УАЗ ПАТРИОТ 2019

Главные изменения в обновленном Патриоте скрыты от глаз, но они куда важнее, чем всё, что случалось с ульяновским внедорожником за его долгую жизнь на конвейере.

УАЗ ПАТРИОТ

— Сань, ну совсем другая машина!

Это первое, что выпалил наш испытатель Денис Панов, выходя из-за руля модернизированного Патриота. А ведь на первый взгляд два наших Патриота словно близнецы-братья — даже цвет совпадает. Разнится лишь рисунок колесных дисков. Главные изменения скрыты от глаз.

Про-качка

Патриот уже немолод — четырнадцатый год на конвейере! Изрядно даже по российским меркам, хотя на фоне заслуженных ветеранов марки — Хантера и тем более «буханки» — наш Патриот еще зеленый салага. А вот по части модернизаций и рестайлингов он многим даст фору. Последнее обновление пришлось на конец прошлого года и привнесло главное — двигатель ЗМЗ-Про, известный по грузовичку УАЗ Профи.

Характеристики двигателя ЗМЗ-Про невыдающиеся: 150 л.с. с 2,7 литра рабочего объема. Главное — крутящий момент съехал к средним оборотам, что улучшило эластичность. Кстати, однорядная цепь ГРМ, которая со временем вытягивалась, сменилась двухрядной.

С тех же 2,7 бензиновых литров, что и у 409‑го двигателя, сняли 150 л.с. и 235 Н·м. Не бог весть какие показатели. Важнее то, что пик крутящего момента съехал почти на 1500 оборотов. И это отличная новость, ведь раньше крутящий момент достигался почти на 4000 об/мин. Прежде-то на первой половине шкалы тахометра мотор был откровенно дохлым, а теперь — другое дело!

Обновленный Патриот с уверенностью отрывается от старой машины во всем диапазоне скоростей. Конечно, ждать спринтерских талантов от двухтонного внедорожника со 150‑сильным мотором было бы наивно. Но впервые за полтора десятилетия под педалью появился хоть какой-то запас тяги!

Передняя панель не изменилась. Жесткий пластик местами подогнан неидеально и уже на новом автомобиле не отличается молчаливостью. По всему салону остались гигантские поля «невспаханного» пластика.

Лаконичная панель приборов удобна для восприятия. Дисплей трип-компьютера маловат. Жаль, что пару «итераций» назад из него убрали данные о среднем расходе топлива.

Мультимедийная система дополнена штатной навигацией «Навител». Камера заднего вида с динамической разметкой удивительно долго остается чистой.



Новая характеристика крутящего момента со съехавшим к средним оборотам «горбом» в наибольшей мере проявляется на старте. Врубаю первую и бросаю педаль сцепления. Патриот и не думает глохнуть — срывается с места! Прежде такой номер не проходил, Патриот позорно глох. Теперь же спокойно можно трогаться со второй передачи. И педаль сцепления «полегчала».

Затяжной скользкий подъем. В начале подъема я ухожу на четвертую передачу, и обороты мотора ЗМЗ-Про падают до тысячи. Внаглую пытаюсь заехать: стрелка тахометра проседает еще на 200 об/мин, салон наполняет дрожь, но машина всё же вскарабкалась в гору. На старом Патриоте пришлось бы подо­ткнуть третью передачу — иначе никак.

Сиденья тоже прежние. Регулировка по высоте неудобная — зазор между торцом спинки и средней стойкой маловат. Да и профиль сиденья далек от идеала, особенно в районе поясницы.

Задний ряд очень просторен, что неудивительно при таких габаритах.

В распоряжении седоков — обогрев сидений и свой отопитель.



Такая незначительная, но долгожданная деталь: поручни на стойках заметно облегчили посадку в высокий автомобиль.

Механизм переключения передач тоже подшаманили. Об эталонной избирательности речь не идет, но на фоне предшественника ход рычага короче, а находить нужную передачу стало проще. Конечно, третью и пятую передачи нужно было развести подальше — пару раз я ошибался.

А что с экономичностью? На трассе — не меньше 12 литров 92‑го бензина на сотню, вне зависимости от мотора. На пересеченке — раза в два больше. Может, поэтому данных о среднем расходе топлива нет в меню трип-компьютера — чтобы не расстраивать клиента?

Багажник бездонный и чуть бестолковый. При таком объеме хотелось бы иметь петли, крюки или фиксирующие ремни (хотя бы в качестве опции), дабы содержимое не летало по грузо­вому отсеку.

Решетки вентиляции переехали с потолка на боковые стенки багажника — предполагалось таким образом избавиться от запотевания стекол. Помогло частично.

Не зуди!

Асфальт УАЗ не любил никогда — шасси у него ни разу не городское. И в кои-то веки его радикально модернизировали!

Передние и задние амортизаторы обрели новые калибровки. Передний стабилизатор уменьшили в диаметре, задние рессоры стали двухлистовыми (на лист меньше) и менее жесткими. В рулевое управление внедрили демпфер, а заодно избавили баранку от вибрации, что особенно заметно на грейдере и разбитом асфальте. Вот только демпфер открыт всем ветрам и камням. Это мы отмечали еще в ходе теста опытного образца модернизированного Патриота (ЗР, № 10, 2018). Ульяновцы обещали установить защиту демпфера, но в предпраздничной суете про нее, видать, забыли.

