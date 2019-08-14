Способна ли новая автоматическая коробка передач для российского внедорожника прослужить 300 000 км пробега и почему такая машина оказалась даже экономичнее, чем версия с механикой, — наш эксперт разобрался!

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Покажите мне хоть один современный внедорожник, не имеющий версии с автоматической коробкой передач. Наоборот, зачастую версии с механикой или вообще нет, или она встречается крайне редко. На фоне этого отсутствие автоматической коробки передач на большом и обладающем отличной проходимостью Патриоте было странным. Ведь не только в городе вождение двухпедального внедорожника проще и удобнее. На пересеченной местности автомат зачастую обеспечивает практически неразрывный поток мощности от двигателя к колесам, что упрощает преодоление сложных участков.

И вот, наконец, на Патриот начали устанавливать автоматическую коробку Punch Powerglide 6L50, которую производят на заводе во Франции, но французской она от этого не становится. Ведь разработана она компанией General Motors в 2006 году. Сразу расшифруем заводской индекс. Шестерка в начале означает шесть ступеней, L —заводское обозначение серии и 50 — это максимальный крутящий момент от двигателя. То есть агрегат способен «переварить» 500 Н∙м, или, грубо, 50 кГ∙м. Коробка передач проектировалась для задне- и полноприводных автомобилей.

Главный вопрос, который всех волнует, — сколько будет стоить УАЗ Патриот с автоматом, — пока остается без ответа. Ранее сообщалось, что товарные машины с автоматом начнут сходить с конвейера завода 14 августа.

Изначально коробка передач разрабатывалась для крупных и мощных американских автомобилей с продольным расположением двигателя. Привод задний и полный. Это легковые машины, пикапы и внедорожники. Среди них Cadillac CTS, SRX, SLS, STS, Chevrolet Caprice, Colorado, а также Holden Commodore.

Автомат Punch Powerglide 6L50 также устанавливался на тяжелый Chevrolet Colorado и работал в паре с 8-цилиндровым мотором. Так что ресурс и запас прочности автомата более чем достаточны для более легкого Патриота с менее мощным двигателем.

Конструктивные особенности

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На входе в корпус коробки передач с классическими планетарными передачами установлен блокирующийся гидротрансформатор. Управление шестью ступенями коробки — электронное. Предусмотрен ручной режим переключения передач.

Гидромеханическая коробка передач почти всегда получается длиннее, чем механика. А в нашем случае автомат 6-ступенчатый и способен переваривать огромный крутящий момент. Для этого вся начинка — как-то шестерни планетарных передач, тормозные ленты и барабаны, должны быть массивными. В итоге автомат получился довольно громоздкий. Поэтому раздатку Патриота пришлось отодвинуть назад. Это повлекло установку других карданных валов. Задний вал получился короче, а передний — длиннее. Изменились точки крепления силового агрегата к раме. Переработаны резинометаллические опоры, что снизило уровень вибраций. Еще потребовалась переделка секции пола кузова. Установлен теплообменник для охлаждения рабочей жидкости в автомате.

Технические характеристики GM 6L50

Передаточные отношения 1/2/3/4/5/6/з.х. 4,065/2,371/1,551/1,157/ 0,853/0,674/3,20

Рабочий объем агрегатируемого двигателя до 5,3 л

Крутящий момент двигателя до 500 Н∙м

Гидравлическая жидкость ATF Dexron VI

Заправочный объем 9,7 литра

Периодичность замены жидкости и фильтра 80 000 км

Гарантия на агрегат 100 000 км

Коробка передач Патриота имеет классическую для продольного размещения компоновку.

Ездовые характеристики

Поведение автомобиля на дороге с автоматом нравится испытателям. Они отмечают, что расход топлива в дерганом городском цикле получается ненамного (примерно на 1 л) больше, чем с механической коробкой. Однако многое зависит от индивидуальной манеры вождения.

На трассе все бонусы однозначно за новым автоматом! Шестая передача позволяет сильно экономить — до 2 литров на каждые 100 км пути. Причина в том, что передаточное отношение высшей передачи у механики — 0,88, а у автомата — 0,674. Обороты двигателя при прочих равных ниже примерно на 30%. При этом возможностей двигателя Патриота (ZMZ PRO 409051 мощностью 150 л.с.) достаточно, чтобы тянуть машину на невысоких оборотах.

Перспективы УАЗа Патриот с автоматом

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Специалисты ремонтных мастерских хорошо знакомы с этой коробкой передач и характеризуют ее как довольно надежную. Утверждают, что при работе с не очень мощными двигателями, к которым можно отнести и мотор Патриота, ресурс коробки может превысить 300 000 км. Только рабочую жидкость все равно лучше обновлять почаще, чем рекомендуется заводом — раз в 80 000 км, потому что дороги у нас грязные: попадание в рабочую жидкость пыли и влаги не исключено. Рекомендуем менять жидкость раз в 50 000–60 000 км пробега. А еще снизить ресурс способны регулярные поездки зимой при застывшей на холоде рабочей жидкости.

Уже сейчас понятно, что данный агрегат всерьез и надолго обоснуется на ульяновских внедорожниках. Автомобили, разработка которых еще только ведется на Ульяновском автозаводе, тоже будут предусматривать установку такой коробки передач. Большой запас по мощности и крутящему моменту позволит агрегатировать коробку и с дизелем, который, надеемся, все же появится на нашем внедорожнике.

Автоматические коробки передач Punch Powerglide 6L50 на выходе с конвейерной линии завода во французском Страсбурге.

По большому счету, у этого автомата лишь один существенный недостаток: речь о локализации сборки автомата не идет. Жаль, такое высокотехнологичное производство отнюдь не помешало бы нам. Это и рабочие места, и бесценный опыт производства сложных и точных агрегатов. К тому же местная сборка позволила бы снизить стоимость самой коробки передач, а вместе с ней и стоимость Патриота. Но ничего не поделаешь, придется довольствоваться «французскими» коробками передач. Главное, что у российского вездехода появилась еще одна модификация, которая привлечет новых покупателей.