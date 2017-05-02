Приподнятый хэтчбек Lada XRAY продается на нашем рынке уже давно, но лишь в начале ноября в салонах дилеров тольяттинцев появилась Cross-версия по цене от 729 900 рублей. ЗР отправился на закрытое мероприятие Lada Brand Days, чтобы еще больше узнать о компактном кроссовере.

Lada XRAY Cross

Хотя ЗР уже ездил на журналистский тест-драйв вазовской новинки и даже задал ей жару в ходе каракумского проекта, о чем подробно рассказано в ноябрьском номере журнала, вопросы могли остаться. Ответить на них взялся руководитель проекта XRAY Cross Олег Груненков.

Кузов и оптика

Начал он с того, что напомнил: перед командой разработчиков кросс-версии Иксрея стояла задача уложиться в ограниченный бюджет. Поэтому кузов автомобиля остался практически без изменений. По словам Груненкова, главному дизайнеру Лады Стиву Маттину удалось разработать элегантное решение, которое позволило визуально разбить облик Иксрея Cross. Речь о пластиковом обвесе «по кругу», который сделал внешность автомобиля более законченной и, как следствие, легковесной. Подрамник спереди был опущен, поэтому картер двигателя уже не выпирает за его пределы. Этим объясняется наличие пластиковой, а не металлической защиты двигателя, которая, впрочем, доступна у дилеров в виде опции. Она, правда, несколько скрадывает дорожный просвет (изначально — 215 мм) — на считаные миллиметры.

XRAY Cross теперь может подсвечивать маневры при поворотах руля: на скорости до 40 км/ч при смещении баранки на 15 градусов и более задействуются соответствующие противотуманки.

Подвески

Оригинальные L-образные рычаги сделали XRAY Cross более устойчивым на виражах — системе ESP приходится включаться гораздо реже. Обычным Иксрея такая подвеска недоступна: колеса у Кросса посажены шире.

Но главные метаморфозы претерпела подвеска. За базу был взят подрамник платформы B0, в которую были интегрированы измененные вестовские L—образные рычаги: в чистом виде их пристроить не удалось из-за разницы кинематических точек. От Весты же перекочевали передние кулаки и тормозные диски. Вазовцы пошли на изменение конструкции переднего стабилизатора (она теперь напоминает дастеровскую), что связано, прежде всего, с увеличением ходов подвески. Суммарный ход подвески составляет 203 мм, что на 50 мм больше, чем у базового Иксрея. Была изменена и конструкция передних стоек и пружин.

Задняя балка осталась прежней, заменены лишь, как и спереди, амортизаторы и пружины. Сзади используются дисковые тормоза от Весты Cross, так что пришлось установить более производительный вакуумный усилитель тормозов от Дастера.

Рулевое управление

Любой тюнинг приводит к цепочке доработок. Так вазовцы и добрались до рулевой системы: электроусилитель и рейка здесь оригинальные, отличные от базового Иксрея. Его владельцы жаловались ранее на работу ЭГУРа, давление жидкости в котором задается электронасосом. Сам усилитель, напомним, выполняет две функции: минимизирует усилия на руле при парковке (при движении на малых скоростях) и снижает паразитные удары колес по баранке на плохой дороге. Так вот, были массовые упреки от владельцев Иксреев в том, что электронасос не всегда нагнетает необходимое давление жидкости в системе, чтобы противодействовать этим ударам.

Как итог был внедрен электроусилитель руля, аналогичный тому, что используется на Весте. Его поставщик — «Автоэлектроника» (г. Калуга) — неплохо зарекомендовал себя по Грантам, Приорам и Датсунам. И поскольку была изменена конструкция рулевого механизма, стало возможным внедрить регулировку руля по вылету (на 42 мм) — то, чего мы так долго ждали.

Колеса

Шины для колес были использованы не самые стандартные для этого класса — типоразмера 215/50 R17. Вызов для вазовцев состоял в том, чтобы выбрать правильную рецептуру для шин, поскольку они должны быть всесезонными и хорошо сцепляться с дорогой как на асфальте летом, так и на бездорожье зимой. Итог — недешевая всесезонка Continental ContiCrossContact LX2 по цене от 9 тыс. руб.

