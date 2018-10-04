Модернизированный УАЗ Патриот: после тест-драйва ЗР его отправили под пресс

«За рулем» первым поездил на предсерийном Патриоте 2019 модельного года — с новым мотором, развитой «шумкой» и переделанным шасси!

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

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УАЗ Патриот
УАЗ Патриот

УАЗ Патриот

Длина / ширина / высота / база 4750 / 1900 / 1910 / 2760 мм
Объем багажника 1150 л
Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2693 см³; 110 кВт/150 л.с. при 5000 об/мин; 235 Н·м при 2650 об/мин
Топливо / запас топлива AИ-92 / 72 л
Трансмиссия полный привод; М5

Инженер УАЗа заметил, как въедливо я разглядываю поручни, наконец-то появившиеся на стойках кузова: их окрас не совпадает с общим тоном.

— Не обращай внимания на обходные технологии! На товарных машинах всё будет в норме — убедишься в этом в октябре, когда они пойдут в производство. А этот Патриот предсерийный, самый первый из выпущенных. После того как ты на нем поездишь, мы проведем рекламную фотосессию и отправим его под пресс.

Дела сердечные

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11 главных изменений УАЗа Патриот — эксклюзивный тест предсерийной машины

Перечень подготовленных для Патриота изменений ульяновцы держали в секрете буквально до последнего момента, пока я не получил ключи от машины. Единственное, в чем я не сомневался, так это в появлении под капотом атмосферника ZMZ Pro от грузовичка УАЗ Профи, — Патриот давно критикуют за хроническую «сердечную недостаточность».

Мотор объемом 2,7 л представляет собой развитие заволжской 409‑й серии с увеличенной (с 9,1 до 9,8) степенью ­ сжатия, измененными фазами газораспределения, усиленными поршневой группой и головкой блока.

Излечили и больное место: вытягивающуюся со временем однорядную цепь заменили более прочной двухрядной.

Моторный отсек очень слабо защищен от грязи и пыли — до такого чумазого состояния он дошел меньше чем за две тысячи километров.
Моторный отсек очень слабо защищен от грязи и пыли — до такого чумазого состояния он дошел меньше чем за две тысячи километров.

Прежний двигатель выдавал 135 л.с. и 218 Н·м — для большой и тяжелой машины совсем мало. У серии Pro парадные характеристики поинтереснее: 150 л.с. и 235 Н·м. К тому же на пик тяги мотор теперь выходит при 2650 об/мин вместо 3900 об/мин. Это заметно облегчает троганье с места и позволяет спокойно ехать внатяг в верхнем регистре демультипликатора. Теперь Патриот увереннее ускоряется на средних и высоких оборотах — на узких дорожках под Мурманском я выхожу на обгоны, не подтыкая лишний раз пониженную.

Патриот порою выматывал механизмом переключения передач: огромный ход рычага и неважную избирательность дополняла тугая педаль сцепления. Модернизированная 5-ступенчатая механика (ее по-прежнему закупают у корейской фирмы Dymos) порадовала коротким и точным ходом рычага. Причем рычаг теперь составной, с демпфером, так что о «фирменном» дребезжании можно забыть и не вспоминать.

Ведомый диск сцепления имеет демпфер холостого хода, гасящий паразитные колебания в трансмиссии и снижающий шумы и вибрации. Изменена и выжимная пружина, благодаря чему на 20% уменьшено необходимое усилие на педали сцепления. Но погодите бросать в воздух чепчики — сцепление по-настоящему легким так и не стало. УАЗ требует крепкой руки, точнее, ноги. В этом он вполне гармоничен и остался верен себе.

Синим цветом показан старый шумоизоляционный мат моторного отсека, красным — новый, с гораздо большей площадью.
Синим цветом показан старый шумоизоляционный мат моторного отсека, красным — новый, с гораздо большей площадью.

Ради повышения акустического комфорта применили шумоизоляционный мат большей площади, прикрывающий моторный щит.

Это дало отличный результат: во всех режимах движения в салоне стало заметно тише. Как только я пересаживался из обновленного Патриота в нынешний, в уши лезла смесь из трансмиссионного лязга, рокота мотора и дорожного гула.

Энергоемкая подвеска позволяет шарашить по камням без намека на пробой. А вот глубина преодолеваемого брода по нынешним временам маловата — всего полметра. Range Rover, например, способен «погружаться» на 0,9 метра.
Энергоемкая подвеска позволяет шарашить по камням без намека на пробой. А вот глубина преодолеваемого брода по нынешним временам маловата — всего полметра. Range Rover, например, способен «погружаться» на 0,9 метра.

Новая подвеска!

Я периодически пересаживался в старый Патриот еще и для того, чтобы оценить разгонную динамику. Мне не предоставили заводских данных, и пришлось при участии коллег проводить параллельные старты. На каждой из первых трех передач новый Патриот уходит в отрыв, который к 100 км/ч достигает трех-четырех корпусов.

