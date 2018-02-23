Полуторка УАЗ Профи вместе с Павлом Леоновым и Константином Якубовым поработала по специальности на угольном разрезе в Кемеровской области.

Подвеска комфортна, даже если автомобиль порожний. Средние и крупные ямы УАЗ глотает не замечая.

УАЗ Профи (стандартная платформа) Длина / ширина / высота / база 5940 / 1990 / 2520 / 3500 мм

Объем грузового отсека 9,5 м³

Грузоподъемность 1500 кг

Снаряженная / полная масса 1990 / 3500 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2693 см³; 110 кВт/150 л. с. при 5000 об/мин; 235 Н·м при 2650 об/мин

Топливо / запас топлива АИ‑92 / 72 л

Расход топлива: смешанный цикл 12 л / 100 км

Трансмиссия задний привод; М5

Первое наше знакомство с Профи (ЗР, № 12, 2017) было шапочным. Поэтому в путешествие по угольным разрезам Кемеровской области я отправился не раздумывая.

Настоящая зима

На подлете к Новокузнецку командир воздушного судна доложил: погода ясная, но холодает, а пока всего —23 ºС. Очень скоро я понял, что «всего» — это не шутка. Когда вышли из аэропорта и добрались до стоянки, температура опустилась до —29 ºС.

Пока мы с фотографом Костей Якубовым осматривали машину, окончательно задубели. Пора грузиться — и в путь! Но куда пристроить сумки и чемоданы? В салоне мéста немного — маленький бардачок, скромные карманы в дверях, потолочная консоль для бумаг да ниша за водительским креслом (если водитель рослый, про нее можно забыть). Странно, что спинка пассажирского дивана не откидывается — часть вещей можно было бы запихнуть туда. Хорошо хоть, под подушкой есть вместительный ящик.

Разрез «Распадская» создан для добычи угля в сложных горно-геологических условиях на маломощных пластах. Масштабы поражают. Здесь ежегодно добывают открытым способом четыре миллиона тонн коксующегося угля, а запасы оценивают в 120 млн тонн.

Пассажирский диван формально двухместный, но долго высидеть на нем взрослым мужикам, даже без зимней одежды, сложно. В общем, часть негабаритных вещей кое-как распихали, а чемоданы пришлось выставить на мороз — в кузов.

Я взял машину со стандартной грузовой платформой (3089×1870 мм) и приводом только на заднюю ось: предполагается, что на нее придется около 90% продаж. Такой Профи стоит от 749 000 рублей.

Кронштейн заливной горловины выглядит хлипким. Заправочный пистолет в ней не держится, патрубки ничем не прикрыты. Лучше бы перенести горловину в пространство между кузовом и кабиной.

Борта грузовой платформы распахиваются с трех сторон. Но в одиночку откинуть борт не так-то просто — наплывы на стойках не дают ему свободно падать. Приходится поочередно отгибать борта с двух сторон, а они норовят вернуться на место.



Если в окрýге не дороги, а «направления», лучше присмотреть полноприводную версию с жестко подключаемой передней осью, раздаткой и понижающей передачей (от 786 000 рублей). Доплатив всего 8000 рублей, можно заказать широкую грузовую платформу (3089×2060 мм): в нее влезает пять европоддонов (1200×800 мм) вместо четырех, а объем полезного пространства в тентованном варианте — 10,5 м³ против 9,5 м³. Грузоподъемность в любом случае, независимо от габаритов, - полторы тонны.

Внешне модификации с увеличенной грузовой платформой легко отличить по контурным огням, «стаканам» повторителей указателей поворотов и увеличенным зеркалам заднего вида на металлических кронштейнах. Они с обогревом, но без электрорегулировок.

Мотор один: новый бензиновый ЗМЗ-Про объемом 2,7 литра. Название громкое, но это хорошо известный двигатель с индексом 40906, мощность которого подняли до 150 л.с., а крутящий момент — до 235 Н·м.

Раз мы прилетели в Кузбасс, где уголь входит даже в состав воздуха, им-то и проверим Профи на профпригодность. Пункт назначения — шахта «Распадская», крупнейшее угольное месторождение России. Забиваю точку в штатном навигаторе — и в путь.

За 22 500 рублей можно заказать мультимедиасистему на платформе Android — с 7-дюймовым сенсорным экраном и навигацией.

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По сравнению с теми Профи, на которых я ездил осенью, этот собран лучше. Коробка уже не воет громче мотора, выжимной подшипник не гудит, руль стоит ровно, обороты не плавают. Надеюсь, это не под нас собрали «правильную» машину, а сделали «конвейерные» выводы. Но недостатков всё равно хватает.

