Таких Патриотов вы не видели: 9 необычных версий УАЗа

Материалы по темеЭто невероятно: Папа Римский теперь ездит на пикапе УАЗ
УАЗ Патриот появился не на пустом месте — по сути это глубоко модернизированный УАЗ-3162 «Симбир», выпускавшийся с 2000 года. Тот, в свою очередь, был удлиненной и расширенной модификацией «короткого» УАЗ-3160. Ну а он построен на шасси старого доброго «козлика» УАЗ-3151.
За столь долгую карьеру Патриот перенес немало изменений и улучшений. Несколько раз обновив внешность, сменив салон и пройдя кучу доработок технической начинки. За долгие годы были неоднократные попытки создать разные модификации на базе Патриота. Причем не только силами самого завода.
В галерее ниже представляем вашему вниманию наиболее интересные модификации на базе Патриота и Пикапа.
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Фото: из архива автора
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