Кроссовер с пробегом за 800 тысяч: моложе или пафоснее?

Располагая суммой в восемь сотен тысяч рублей, можно присмотреться не только к легковым автомобилям, но и к кроссоверам. Причем даже премиальным. Да и среди настоящих внедорожников есть на что положить глаз.

Renault Duster

Если хотите приобрести как можно более свежий автомобиль, да еще с маленьким пробегом, то Duster — ваш герой. Если, конечно, откровенно бюджетный салон и повсеместная экономия на мелочах вас не смущают. Это, пожалуй, один из немногочисленных минусов Дастера. За 800 тысяч рублей автомобиль будет действительно свежим — возрастом 1–2 года и с пробегом в среднем от 20 до 50 тысяч км. Двигатели могут попасться как бензиновые рабочим объемом 1,6 и 2 литра, так и полуторалитровые дизели в 109 л.с. И на таком пробеге они чувствуют себя прекрасно. А вот коробку передач лучше выбрать механическую. Древний 4-ступенчатый автомат по-прежнему не радует ни своей работой, ни надежностью.

Toyota RAV4

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За указанную сумму можно выбрать рестайлинговый автомобиль третьего поколения семи-восьми лет от роду с пробегом в 140–150 тысяч км. В принципе, «рафик» всегда славился своей надежностью, и третье поколение тут не исключение.

Двигатель, скорее всего, будет бензиновым. Найти на нашем рынке дизель почти нереально. Не важно, какой бензиновый мотор вам достанется — 2.0 или 2.4. В любом случае оба этих агрегата при нормальном обслуживании и эксплуатации легко проходят 300 тысяч км. Большинство экземпляров — с автоматической трансмиссией, двухлитровый агрегат идет в паре с вариатором. В принципе, коробка надежная, но она не любит длительных вылазок на бездорожье. С 2,4-литровым мотором ставился 4-ступенчатый автомат. Также очень надежный агрегат. В любом случае нужно не забывать менять масло каждые 60 тысяч км. То же касается и муфты подключения задней оси, которой замена масла требуется каждые 40 тысяч км.

Пожалуй, единственным слабым звеном можно считать рулевую рейку, которая может начать стучать уже после 100 тысяч км. В качестве лекарства продаются ремкомплекты с новыми рулевыми тягами. Но это лишь временная помощь.

Volvo XC90

Да, это тоже будет неплохой вариант. За нашу сумму можно рассчитывать на десятилетний экземпляр. Несмотря на кажущуюся сложность, автомобиль вышел довольно надежным. Главное не выбирать версии с шестицилиндровым двигателем. Оптимальный вариант — пятицилиндровые модификации. Причем не важно, дизельные или бензиновые. Оба агрегата долговечны и при своевременном обслуживании пройдут много. Делать упор на свежий экземпляр или небольшой пробег не стоит. Главное — состояние. А диагностику лучше провести в сервисе, где есть фирменная система диагностики VIDA. Еще лучше избегать семиместных версий с задними амортизаторами Nivomat, позволяющими регулировать дорожный просвет. В случае их выхода из строя придется изрядно раскошелиться на ремонт.

BMW X3

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Выбрать модель из большой немецкой тройки? Почему бы и нет! BMW X3 первого поколения вышел удачным. В том числе и с точки зрения надежности. За 800 тысяч можно приглядеть машины 2007–2009 годов выпуска. На пробег смотреть не стоит — наверняка он скручен. Впрочем, это можно будет выяснить с помощью фирменной диагностики.

Хотя салон X3 кажется простоватым, на качестве материалов это не сказалось. Товарный вид он сохраняет очень долго.

В основном встречаются машины с рядными бензиновыми «шестерками» N-серии. Моторов объемом 2,5 литра и 3-литровые мощностью 272 л.с. лучше избегать. У первых есть проблемы с расходом масла из-за просчета формы юбок поршней. У вторых могут быть сложности с масляными каналами в головке блока. Лучше всего выбирать машины с 3-литровым мотором в 218 л.с. Он лишен детских болячек. Также можно присмотреть 2-литровый дизель N47. Единственное слабое звено — расположенная на задней стенке цепь ГРМ, которую лучше заменить принудительно сразу после покупки машины. Система полного привода xDrive на экземплярах моложе 2006 года надежна и требует к себе минимум внимания.

Mitsubishi Pajero IV

Если говорить о классических внедорожниках, то как не вспомнить про Pajero четвертого поколения. За восемь сотен можно купить машину 2007–2008 года. Из недостатков стоит отметить не самое стойкое лакокрасочное покрытие. Особенно быстро краска протирается в дверных проемах. Подвеска очень надежна, если не считать втулок переднего стабилизатора, требующих замены после 100 тысяч км. Да и агрегаты Паджеро долговечны. В первую очередь это касается 3-литрового бензинового двигателя, уходящего корнями в 80-е годы. Более мощный 3,8-литровый агрегат имеет слабость: заслонки в коллекторе со временем рассыпаются и улетают в цилиндры.

К коробкам передач, как и к фирменной системе полного привода Super Select, претензий нет.

Что ж, как мы видим, выбрать есть из чего. Причем выбор в пользу премиальных моделей может быть ничуть не хуже. Главное, как бы банально это ни звучало, не скупиться на диагностику и избегать проблемных модификаций.