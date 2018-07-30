Кросс-седан Renault Logan Stepway: в поисках оптимальной комплектации

Вы хотите ездить на кроссовере, но бюджет ограничен? Компания Рено предлагает отличный компромисс — седан Logan в исполнении Stepway. Главное, выбрать подходящую комплектацию. ЗР в этом поможет.

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Сперва несколько слов о версии Stepway. Сродни кроссоверам, она при минимальных затратах реально способна дарить уверенность и свободу в передвижении на дорогах и легком бездорожье. Главные отличия Logan Stepway от базовой модели — пластиковый обвес по периметру кузова и увеличенный до 195 мм дорожный просвет. Привод — только передний.

За то, чтобы Logan приобрел кроссоверные черты, придется выложить в среднем на 100 тысяч больше, чем за обычный седан. В настоящий момент предлагаются четыре комплектации Renault Logan Stepway: Life — от 662 990 рублей, Life City — от 787 990 рублей, Drive — от 792 990 рублей и Drive City — от 857 990 рублей.

Базовая версия

Рулевое колесо в новом дизайне функционально и смотрится современно, правда, в начальной версии Life не будет кожаной оплетки руля и логотипа Stepway.

В наиболее бюджетной (Life) придется смириться с отсутствием кондиционера (устанавливается за дополнительную плату), электростеклоподъемников задних дверей, системы дистанционного пуска двигателя Renault Start, которая весьма удобна при эксплуатации в зимних условиях, довольствоваться только передними подушками безопасности водителя и пассажира. Автомобиль будет лишен круиз-контроля, кожаной оплетки руля, мультимедийной навигационной системы с сенсорным экраном, подсветки перчаточного ящика, а также хрома на ручках дверей. Не будет у такой машины и противотуманок.

Фары у Logan Stepway снабжены светодиодными ходовыми огнями.

Зато даже самый бюджетный Logan Stepway оснащен хорошо зарекомендовавшим себя восьмиклапанным двигателем 1,6 л (82 л.с.). Он неприхотлив к топливу и работает в паре исключительно с механической 5-ступенчатой коробкой передач. Прекрасный вариант для тех, кто любит путешествовать и, забираясь на край земли, не хотел бы испытывать проблем из-за некачественного горючего. Во всех остальных исполнениях Степвэю полагается шестнадцатиклапанный мотор.

Золотая середина

В комплектации Life доступен, в том числе, двигатель 1,6 л (113 л.с.) в сочетании с 5-ступенчатой механикой (это самая динамичная версия Renault Logan Stepway — разгон до 100 км/ч составляет всего 11 с) и 102-сильный мотор в паре с 4-диапазонным автоматом.

В гамме Logan Stepway три двигателя рабочим объемом 1,6 л, но разной степени форсировки: 82, 102 и 113 л.с.

Более богатые комплектации Drive можно узнать по ручкам дверей, которые выкрашены в цвет кузова. Но главное — у такой версии предусмотрена мультимедийная навигационная система Media NAV 4.0 с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto™, что по достоинству оценят молодые водители. Renault Logan Stepway в исполнении Drive лучше оснащен и с точки зрения пассивной безопасности. В дополнение к фронтальным подушкам имеются и боковые подушки безопасности, а еще круиз-контроль и электронный ограничитель скорости. Кроме того, комплектация Drive включает однозонный климат-контроль, кожаный руль, электроприводы всех боковых стекол и систему дистанционного пуска двигателя.

Пожалуй, Renault Logan Stepway в версии Drive можно рассматривать как золотую середину, на которую и стоит ориентироваться. Те, кто любит динамичную езду, по достоинству оценят тандем 116-сильного мотора с 5-ступенчатой механикой. Ну а для тех, кто предпочитает размеренную езду, подойдет вариант с хорошо откалиброванной автоматической коробкой передач.

Renault предлагает также Logan Stepway в особом исполнении City. Такую машину можно опознать по оригинальному красному колеру и ряду декоративных фишек.

Все и сразу

Отдельного внимания заслуживает Renault Logan Stepway в исполнении City. Как явствует из названия, такая модификация специально адаптирована для городских условий. В ней в полной мере проявился диалектический гегелевский закон отрицания отрицания. Проще говоря, если серия Stepway с её псевдокроссоверным обвесом и увеличенным клиренсом изначально формировала внедорожный характер автомобиля, то появление слова City в названии вернуло машину в городскую среду. Самое главное, что такой автомобиль получил в качестве коробки передач вариатор CVT X-Tronic, который работает в паре с самым мощным в линейке 113-сильным мотором. Сочетая в себе неоспоримое удобство традиционного автомата в городе с экономичностью механической коробки передач, Logan Stepway City демонстрирует отличную динамику при умеренном аппетите. Он прекрасно вписывается в ритм современного города. В разгоне до сотни он уступает аналогичному автомобилю с механикой всего лишь 0,1 секунды.

Кузов кросс-седана Logan украшен надписью Stepway на передних дверях.

Логотип City на центральной стойке кузова подсказывает, что перед вами автомобиль с самым мощным в линейке 113-сильным мотором и вариатором.



Двухцветные накладки на колеса для версии Logan Stepway City смотрятся как литые диски.

Такая версия безошибочно узнается по логотипу City на центральных стойках кузова, стильным черным накладкам на переднем и заднем бамперах и двухцветным накладкам на колесные диски. Комплектации Life City и Drive City различаются между собой уровнем оборудования точно так, как различаются стандартные комплектации Life и Drive.

Кому адресован Renault Logan Stepway City? Конечно же, горожанам, молодым и не очень, всем тем, кто предпочитает стиль и городской комфорт, но при этом готов к приключениям на природе.