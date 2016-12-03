Ладу Весту с автоматом покупают. Но как-то не очень — журнал За рулем

Ладу Весту с автоматом покупают. Но как-то не очень

Доля продаж таких машин всего 9%.

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

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С января по август в России было продано 6678 новых автомобилей Lada Vesta, оснащенных автоматизированной трансмиссией (АМТ), что составляет всего 9% от общих продаж модели. Чаще всего приобретают универсалы: на их долю пришлось 70% продаж машин с роботом. Всего это составило 4658 экземпляров: 1236 — стандартных и 3422 — в версии Cross.

Оставшиеся 30% (или 2020 штук) — это седаны Vesta с автоматом. Причем 1684 шт. — машины в обычном исполнении, на долю кроссовой версии пришлось всего 336 шт.

Любопытно, что в целом на российском рынке новых легковых автомобилей с автоматом продают более 58% от общего объема, а у Hyundai Solaris и Kia Rio и вовсе 73–74%.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Vesta (25)

LADA 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Почти 3 года в пользовании (пробег 55к), кроме ТО ни копейки не вложил.

Недостатки:

Сборка салона могла быть и по-качественней. НЕ БЕРИТЕ РОБОТ, он ужасный, и ненадёжный. На механике вообще нет проблем

Комментарий:

Если не пугаетесь МКПП, можно брать.

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