УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре

Это будет 6-ступенчатый автомат 6L50 Punch Powerglide, каталожные номера деталей которого уже подготовлены УАЗом.

В Сети опубликованы каталожные номера деталей для новой трансмиссии УАЗа Патриота — автоматической коробки 6L50, разработанной компанией Punch Powertrain и специалистами General Motors. Эта коробка устанавливалась на такие автомобили, как Cadillac CTS и Chevrolet Colorado.

Опубликованный список деталей состоит из 15 позиций, а в их описании указывается, что они предназначены не только для Патриота, но и для УАЗа Пикапа, начиная с 2019 года выпуска. Сам автомат получил артикул 316340-1700010-20. Также в списке есть гидротрансформатор, плита управления, пробка слива и даже трансмиссионное масло, пишет сайт УАЗбука. В продаже УАЗы Патриот и Пикап с автоматом появятся в конце августа — начале сентября этого года.

Автоматическая коробка 6L50 Punch Powerglide производится в Китае и устанавливается еще на один российский автомобиль — ГАЗель Next. Время показало выносливость автомата и его достаточно высокую степень надежности. Ресурс коробки достигает 200 тыс. км. Все слабые места новой для УАЗа трансмиссии хорошо известны. Например, она не любит высокую скорость, а точнее продолжительные забеги на скорости 130 км/ч и более. Из-за частых подобных прогулок у коробки могут прийти в негодность гидротрансформатор, его ступица, втулки и роторные насосы.

Другим слабым местом автомата стал барабан, в котором со временем могут появляться трещины. Это приводит к падению давления в системе, о чем подскажут проблемы с включением заднего хода и с переключением со второй передачи на третью.

Новый агрегат сделает УАЗы Патриот и Пикап ориентировочно на 70–80 тыс. рублей дороже. Напомним, что сегодня Патриот с механической коробкой стоит от 809 900 до 1 118 000 рублей, а Пикап — от 819 900 до 1 199 900 рублей.

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Фото: УАЗ, УАЗбука