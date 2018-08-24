Lada XRAY Cross получит систему выбора режимов движения

АВТОВАЗ продолжает интриговать деталями будущей кросс-версии хэтчбека Lada XRAY.

LADA XRAY
LADA XRAY

LADA > XRAY

На официальной страничке соцсети ВКонтакте АВТОВАЗ опубликовал очередную фото-интригу. Судя по тизеру, кросс-версия модели получит систему выбора режимов движения, среди которых «Спорт», «Зимний» и «Песок». Кроссовером это автомобиль вряд ли сделает, но по крайней мере поможет обычному водителю преодолеть легкое бездорожье, а иногда и почувствовать себя «спортсменом».

  • Полного привода у кросс-версии точно не будет, об этом мы узнали благодаря Одобрению типа транспортного средства (ОТТС). Зато автомобиль получит новый аэродинамический обвес, который придаст ему псевдокроссоверный вид. Хэтчбек будет на 6 мм длиннее, на 46 мм шире и на 75 мм выше обычной версии.
  • Недавно также АВТОВАЗ показал тизер прикрытых покрывалами пяти новинок, которые представит на Московском автосалоне. Кроме кросс-версии хэтчбека Lada XRAY Cross под ними угадывается седан Lada Granta, Lada Vesta Sport, а также обновленные хэтчбек и универсал Lada Kalina.

Тизер: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA XRAY (15)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Новая.

Недостатки:

Тонкий металл.

Комментарий:

Машина сделана из пивных банок, стойка крыши у лобового стекла продавливается пальцем. Передние крылья играют на сантиметр наружу и вовнутрь. Кузов весь слабый. Пластик дешёвый. Заднее стекло, где вклейка стоит вода, стока нет обязательно обработать... Красная цена 400тр. 2018 год. машине 2 нед...

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