В околонулевой зоне руль по-прежнему пустой. На прямой Профи плавает, заставляя подруливать. Свободный ход педали тормоза пугающе велик. А еще есть странности в работе климатической установки: в кабине тепло, только когда регулятор температуры выставлен на максимум. Через некоторое время становится жарко, но стоит понизить температуру буквально на одно деление — и стёкла моментально обмерзают, а салон быстро остывает. Пробовал изменять интенсивность обдува и играть с распределением потоков воздуха — без толку. Странно. Ведь кабина маленькая, а «печка» перекочевала сюда с Патриота— производительности должно хватать за глаза.

Салон почти такой же, как у Патриота. С отоплением проблема: то жарко, то холодно. Постоянно запотевают и обмерзают окна. Частично спасает обогрев лобового стекла.

Я грешу на плохую циркуляцию воздуха и недогрев двигателя. Ведь, если верить малоинформативной графике на панели приборов, мотор нагревается лишь на два-три деления индикатора температуры из восьми (привычного стрелочного указателя нет). Пришлось найти картонку и старым дедовским способом перекрыть часть радиатора. Это немного улучшило ситуацию (горят уже три-четыре деления индикатора), но проблему не решило. Директор научно-технического центра УАЗа Евгений Галкин мою версию опроверг:

— Двигатель работает в штатном температурном режиме, а всему виной — калибровки и прошивка корейского блока «климата». Вот-вот подоспеет новая версия, так что в ближайшее время с конвейера начнут сходить машины с правильными настройками.

Хорошо, готов принять такую версию. Но почему не отладить всё до выпуска машины в продажу?

Черная планета

В борьбе с обмерзанием пролетела пара часов, и мы въехали на территорию месторождения «Распадская». Три КПП, досмотр, инструктаж по технике безопасности, спецодежда, подъем на смотровую площадку и, наконец, потрясающий вид — бесконечные карьеры, горы породы и угля. Кругом почти всё черное, даже снег. Где-то внизу снуют спичечные коробки самосвалов — а это 220‑тонные БелАЗы!

Гарантия на автомобиль — четыре года или 150 000 км, на двигатель — 200 000 км. Межсервисный интервал — 15 000 км.

Масштабы поражают. Здесь ежегодно добывают открытым способом четыре миллиона тонн коксующегося угля. В 2013 году предприятие вошло в пятерку крупнейших разрезов России. Запасы оценивают в 120 млн тонн — должно хватить минимум на 20 лет. Что потом? Никто не знает.

На прощание нам подарили «сувениры»: закинули в кузов Профи 30 мешков угля по 30 килограммов. Почти тонна.

На выезде из Междуреченска замечаем «хвост» — местный водитель явно интересуется Профи, жестами предлагая причалить к обочине. Встали, разговорились. Оказалось, Юрий десяток лет работает на ГАЗелях и намотал на них 650 тысяч километров! Дали ему проехать еще несколько за рулем Профи.

— Неплохо. Сижу как в легковушке. Регулируемый по углу наклона и вылету руль — роскошь. Сиденье можно подогнать по высоте, и даже поясничный упор регулируется! Но двигатель-то не тянет. Чтобы на холм заехать, крутил буквально до отсечки…

Любой Профи можно оснастить блокировкой заднего дифференциала (29 000 рублей) — само собой, с заводской гарантией. Если планируете хоть иногда съезжать с асфальта, настоятельно рекомендую!

Так и есть. Даже в восьми-десятипроцентные подъемы груженый УАЗ забирается ­неохотно, требуя перехода на низшие передачи. И это странно, поскольку мотор, как и передаточные числа коробки, заточен под «грузовые» требования — на скорости 100–110 км/ч на пятой передаче он работает на 3000 об/мин, наполняя салон монотонным ревом. Сюда просится 6-ступенчатая коробка. Ульяновцы обещают ее, но позже.

А пока про топливную экономичность можно забыть.

Трип-компьютер средний расход не показывает — видимо, чтобы не расстраивать. Пришлось считать по чекам, и вышло, что на горном маршруте Профи на подъеме выпивал 20 литров на сотню, а на спуске… не сильно меньше — 19 литров. Хорошо, что бензин «девяносто второй». Не способствует экономичности и большая площадь миделя (поперечное сечение): за кабиной возвышается тент, которому приходится расталкивать воздух. Ситуацию должен отчасти исправить аэродинамический обтекатель на крышу — он появится в списке аксессуаров в ближайшее время.

