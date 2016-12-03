Ладу Весту с автоматом покупают. Но как-то не очень

Как передавать деньги продавцу при покупке б/у автомобиля В Новосибирске спустя месяц после убийства обнаружили тело женщины, которая поехала покупать подержанный автомобиль. Машину она нашла в Интернете и в день пропажи имела при себе 200 тыс. рублей. Супруг погибшей находился в командировке, и на сделку сибирячка планировала пойти со знакомым. Что именно произошло в тот злополучный день, сейчас устанавливает следствие. Мы же, чтобы обезопасить вас от преступников, расскажем о безопасных способах передачи денег продавцу б/у машины. Что и как укладывать в багажник — инструкция «За рулем» Вот какие вещи понадобятся вам в путешествии в первую очередь. Новый Suzuki Jimny: первый тест-драйв и видео Если взять брусок хозяйственного мыла в форме нового Jimny и постирать им пару рубашек, в руках окажется Jimny предыдущего поколения — менее угловатый, но такой же по сути: с мощной рамой, жесткими мостами, раздаточной коробкой и атмосферным бензиновым мотором. И при этом — компактный, легкий и очень-очень проходимый.