Объявлены цены на Ладу Весту с вариатором

Lada Vesta с новой автоматической трансмиссией получила мотор Renault-Nissan и особое оснащение.

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До конца ноября 2019 года в продаже появятся Лады Весты с вариатором и 1,6-литровым 113-сильным мотором H4M альянса Renault—Nissan. Эту связку получат все версии Весты, за исключением спортивной Lada Vesta Sport.

Помимо вариатора и нового для себя мотора Vesta получила более богатые комплектации. Например, теперь машины оснащаются зеркалами заднего вида с электроприводом складывания, причем управлять этой функцией можно, в том числе, нажатием кнопки на ключе автомобиля. Другими новыми для модели системами стали подогрев руля, противотуманные фары с функцией подсветки в повороте, бескаркасные стеклоочистители и подстаканники новой формы.

Вариатор и новый мотор доступны начиная с комплектации Classic с пакетом Start Plus. Такой автомобиль имеет в списке стандартного оборудования кондиционер, обогрев передних сидений, две подушки безопасности, дисковые тормоза на всех колесах, систему стабилизации, охлаждаемый бардачок и центральный подлокотник. Цена этой версии — от 736 900 рублей.

В комплектации Comfort список оборудования дополняется климат-контролем, электростеклоподъемниками задних дверей, парктроником, круиз-контролем, мультирулем и аудиосистемой. Ручки и зеркала окрашены в цвет кузова. Цена Весты в этой комплектации —от 767 900 рублей.

Lada Vesta АТ Luxe (на фото) оборудуется также боковыми подушками безопасности, противотуманками, подсвечивающими повороты, новыми 16-дюймовыми легкосплавными дисками. Ее отличает особая обивка сидений с применением экокожи, а также датчики света и дождя. Цена — от 829 900 рублей.

Таким образом, как и предполагалось, доплата за новый вариатор и двигатель H4M составила 50 тыс. рублей.

Lada Vesta с роботизированной коробкой пользовалась невысоким спросом: производство этой версии прекращено — дилеры распродают остатки со складов.

Фото: АВТОВАЗ