Интерьер

В интерьере, в отличие от кузова, новшеств побольше. Во-первых, водитель и передний пассажир могут разглядывать свою обувь благодаря вежливой подсветке ног. Подсвечены еще несколько точек в салоне, включая дверные карманы. Во-вторых, уделили внимание и задним седокам — у них теперь индивидуальный плафон освещения.

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Множество вариантов было изучено по размещению кнопок обогрева сидений, признается Олег Груненков. Остановились с итоге на отдельном блоке в центральной консоли в нижней части «бороды», компанию в котором им составила клавиша обогрева ветрового стекла (раньше ее не было вовсе — стекло нагревалось автоматически при выборе определенного режима). Обогрев передних сидений при этом имеет три градации: когда он выходит на максимальный уровень, то автоматически происходит переключение на уровень ниже — вплоть до минимального. А вот задний диван с одноступенчатым обогревом, причем только подушки.

Руль впервые для автомобилей Lada нагревается по всему контуру.

Поскольку автомобиль построен на компактной платформе B0, перед инженерами была поставлена задача сделать салон Иксрея Cross максимально вместительным. Для этого реализовано несколько решений. Так, спинка переднего пассажирского сиденья складывается полностью, что дает возможность перевозить габаритные грузы при необходимости (общий полезный объем увеличивается до 1510 л). Сами спинки передних сидений новой конструкции, с более развитой боковой поддержкой. А подушки снизу лишились поперечины, которая мешала задним седокам просунуть ноги и усесться покомфортнее. Их удобству служит сместившийся на 25 мм назад в точке Н (там, где находятся бедра пассажиров) диван за счет более вертикального угла наклона спинки.

Доработана и шумоизоляция. Арки задних и передних колес закрыты ворсистыми подкрылками, а пороги обзавелись специальными защитными щитками (также из ворса), так что на гравии камни почти не контактируют с металлическими частями кузова.

Ценовое позиционирование

Lada XRAY Cross позиционируется как В-кроссовер (B—SUV), а его главными конкурентами на АВТОВАЗе видят, прежде всего, переднеприводные версии зарекомендовавших себя на рынке игроков — Hyundai Creta, Renault Duster и Kia Rio X—Line. Если говорить о базовом исполнении, то кроссовый Иксрей — не самое доступное предложение на рынке. Однако при детальном рассмотрении комплектаций выясняется, что некоторое превосходство у него все же есть.

На первых порах в дилерских центрах Ladа будут доступны автомобили с двигателем 1,8 л и механической коробкой передач Renault — JR5, использованной на базовом Иксрее с аналогичным мотором. У 5-ступенчатой трансмиссии лишь немного откалибровали передаточные числа ввиду разницы в размере колес. По словам Олега Груненкова, у вазовцев были попытки еще на Весте прикрутить к 1,8-литровому двигателю тольяттинскую коробку, но она плохо справлялась с пиковым крутящим моментом в 170 Нм, поэтому решено было отказаться от нее в пользу реношной: у JR5 здесь запас прочности до 240 Нм.

Технические характеристики Lada XRAY Cross

Количество дверей 5 Количество мест 5 Длина/ширина/высота, мм 4171/1810/1645 База, мм 2592 Колея передних/задних колес, мм 1503/1546 Передний/задний свес, мм 835/744 Дорожный просвет, мм 215 Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л 361/1207…1514 Снаряженная масса, кг 1295–1300 Объем топливного бака, л 50 Колеса 215/50 R17 Тип трансмиссии 5МТ 5АМТ Рабочий объем двигателя, л/ количество клапанов 1,8/16 1,8/16 Мощность, л.с./кВт/об.мин 122/90/6050 122/90/6050 Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин 170/3700 170/3700 Максимальная скорость, км/ч 180 176 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,9 12,7 Расход топлива, л/100 км: городской цикл 9,7 9,5 загородный цикл 6,3 6,1 смешанный цикл 7,5 7,4

В начале ноября АВТОВАЗ объявил о старте продаж своей новинки — Лады XRAY Cross. Еще ранее стали известны и цены на нее .

Одна из главных фишек Лады XRAY Cross — наличие системы Ride Select , о которой ЗР рассказывал ранее.

Фото: АВТОВАЗ и ЗР