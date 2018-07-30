Кросс-седан Renault Logan Stepway: в поисках оптимальной комплектации

Вы хотите ездить на кроссовере, но бюджет ограничен? Компания Рено предлагает отличный компромисс — седан Logan в исполнении Stepway. Главное, выбрать подходящую комплектацию. ЗР в этом поможет.

Renault Logan
Renault Logan

Renault > Logan

logan

Сперва несколько слов о версии Stepway. Сродни кроссоверам, она при минимальных затратах реально способна дарить уверенность и свободу в передвижении на дорогах и легком бездорожье. Главные отличия Logan Stepway от базовой модели — пластиковый обвес по периметру кузова и увеличенный до 195 мм дорожный просвет. Привод — только передний.

За то, чтобы Logan приобрел кроссоверные черты, придется выложить в среднем на 100 тысяч больше, чем за обычный седан. В настоящий момент предлагаются четыре комплектации Renault Logan Stepway: Life — от 662 990 рублей, Life City — от 787 990 рублей, Drive — от 792 990 рублей и Drive City — от 857 990 рублей.

Базовая версия

Рулевое колесо в новом дизайне функционально и смотрится современно, правда, в начальной версии Life не будет кожаной оплетки руля и логотипа Stepway.
Рулевое колесо в новом дизайне функционально и смотрится современно, правда, в начальной версии Life не будет кожаной оплетки руля и логотипа Stepway.

В наиболее бюджетной (Life) придется смириться с отсутствием кондиционера (устанавливается за дополнительную плату), электростеклоподъемников задних дверей, системы дистанционного пуска двигателя Renault Start, которая весьма удобна при эксплуатации в зимних условиях, довольствоваться только передними подушками безопасности водителя и пассажира. Автомобиль будет лишен круиз-контроля, кожаной оплетки руля, мультимедийной навигационной системы с сенсорным экраном, подсветки перчаточного ящика, а также хрома на ручках дверей. Не будет у такой машины и противотуманок.

Фары у Logan Stepway снабжены светодиодными ходовыми огнями.
Фары у Logan Stepway снабжены светодиодными ходовыми огнями.

Зато даже самый бюджетный Logan Stepway оснащен хорошо зарекомендовавшим себя восьмиклапанным двигателем 1,6 л (82 л.с.). Он неприхотлив к топливу и работает в паре исключительно с механической 5-ступенчатой коробкой передач. Прекрасный вариант для тех, кто любит путешествовать и, забираясь на край земли, не хотел бы испытывать проблем из-за некачественного горючего. Во всех остальных исполнениях Степвэю полагается шестнадцатиклапанный мотор.

Золотая середина

В комплектации Life доступен, в том числе, двигатель 1,6 л (113 л.с.) в сочетании с 5-ступенчатой механикой (это самая динамичная версия Renault Logan Stepway — разгон до 100 км/ч составляет всего 11 с) и 102-сильный мотор в паре с 4-диапазонным автоматом.

В гамме Logan Stepway три двигателя рабочим объемом 1,6 л, но разной степени форсировки: 82, 102 и 113 л.с.
В гамме Logan Stepway три двигателя рабочим объемом 1,6 л, но разной степени форсировки: 82, 102 и 113 л.с.

Более богатые комплектации Drive можно узнать по ручкам дверей, которые выкрашены в цвет кузова. Но главное — у такой версии предусмотрена мультимедийная навигационная система Media NAV 4.0 с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto™, что по достоинству оценят молодые водители. Renault Logan Stepway в исполнении Drive лучше оснащен и с точки зрения пассивной безопасности. В дополнение к фронтальным подушкам имеются и боковые подушки безопасности, а еще круиз-контроль и электронный ограничитель скорости. Кроме того, комплектация Drive включает однозонный климат-контроль, кожаный руль, электроприводы всех боковых стекол и систему дистанционного пуска двигателя.

Пожалуй, Renault Logan Stepway в версии Drive можно рассматривать как золотую середину, на которую и стоит ориентироваться. Те, кто любит динамичную езду, по достоинству оценят тандем 116-сильного мотора с 5-ступенчатой механикой. Ну а для тех, кто предпочитает размеренную езду, подойдет вариант с хорошо откалиброванной автоматической коробкой передач.

Renault предлагает также Logan Stepway в особом исполнении City. Такую машину можно опознать по оригинальному красному колеру и ряду декоративных фишек.
Renault предлагает также Logan Stepway в особом исполнении City. Такую машину можно опознать по оригинальному красному колеру и ряду декоративных фишек.

Все и сразу

Отдельного внимания заслуживает Renault Logan Stepway в исполнении City. Как явствует из названия, такая модификация специально адаптирована для городских условий. В ней в полной мере проявился диалектический гегелевский закон отрицания отрицания. Проще говоря, если серия Stepway с её псевдокроссоверным обвесом и увеличенным клиренсом изначально формировала внедорожный характер автомобиля, то появление слова City в названии вернуло машину в городскую среду. Самое главное, что такой автомобиль получил в качестве коробки передач вариатор CVT X-Tronic, который работает в паре с самым мощным в линейке 113-сильным мотором. Сочетая в себе неоспоримое удобство традиционного автомата в городе с экономичностью механической коробки передач, Logan Stepway City демонстрирует отличную динамику при умеренном аппетите. Он прекрасно вписывается в ритм современного города. В разгоне до сотни он уступает аналогичному автомобилю с механикой всего лишь 0,1 секунды.

Кузов кросс-седана Logan украшен надписью Stepway на передних дверях.
Кузов кросс-седана Logan украшен надписью Stepway на передних дверях.

Логотип City на центральной стойке кузова подсказывает, что перед вами автомобиль с самым мощным в линейке 113-сильным мотором и вариатором.
Логотип City на центральной стойке кузова подсказывает, что перед вами автомобиль с самым мощным в линейке 113-сильным мотором и вариатором.

Двухцветные накладки на колеса для версии Logan Stepway City смотрятся как литые диски.
Двухцветные накладки на колеса для версии Logan Stepway City смотрятся как литые диски.

Такая версия безошибочно узнается по логотипу City на центральных стойках кузова, стильным черным накладкам на переднем и заднем бамперах и двухцветным накладкам на колесные диски. Комплектации Life City и Drive City различаются между собой уровнем оборудования точно так, как различаются стандартные комплектации Life и Drive.

Кому адресован Renault Logan Stepway City? Конечно же, горожанам, молодым и не очень, всем тем, кто предпочитает стиль и городской комфорт, но при этом готов к приключениям на природе.

Кросс-седан Renault Logan Stepway: в поисках оптимальной комплектации
Кросс-седан Renault Logan Stepway: в поисках оптимальной комплектации
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Отзывы о Renault Logan (9)

Renault 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Цена, простор

Недостатки:

За такую цену никаких недостатков

Комментарий:

Решил порадовать отца на 70-летие. К тому же желание совпало с возможностями. Поскольку папа автоматы так и не признает и вообще в «излишествах» не нуждается, выбрал вторую снизу комплектацию Confort. Да — всего 82 силы, всего одна подушка и только передние электростекла. Но и ездит он в основном...

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