Шумовой и вибрационный фон в салоне стал на порядок слабее — во многом благодаря новой изоляции моторного отсека и демпферу рычага коробки, который отсёк трансмиссионный зуд. Не скажу, что наступила блаженная тишина, но разница ощутима.

Патриот по примеру Профи получил открытые поворотные кулаки в переднем мосту, что здорово улучшило его маневренность.

В рулевом управлении появился демпфер, ­избавивший руль от паразитных вибраций и толчков.



На поперечных швах и стыках модернизированный УАЗ явно жестче. Не последнюю роль в этом играют 18‑дюймовые шины против 16‑дюймовых у старой машины. Но энергоемкость подвески — на прежнем заоблачном уровне: можно гнать во весь опор вне зависимости от степени убитости дороги.

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Повышенная жесткость на мелочевке — смешная плата за асфальтовую покладистость. Понятно, что рамный внедорожник с неразрезными мостами не в состоянии держаться в поворотах, как легковой кроссовер, но улучшения в части управляемости есть. Новый Патриот хоть как-то проходит поворот, а для «дореформенного» автомобиля извилистая дорога сродни криптониту для Супермена.

Еще больше новичок понравился на прямой. Я не поверил своим рукам: больше не нужно судорожно сучить руль, дабы удержать Патриот в полосе. Быстро пересаживаюсь в старую машину — и… Прóпасть! Чтобы комфортно ехать на дорестайлинговом Патриоте, ширина полосы должна быть метров десять — с ростом скорости динамический коридор достигает пугающих значений.

На парковке выяснилось, что новый Патриот маневреннее. С открытыми поворотными кулаками диаметр разворота сократился почти на метр. Разворот, который дался легко новому УАЗу, от старого потребовал на два маневра больше! И вновь мы нашли конструктивный недостаток: резиновые пыльники ШРУСов переднего моста ничем не прикрыты, как и рулевой демпфер, - их можно повредить на жестком бездорожье.

Наружные зеркалá с виду одинаковые. Но прежде отражающая поверхность была сферической, что очень неудобно. На новом автомобиле этот просчет устранили.

Лючок бензобака получил фиксатор. У старого автомобиля он телепался, как дверь деревенского сарая на ветру.



На двери багажника наконец появился уплотнитель. Правда, на весь периметр его не хватило — только на верхнюю часть.

Качество сборки оставляет желать лучшего. У дорестайлинговой машины во время теста задравшийся уплотнитель внутри водительской двери не давал поднять стекло.



Операция «Глубокий снег»

Зима — не осень с раскисшими грунтовками. Но снежная целина по пояс — тоже отличный полигон для любого вездехода. Тут разницы между двумя Патриотами практически нет. Внедорожный арсенал у обоих автомобилей одинаков: трансмиссия по схеме «парт-тайм» с жестко подключаемым передним мостом, понижающая передача и блокировка заднего межколесного дифференциала.

В арсенале Патриота осталось грозное оружие в виде блокировки заднего межколесного дифференциала.

Предварительно задействовав весь инвентарь наших героев, отправляемся в лес. Порой слой снега доходит до полуметра, а то и больше! А под белым покрывалом скрывается основательно изъезженная Уралами грунтовка с преглубокой колеей. То, что надо!

На бездорожье УАЗ всегда был грозным оружием, и с модернизацией ничего не изменилось.

На снежной целине новый двигатель позволяет увереннее идти внатяг.



Оба УАЗа уверенно пробивают себе дорогу там, где еще не ступала гусеница снегохода. Что-что, а бездорожье по-прежнему родная стихия Патриота. Модернизированная машина и тут оказалась чуть лучше — двигатель ЗМЗ-Про с «беспровальной» характеристикой позволяет увереннее двигаться внатяг. На старом Патриоте приходится активнее играть газом и сцеплением.

На фоне невиданного улучшайзинга шасси я чуть не забыл про обновления интерьера. Точнее — одно обновление, но какое! На передних и средних стойках кузова наконец-то появились удобные поручни. Забираться в высоченный внедорожник стало проще. Это еще одна причина, по которой пересаживаться в старый автомобиль совсем не хотелось.

В остальном салон тот же. Подогнанный местами абы как жесткий пластик, автобусная посадка, просторный задний ряд и бездонный багажник. И по-прежнему гектары неосвоенного пластика по всему салону — ни карманов, ни крючков, ни тайников. Столько места пропадает зря!

Самое существенное различие двух Патриотов на шоссе — машина 2019 года понятнее и надежнее на скоростных прямых.

Еще послушник

Александр Виноградов: «Из всех модернизаций, которые Патриот пережил за свою жизнь, эта — самая эффективная. Он стал более-менее понятным на шоссе и сохранил внедорожные таланты».

Парадокс! Получив в наследство от грузовика мотор и некоторые настройки, Патриот стал менее «грузовым». Он по-прежнему нуждается в твердой руке, но теперь этой руке повинуется!

Конечно, Патриот безнадежно далек от современных внедорожников. Проблем масса — от грубо отесанных петель двери багажника и глюков мультимедийной системы до более серьезных, связанных с пассивной безопасностью. Но в ездовых манерах Патриота появилась какая-никакая гармония — вот почему такая модернизация гораздо важнее бесконечных обновлений салона.

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