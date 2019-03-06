Внутри минимум изменений, да и те на уровне стилистических решений. В первую очередь внимание на себя обращают приборы, пестрящие обилием никчемных рисок и черточек. В то же время руль машине достался удачный, с удобным для хвата ободом и приятной на ощупь кожей. Жаль, что он регулируется только по углу наклона. Регулировки по вылету нет, видимо, придется ждать до следующего поколения.

В остальном Stepway — типичный Logan: высоко расположенное (даже в самом нижнем положении) аморфное сиденье с посредственной боковой поддержкой; жесткий пластик; разбросанные по всему салону кнопки. Например, кнопки передних стеклоподъемников примостились на подлокотнике, а задних — на центральной консоли, как и кнопка включения круиз-контроля. На втором ряду Renault Logan Stepway тесновато: пространства для ног у задних пассажиров откровенно мало. Но это все было ожидаемо, главная интрига — поведение Степвэя с новым силовым агрегатом на дороге!

Новая коробка передач

Renault Logan Stepway первым в семействе обзавелся вариатором CVT X-Tronic, который устанавливают в паре со 113-сильным двигателем. Машина с небольшой массой и таким мотором, который работает в паре с механикой, разгоняется очень бодро. Стало ли хуже с вариатором? Почти нет. Бесступенчатая трансмиссия, конечно, немного крадет динамику, но некритично. Автомобиль хорошо разгоняется, тяги хватает во всем диапазоне скоростей. Вариатор оперативно меняет свои передаточные отношения. При этом стрелка тахометра замирает в одной точке. Специально для тех, кому это не нравится, при максимальном ускорении стрелка тахометра опускается на 700–800 оборотов, имитируя переключение передач.

Поведение на дороге

113-сильный мотор подразумевает электрогидравлический усилитель руля, благодаря которому руль избавился от обилия толчков и вибраций, характерных для многих автомобилей на платформе Global Access (модернизированная B0). Правда, управляемость это никак не улучшило. Усилие на руле по-прежнему линейное и не растет с увеличением скорости. Об обратной связи и речи нет, а стоит перебрать со скоростью в повороте, как автомобиль начинает сносить наружу.

Стихия Логана — прямая трасса, вот где он чувствует себя как рыба в воде. Благодаря квазиступеням вариатора при движении со скоростью 100 км/ч двигатель не надрывается на 3000–3500 оборотах в минуту (как в случае с версией с автоматом), а спокойно держит 2000 оборотов. Отличная энергоемкость подвески никуда не делась. Да и шумоизоляцию существенно доработали. Словом, на Renault Logan Stepway можно смело ездить на любой скорости по разбитой дороге, не боясь пробоев подвески.

Судя по тому, как Sandero Stepway опередил по продажам обычный хэтчбек, Logan Stepway тоже ждет рыночный успех. Правда, есть нюанс. Дорожный просвет модификации Stepway с любой другой коробкой передач составляет 195 мм. А вот у версии City он заметно меньше: корпус вариатора X-Tronic беспощаден к клиренсу и съедает его на 20 мм. Именно поэтому производитель не решается устанавливать вариатор на обычные, нелифтованные версии Логана и Sandero — кому нужна машина с дорожным просветом всего 150 мм? Но есть и хорошая новость. Рано или поздно такая коробка появится на Ладах. Сначала на X-Ray, а потом, возможно, и на Весте. И это будет бомба.