подъемнике. Бывает, что Крету покупают начинающие «джиперы», а потом, посадив ее пару раз на брюхо, а то и повредив что-то на днище, продают как не удовлетворяющую их амбициям.

Какую Крету взять?

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Крета выпускается в самых разных комплектациях — два мотора, два типа привода, два варианта коробок передач. Но здесь надо отметить, что просто купить Крету будет недостаточно. Очевидно, что нужно настроиться на определенный мотор, трансмиссию и тип коробки передач. Большое количество выпущенных автомобилей и, соответственно, широкий ассортимент машин на вторичном рынке позволяют выбрать то, что нужно именно вам.

Не советую при покупке идти на компромисс: если нужен автомат, не следует бросаться на выгодное предложение «на ручке». Передний и полный привод — тоже разные запросы, разные миры. Компромисс, на мой взгляд, возможен только с цветом автомобиля да еще с более бедной или богатой комплектацией.

Болячки

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На любом интернет-ресурсе, посвященном Крете, найдется описание самых разных неисправностей, помимо злополучных дефектов лакокрасочного покрытия. У одного усилитель руля забарахлил, у второго сцепление быстро сгорело, третьего «сверчки» в салоне преследуют, а у четвертого датчики давления в шинах отказали. Но особенно массовых дефектов отметить нельзя. Недаром машина пользуется народной любовью и имеет великолепные продажи.

И обратите внимание на некий психологический момент. На этих форумах пишут, в основном, люди, которые столкнулись с какими-то неприятностями, дефектами на новой машине. А теперь оцените, какое количество владельцев просто беззаботно ездит на своих Кретах и ни о каких «клубах по интересам» даже не помышляет. Попавший на неисправность кричит о ней на весь мир, пока другие 99% ездят и наслаждаются.

Ваша задача — подобрать себе автомобиль, у которого просто никаких болячек нет, а если таковые и найдутся при осмотре, торговаться на реальную сумму, требующуюся на ликвидацию проблемы.

Редактор отдела испытаний журнала «За рулем» Михаил Кулешов проехал на Hyundai Creta из парка ЗР 15 000 км.

Мнение эксперта

Наша машина 2016 года выпуска, из первых серий, с двухлитровым двигателем, автоматом и полным приводом, преподнесла следующие сюрпризы: