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Покажите мне хоть один современный внедорожник, не имеющий версии с автоматической коробкой передач. Наоборот, зачастую версии с механикой или вообще нет, или она встречается крайне редко. На фоне этого отсутствие автоматической коробки передач на большом и обладающем отличной проходимостью Патриоте было странным. Ведь не только в городе вождение двухпедального внедорожника проще и удобнее. На пересеченной местности автомат зачастую обеспечивает практически неразрывный поток мощности от двигателя к колесам, что упрощает преодоление сложных участков.
И вот, наконец, на Патриот начали устанавливать автоматическую коробку Punch Powerglide 6L50, которую производят на заводе во Франции, но французской она от этого не становится. Ведь разработана она компанией General Motors в 2006 году. Сразу расшифруем заводской индекс. Шестерка в начале означает шесть ступеней, L —заводское обозначение серии и 50 — это максимальный крутящий момент от двигателя. То есть агрегат способен «переварить» 500 Н∙м, или, грубо, 50 кГ∙м. Коробка передач проектировалась для задне- и полноприводных автомобилей.
Главный вопрос, который всех волнует, — сколько будет стоить УАЗ Патриот с автоматом, — пока остается без ответа. Ранее сообщалось, что товарные машины с автоматом начнут сходить с конвейера завода 14 августа.
Главный вопрос, который всех волнует, — сколько будет стоить УАЗ Патриот с автоматом, — пока остается без ответа. Ранее сообщалось, что товарные машины с автоматом начнут сходить с конвейера завода 14 августа.
Изначально коробка передач разрабатывалась для крупных и мощных американских автомобилей с продольным расположением двигателя. Привод задний и полный. Это легковые машины, пикапы и внедорожники. Среди них Cadillac CTS, SRX, SLS, STS, Chevrolet Caprice, Colorado, а также Holden Commodore.
Автомат Punch Powerglide 6L50 также устанавливался на тяжелый Chevrolet Colorado и работал в паре с 8-цилиндровым мотором. Так что ресурс и запас прочности автомата более чем достаточны для более легкого Патриота с менее мощным двигателем.
Автомат Punch Powerglide 6L50 также устанавливался на тяжелый Chevrolet Colorado и работал в паре с 8-цилиндровым мотором. Так что ресурс и запас прочности автомата более чем достаточны для более легкого Патриота с менее мощным двигателем.
Конструктивные особенности
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На входе в корпус коробки передач с классическими планетарными передачами установлен блокирующийся гидротрансформатор. Управление шестью ступенями коробки — электронное. Предусмотрен ручной режим переключения передач.
Гидромеханическая коробка передач почти всегда получается длиннее, чем механика. А в нашем случае автомат 6-ступенчатый и способен переваривать огромный крутящий момент. Для этого вся начинка — как-то шестерни планетарных передач, тормозные ленты и барабаны, должны быть массивными. В итоге автомат получился довольно громоздкий. Поэтому раздатку Патриота пришлось отодвинуть назад. Это повлекло установку других карданных валов. Задний вал получился короче, а передний — длиннее. Изменились точки крепления силового агрегата к раме. Переработаны резинометаллические опоры, что снизило уровень вибраций. Еще потребовалась переделка секции пола кузова. Установлен теплообменник для охлаждения рабочей жидкости в автомате.
Технические характеристики GM 6L50
Передаточные отношения 1/2/3/4/5/6/з.х. 4,065/2,371/1,551/1,157/ 0,853/0,674/3,20
Рабочий объем агрегатируемого двигателя до 5,3 л
Крутящий момент двигателя до 500 Н∙м
Гидравлическая жидкость ATF Dexron VI
Заправочный объем 9,7 литра
Периодичность замены жидкости и фильтра 80 000 км
Гарантия на агрегат 100 000 км
Коробка передач Патриота имеет классическую для продольного размещения компоновку.
Коробка передач Патриота имеет классическую для продольного размещения компоновку.
Ездовые характеристики
Поведение автомобиля на дороге с автоматом нравится испытателям. Они отмечают, что расход топлива в дерганом городском цикле получается ненамного (примерно на 1 л) больше, чем с механической коробкой. Однако многое зависит от индивидуальной манеры вождения.
На трассе все бонусы однозначно за новым автоматом! Шестая передача позволяет сильно экономить — до 2 литров на каждые 100 км пути. Причина в том, что передаточное отношение высшей передачи у механики — 0,88, а у автомата — 0,674. Обороты двигателя при прочих равных ниже примерно на 30%. При этом возможностей двигателя Патриота (ZMZ PRO 409051 мощностью 150 л.с.) достаточно, чтобы тянуть машину на невысоких оборотах.
Перспективы УАЗа Патриот с автоматом
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Специалисты ремонтных мастерских хорошо знакомы с этой коробкой передач и характеризуют ее как довольно надежную. Утверждают, что при работе с не очень мощными двигателями, к которым можно отнести и мотор Патриота, ресурс коробки может превысить 300 000 км. Только рабочую жидкость все равно лучше обновлять почаще, чем рекомендуется заводом — раз в 80 000 км, потому что дороги у нас грязные: попадание в рабочую жидкость пыли и влаги не исключено. Рекомендуем менять жидкость раз в 50 000–60 000 км пробега. А еще снизить ресурс способны регулярные поездки зимой при застывшей на холоде рабочей жидкости.
Уже сейчас понятно, что данный агрегат всерьез и надолго обоснуется на ульяновских внедорожниках. Автомобили, разработка которых еще только ведется на Ульяновском автозаводе, тоже будут предусматривать установку такой коробки передач. Большой запас по мощности и крутящему моменту позволит агрегатировать коробку и с дизелем, который, надеемся, все же появится на нашем внедорожнике.
Автоматические коробки передач Punch Powerglide 6L50 на выходе с конвейерной линии завода во французском Страсбурге.
Автоматические коробки передач Punch Powerglide 6L50 на выходе с конвейерной линии завода во французском Страсбурге.
По большому счету, у этого автомата лишь один существенный недостаток: речь о локализации сборки автомата не идет. Жаль, такое высокотехнологичное производство отнюдь не помешало бы нам. Это и рабочие места, и бесценный опыт производства сложных и точных агрегатов. К тому же местная сборка позволила бы снизить стоимость самой коробки передач, а вместе с ней и стоимость Патриота. Но ничего не поделаешь, придется довольствоваться «французскими» коробками передач. Главное, что у российского вездехода появилась еще одна модификация, которая привлечет новых покупателей.