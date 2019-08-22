УАЗ Патриот с автоматом: выводы после первых тестов

Оснащенный автоматической коробкой передач УАЗ, в целом, получил хорошие отзывы — правда, без «но» не обошлось.

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УАЗ скоро начнет продажи Патриота с 6-ступенчатой автоматической коробкой Powerglide 6L50 от компании Punch, способной выдерживать нагрузки до 320 л.с. и 500 Нм.

Напомним, ульяновский внедорожник оснащается двигателем ЗМЗ Pro, который выдает 150 л.с. и 217 Нм крутящего момента. Такой запас прочности впечатляет — и специалисты уже предположили, сколько может прослужить данный агрегат на Патриоте.

Что думают о новой версии Патриота автоэксперты и блогеры?

Общие впечатления — положительные. Автомобиль стал гораздо комфортнее, удобнее в управлении и тише, отмечают люди. При этом практически никто из них в своих обзорах, побывав за рулем новой версии внедорожника, не обошелся без «но».

Начнем с надежности и ресурса. Эксперт «За рулем» Алексей Ревин всесторонне изучил 13-летний опыт использования коробки Powerglide 6L50 и сделал многообещающие выводы. Этим автоматом оснащался тяжелый американский пикап Chevrolet Colorado с 300-сильным двигателем V8, крутящий момент которого составлял 434 Нм. Нареканий к автоматической коробке не возникало. Также Алексей выяснил, что в сочетании с менее мощными моторами, как у Патриота, «ресурс коробки может превысить 300 000 км». Для того чтобы автомат мог прослужить так долго, нужно лишь обновлять рабочую жидкость каждые 50 000–60 000 км пробега и прогревать коробку зимой перед поездками, постояв немного с заведенным двигателем и рычагом переключения передач в положении «D».

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов, испытав автомобиль на ходу, отметил «довольно приличное усилие, требуемое для перевода селектора автомата в другое положение». Но, по его мнению, это небольшая плата за комфорт, который достигается, в том числе, и за счет того, что новая коробка хорошо гасит вибрации, идущие от двигателя. Кстати, Александр выяснил, что селектор коробки поставляется на завод из Китая.

Благодаря новым опорам двигателя и отсутствию механической связи селектора с коробкой передач уровень вибраций от силового агрегата значительно снижен, — пишет Александр в своем отчете.

В своем видеообзоре блогер и фанат УАЗа Виктор Берченко отметил много положительных моментов, однако при этом указал и на некоторые неудобства. Например, рычаг коробки «расположен достаточно низко, поэтому, чтобы его переключать, надо тянуться». Это не доставляет проблем, если не использовать ручной режим переключения передач. Перевод рычага в положение «D» в начале поездки и переключение в режим «R» при парковке в конце поездки с последующей постановкой рычага в положение «Р» не утомляет.

При переключении же передач в ручном режиме к рычагу придется нагибаться, наклоняя корпус вперед и вправо. При этом для перехода в ручной режим рычаг нужно сместить вправо из положения «D», из-за чего он оказывается еще немного дальше от водителя. Не критично, «но»...

Другой видеоблогер, Полина Зимина из Нижнего Новгорода, отметила удобное размещение педального узла: управлять автомобилем она могла бы абсолютно в любой обуви, в том числе и на высоких каблуках (зачем, не очень понятно). При попытке ускориться на трассе Полина не заметила какой-то выдающейся динамики автомобиля и закончила эксперимент словами «но нужно понимать, что автомобиль не будет являться гоночным болидом… цель у этой коробки передач не быстрое гарцевание со светофора, а комфортная езда без переключения „мешалки“ в пробках». Тут уж не поспоришь: Патриот и с механической коробкой передач не отличался хорошей разгонной динамикой. Вот только вряд ли дело в коробке передач.

Коробка едет довольно плавно, не пинается, — отметила в своем видео Лиса Рулит.

Она также осталась довольна появлением шестой передачи, которой «очень не хватало», и «защитой от дурака», которая не позволит автомату перегреться на бездорожье.

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По ощущениям некоторых испытателей, динамика УАЗа Патриота с АКП не уступает разгонной динамике версий внедорожника с механической коробкой. Подтверждают это и цифры. Канал CarChoice провел замеры и выяснил, что Патриот с механической коробкой разгоняется до 100 км/ч за 15,4 секунды, а с автоматической — за 14,8 секунды. Похожие цифры получились и у Лисы, которая Рулит. Другие эксперты недовольны динамикой, называя ее вялой. Например, этого мнения придерживается ведущий канала ProDrive. Разница приведенных замеров невелика, но есть одна особенность, которая оказалась гораздо важнее, чем разгонная динамика.

Новая коробка передач, благодаря шести передачам вместо пяти у механической коробки, при движении, например, по трассе позволяет двигателю работать на более низких оборотах при прочих равных: на скорости 90 км/ч — около 2000 об/мин, а не 3000, как у версии с механикой. Благодаря этой особенности в салоне автомобиля стало гораздо тише. Это отмечает и канал Авто Плюс, и Виктор Берченко, и эксперты «За рулем», и все другие испытатели Патриота с автоматом. Такое поведение автомобиля отразилось и на расходе топлива. При езде по трассе он сократился с 11,5 до 9,5 литров на 100 км пути: «машина стала есть на два литра меньше бензина», — отметила Лиса Рулит. К тому же этот автомат адаптивный и способен подстраиваться под манеру вождения.

Новая версия Патриота с автоматом оснащается слегка доработанным двигателем и индийской раздаточной коробкой, что должно отразиться на внедорожных качествах автомобиля. Блогеры отмечают, что гидротрансформаторная коробка передач прекрасно годится для бездорожья, и тут же пробуют подняться на автомобиле в крутую гору, по колее с большими ямами.

На канале Clickoncar испытатели штурмовали холм на обеих версиях внедорожника, но только УАЗ с автоматической трансмиссией смог добраться до вершины. При этом ведущий канала «Популярная механика» во время своего тест-драйва, наоборот, не смог въехать в гору на Патриоте с автоматом, прокомментировав это так: «в гору не заехал, но все равно порадовал».

Вывод: большинством автомобилистов новая версия УАЗа Патриота с автоматом принята не просто благосклонно, но даже с некоторым восторгом, а на «но» можно не обращать внимания, говорят они.

Продажи УАЗа Патриота с автоматической коробкой передач начнутся в сентябре.

Фото: УАЗ