Юрий Володин работает водителем на угольном предприятии региона и на ГАЗелях ездит почти десять лет. Несмотря на некоторые замечания, он не отказался бы поработать на Профи.

Данил Мишуткин трудится на одном из крупнейших автотранспортных предприятий Новокузнецка. На ГАЗелях наездил почти 400 000 км и сменить нижегородскую полуторку на Профи с ходу не готов.



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Подвеска комфортна, даже если автомобиль порожний. Средние и крупные ямы УАЗ глотает не замечая, лишь на мелкой гребенке ощущается некоторая дрожь. С грузом плавность хода становится еще лучше. Но иногда, на неровностях, появляется продольная раскачка, как будто кто-то постоянно подталкивает в зад. Возможно, причина в особенностях развесовки. Летом займемся этим вопросом плотнее.

В окрестностях Новокузнецка притормозили на обед у одного из автохозяйств. Профи сорвал аншлаг — у машины собралось человек пятнадцать, прибежали даже начальники автоколонн. Нас не отпускали со стоянки часа два и снова прорвались за руль! Самым активным оказался водитель Данил.

— Взял бы я себе Профи вместо ГАЗели? Всё будет зависеть от надежности. Рама сварена из нескольких частей, потому при постоянной загрузке ее долговечность под вопросом. Односкатная ошиновка тоже не внушает доверия. Хорошо, что завод предлагает как опцию блокировку заднего дифференциала — в наших условиях она просто необходима. Обогрев сидений, лобового стекла и зеркал — отлично. Бортовая платформа? Не лучше, чем у ГАЗели. А вот тент хороший. Как и толстая фанера на полу. Интересная машина, вполне может составить конкуренцию ГАЗели.

Снежные объятия

Под Кемеровом попали в настоящую зимнюю сказку, контрастирующую с угольной чернотой «Распадской». Кругом белым-бело, деревья в пушистых шубах, под колесами идеально белый снег, воздух аж трещит от мороза. За красотами заплутали и уперлись в тупик. Развернуться негде, пятимся. С каждым метром груженый Профи вязнет в снегу всё глубже.

В лучах восходящего солнца долины и горы в окрестностях Новокузнецка выглядят сказочно. Чтобы полюбоваться местными красотами, мы останавливались не один раз.

Включаю блокировку дифференциала, потихоньку ползем. Колёса бы подспустить — да чем их потом накачивать? В машине ни насоса, ни лопаты, ни троса. Кое-как добрались до дороги — осталось преодолеть небольшой, но довольно крутой подъем. Что хуже, по диагонали. Взять его можно только ходом. И здесь блокировка уже не поможет — она работает лишь до 30 км/ч. Первая попытка: УАЗ левой стороной сползает в целину. Кое-как, враскачку, выбираюсь на исходную. Вторая попытка будет последней: пан или пропал. Разгоняюсь насколько возможно, забираю правее и…

Профи сел плотно, по самую раму. Костик поплелся за трактором, я же откидываю снег руками и ногами. Через полчаса на подмогу приехал старенький 469‑й «уазик», за рулем — местный житель Александр. Зацепили трос, выдернули. Наш спаситель отбыл восвояси, даже не намекнув на вознаграждение. Так не пойдет — подрулили к его дому.

— Чем топите?

— Как и все, углем.

— Куда складывать?

Чтобы свернуть тент, достаточно потянуть за ремешки по бокам. Я добавил бы третий ремешок по центру, ведь зимой задубевшая задняя стенка сминается.

Местный фермер Александр до последнего не мог поверить, что в знак благодарности за спасение мы оставили ему 900 кг угля.



Александр уверовал в серьезность моих слов лишь когда у его порога на снег упал последний мешок. Все домашние выбежали посмотреть на нас, не поверив, что в их деревне застряли какие-то москвичи и в знак благодарности за спасение оставили запас угля на пару месяцев. Поговорили за жизнь и собрались в дорогу. На прощание Александр пожелал нам больше не застревать, ну или хотя бы неглубоко, — ведь трактор здесь нередко можно завести только весной.

Вернувшись в родную слякоть с реагентами, я заскучал по настоящей русской зиме. А вот по Профи особо грустить не буду — сыроват. Если ульяновцы оперативно его доработают, не распугав потенциальных покупателей детскими болячками, то часть клиентов он у ГАЗели, конечно, уведет. Особенно в регионах, где разница в цене в 100 000 рублей весомее некоторых потребительских качеств.