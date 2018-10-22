Не бита, не крашена
Как и при выборе любой другой машины, следует отмести автомобили, побывавшие в серьезных авариях. В случае с Кретой это особенно важно, потому что машина еще достаточно свежая — самому «пожилому» экземпляру может быть не больше 2,5 лет от роду. Поэтому цены на кроссоверы с пробегом очень близки к стоимости новых экземпляров — тем неприятнее будет купить «битую-крашеную». Да и мало кто покупает машину, тем более в затяжной кризис, на один-два года. Обычно первые владельцы планируют поездить никак не меньше трех лет. А если машину продают раньше, то велик риск, что она после серьезной аварии.
Вообще-то, у столь свежей машины должен быть один хозяин и никак не больше, поэтому вереница из нескольких владельцев за столь короткий период — это повод призадуматься, а лучше сразу отмести такой вариант.
Внимательнее следует осматривать кузов приглянувшегося автомобиля. Зазоры кузовных панелей обязаны быть ровными, тем более что просесть дверям еще рано. Посмотрите на болты и гайки крепления капота, дверей, включая дверь багажника. На этих крепежных деталях не должно быть следов откручивания от гаечных ключей, а краска — такая же, как и на других поверхностях кузова.
И не забудьте о правиле зеркальной симметрии автомобиля: все швы, следы мастики, вид сварных швов должны быть одинаковыми на правой и левой частях автомобиля.
Имейте в виду, что пятая дверь у ранних экземпляров Креты часто ржавела и перекрашивалась по гарантии. Подробно об этом читайте здесь.
Еще один косвенный признак того, что машину красили (полностью или частично), — следы демонтажа лючка бензобака. Обычно его снимают для подбора краски.
Какую Крету взять?
Крета выпускается в самых разных комплектациях — два мотора, два типа привода, два варианта коробок передач. Но здесь надо отметить, что просто купить Крету будет недостаточно. Очевидно, что нужно настроиться на определенный мотор, трансмиссию и тип коробки передач. Большое количество выпущенных автомобилей и, соответственно, широкий ассортимент машин на вторичном рынке позволяют выбрать то, что нужно именно вам.
Не советую при покупке идти на компромисс: если нужен автомат, не следует бросаться на выгодное предложение «на ручке». Передний и полный привод — тоже разные запросы, разные миры. Компромисс, на мой взгляд, возможен только с цветом автомобиля да еще с более бедной или богатой комплектацией.
Болячки
На любом интернет-ресурсе, посвященном Крете, найдется описание самых разных неисправностей, помимо злополучных дефектов лакокрасочного покрытия. У одного усилитель руля забарахлил, у второго сцепление быстро сгорело, третьего «сверчки» в салоне преследуют, а у четвертого датчики давления в шинах отказали. Но особенно массовых дефектов отметить нельзя. Недаром машина пользуется народной любовью и имеет великолепные продажи.
И обратите внимание на некий психологический момент. На этих форумах пишут, в основном, люди, которые столкнулись с какими-то неприятностями, дефектами на новой машине. А теперь оцените, какое количество владельцев просто беззаботно ездит на своих Кретах и ни о каких «клубах по интересам» даже не помышляет. Попавший на неисправность кричит о ней на весь мир, пока другие 99% ездят и наслаждаются.
Ваша задача — подобрать себе автомобиль, у которого просто никаких болячек нет, а если таковые и найдутся при осмотре, торговаться на реальную сумму, требующуюся на ликвидацию проблемы.
Мнение эксперта
Наша машина 2016 года выпуска, из первых серий, с двухлитровым двигателем, автоматом и полным приводом, преподнесла следующие сюрпризы:
- потеющая межосевая муфта;
- подтекание сальника привода заднего левого колеса;
- на пятой двери четыре очага коррозии;
- «сверчки» в салоне после 28 000 км;
- облезающий руль;
- глючащий датчик давления в шинах.
В целом же Creta оставила весьма положительное впечатление, эти дефекты должны быть устранены дилером по гарантии.
Пробег
За два с половиной года при нормальной эксплуатации пробег не должен превышать 50 000 км и только при очень интенсивной эксплуатации достигать 100 000 км. То, что счетчики пробега (одометры) скручивают, — ни для кого не секрет. Ну а нам нужно найти экземпляр с минимальным, но честным пробегом. Попробуем оценить его по косвенным признакам.
Хорошо, если на машине стоит еще первый штатный комплект шин, ведь он выдерживает обычно не более 50 000 км. Зимним шинам, если они есть, следует быть в весьма приличном состоянии. Передние тормозные диски при пробегах до 60 000 км, скорее всего, должны быть родными, а задние — и подавно.
Следует обратить внимание, что у Креты не очень долговечное покрытие рулевого колеса. Но при разумных пробегах руль не будет выглядеть уж совсем затертым. Как и накладки на педали.
Гарантия
Машина, как и говорилось выше, не может быть старше 2,5 лет, а потому еще на гарантии, которая распространяется на 5 лет и 150 000 км пробега. Здесь важно проверить все документы к автомобилю, включая сервисную книжку, на предмет наличия отметок о прохождении ТО каждые 15 000 км (или раз в год). Помните: непрохождение обслуживания по времени или пробегу ведет к потере гарантии на автомобиль. Отсутствие сервисной книжки тоже вызывает большие подозрения.
Впрочем, гарантия покрывает далеко не все детали и узлы автомобиля.
Начнем опять с кузова. Гарантийные обязательства на лакокрасочное покрытие Креты распространяются на срок в 5 лет или 150 000 км пробега. А вот гарантия на компоненты выглядит совсем не такой щедрой. Всего на год или 20 000 км пробега гарантия покрывает:
- аккумуляторную батарею;
- диски тормозных механизмов;
- втулки стабилизаторов;
- прокладки (кроме ГБЦ);
- приводные ремни;
- заправка кондиционера хладагентом.
Гарантия на мультимедиасистему и ее компоненты — 36 месяцев или 100 000 км пробега, на запчасти — 12 месяцев или 20 000 км пробега. При этом и куплены и установлены они должны быть у официального дилера Hyundai.
А вот список узлов и деталей, на которые гарантию фирма не дает вообще. Считается, что в процессе нормальной эксплуатации эти материалы разрушаются и изнашиваются:
- фильтры масляный, воздушный, топливный, салонный;
- лампы накаливания;
- ведомый диск сцепления;
- свечи зажигания;
- шины;
- щетки стеклоочистителей.
Иными словами, даже покупая годовалую Крету, не думайте, что она защищена гарантией «от бампера до бампера», на что может упирать продавец, не соглашаясь на торг. Гарантия на очень многое, к сожалению, уже канула в Лету.
Выводы
Hyundai Creta — хороший автомобиль, который долго может радовать и второго владельца. Но при принятии решения о покупке обязательно убедитесь в прозрачной сервисной истории машины, внимательно осмотрите кузов на предмет следов восстановления после аварии. Несколько хозяев у свежей машины — повод призадуматься.
- При покупке подержанного автомобиля обычно меняют автомобильные коврики. А еще рекомендуем посмотреть упоры капота и новинку — защиту камеры заднего вида!
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