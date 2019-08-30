Цены на внедорожник с автоматической коробкой передач стартуют с 1 034 000 рублей.

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Интерес к автомобилю с АКП настолько высок, что УАЗ даже создал отдельную страничку, где можно сконфигурировать свой будущий Патриот с автоматом и оформить предзаказ.

Внедорожник с автоматической трансмиссией предлагают в четырех комплектациях — Оптимум, Премиум, Статус и Edition I.

В обязательное оснащение базовой комплектации входят две подушки безопасности, антиблокировочная система с электронной системой распределения тормозных усилий, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, подогрев зеркал заднего вида и дополнительный отопитель салона. Попросят за автомобиль в Оптимуме 1 034 000 рублей.

В комплектации Премиум автомобиль вдобавок к вышеназванному получил легкосплавные диски, электронную систему стабилизации курсовой устойчивости и систему помощи на подъеме, климат-контроль, атермальные серые стекла, подогрев ветрового стекла, передних и задних кресел, круиз-контроль, мультифункциональный руль с подогревом и кожаной отделкой, мультимедийную систему с семидюймовыми сенсорным экраном и навигацией. Стоит такой автомобиль 1 180 000 рублей.

В комплектацию Статус включены кожаная отделка сидений, задний подлокотник с подстаканниками, камера заднего вида с динамической разметкой, система безопасной парковки с передними и задними датчиками и 18-дюймовые диски нового дизайна. Автомобиль с таким функционалом обойдется в 1 268 000 рублей.

И, наконец, топовая версия Edition I, которую выпустят ограниченным тиражом в 300 единиц и в эксклюзивном цвете кузова Серый Титан. Передние кресла флагманской версии получили выраженную боковую поддержку, черную или коричневую кожаную отделку с перфорацией и тиснением на спинках. Перед рычагом коробки передач установлена хромированная табличка с уникальным номером автомобиля (один из трехсот), а на салонных ковриках вытеснено название специальной серии. Цена такого автомобиля — 1 298 000 рублей.

О коробке мы писали много раз, но еще раз коротко — это джиэмовская PUNCH Powerglide 6L50, которая поступает на конвейер УАЗа из Франции.

Серийный выпуск внедорожника УАЗ Патриот с автоматом стартует 1 сентября 2019 года. Детальный тест первого отечественного внедорожника с автоматической трансмиссией — скоро на нашем сайте!