Рулевой демпфер расположен низко — его легко сковырнуть на бездорожье. Ульяновцы обещают установить на серийный Патриот металлическую защиту.
Рулевой демпфер расположен низко — его легко сковырнуть на бездорожье. Ульяновцы обещают установить на серийный Патриот металлическую защиту.

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Foton Sauvana, DW Hower H3 или УАЗ Патриот — тест ЗР

И — о чудо! — под возросшие скоростные возможности ульяновцы решились на глубокую переделку шасси. Давно пора! Сколько можно терпеть грузовую управляемость и всякое отсутствие ездового лоска? Это гораздо важнее светодиодов в фарах и интерьерного «улучшайзинга».

Что сделано? Передние и задние амортизаторы СААЗ перекалиброваны. Диаметр стабилизатора поперечной устойчивости уменьшили с 21 до 18 мм. Трехлистовые задние рессоры уступили место двухлистовым с пластиковой прокладкой. Их жесткость ­снижена на 6%.

Среди доступных рамных внедорожников почти не осталось машин с неразрезным передним мостом. В Ульяновске от проверенной конструкции решили не отказываться, но подвеска получила открытые поворотные кулаки — на манер грузового Профи. Благодаря им угол поворота колес увеличен на шесть градусов, а радиус разворота сократился на 0,93 метра. Никогда еще Патриот не был таким вертким.

Потенциально опасное место! Пыльники, прикрывающие ШРУСы, легко порвать торчащей корягой.
Потенциально опасное место! Пыльники, прикрывающие ШРУСы, легко порвать торчащей корягой.

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Главное же откровение — обретение того самого ездового лоска. На прямых участках Патриот идет стабильно, без вихляний — не в пример старой машине, которая в этих же условиях расширяет динамический коридор, требуя перманентных подруливаний.

На виражах Патриот практически перестал «козлить» и соскакивать с траектории. Несколько связок поворотов — и сидевший на хвосте старый Патриот остается далеко позади. Хорошему держаку способствуют и породистые шины Continental CrossContact, которые пришли на смену китайским покрышкам и российской Каме.

Новые шины не только цепкие, но и крепкие. Уазовцы говорят, что, выбирая места для фотосессии, две недели гоняли по долинам и по взгорьям Кольского полуострова — и не убили ни одного колесá. А дорожки тут не подарок, особенно в окрестностях рыбацкого поселка Териберка: камни, «стиральная доска»…

Ажурные 18‑дюймовые легкосплавные колеса — прерогатива богатых комплектаций Престиж и Максимум.
Ажурные 18‑дюймовые легкосплавные колеса — прерогатива богатых комплектаций Престиж и Максимум.

Плавность хода? Энергоемкость подвески? На прежнем уровне! По «направлениям» Патриот шарашит уверенно, без пробоев и излишней тряски. Внедренный в рулевой механизм демпфер избавил баранку от ударов. Лишь свободный ход руля в нулевом положении, хоть и стал меньше, всё еще слишком велик, чтобы не обращать на него внимания. Есть куда расти.

Сыпь мне соль на раму

Дизайн не изменился, но кузов — другой! Наружные панели штампуют из более качественной и устойчивой к коррозии стали, а с мая УАЗ использует американский катафорезный грунт PPG с повышенной проникающей способностью. Неужели ржавеющие кузова уйдут в прошлое?

Интерьер не трогали. Основные изменения невидимы глазу. Самые главные — перенастроенный климат-контроль и улучшенная шумоизоляция.
Интерьер не трогали. Основные изменения невидимы глазу. Самые главные — перенастроенный климат-контроль и улучшенная шумоизоляция.

Между рычагом коробки и центральной ­консолью пропадает куча места — сюда ­просится углубление для мобильника.
Между рычагом коробки и центральной ­консолью пропадает куча места — сюда ­просится углубление для мобильника.

Поручни на стойках реально необходимы для высокой машины. Даже странно, что ­прежде их не устанавливали.
Поручни на стойках реально необходимы для высокой машины. Даже странно, что ­прежде их не устанавливали.

Салон видимых изменений не претерпел — за исключением уже помянутых поручней. Они, кстати, закреплены неудачно: рука правого пассажира заслоняет водителю ползеркала. Обещанная выштамповка под мобильный телефон так и не появилась — целина вокруг рычага коробки по-прежнему не вспахана.

Перенастроили климат-контроль. Обещают, что зимой в машине будет теплее. Вытяжную вентиляцию с потолка в багажном отсеке перенесли в зону заднего бампера — это должно исключить запотевание стекол.

Качественные уплотнители в дверных проемах заметно приглушили «улицу». Еще бы дверные замки срабатывали не так туго!
Качественные уплотнители в дверных проемах заметно приглушили «улицу». Еще бы дверные замки срабатывали не так туго!

Лючок бензобака наконец-то обрел фиксатор и теперь не раздражает ­вибрациями.
Лючок бензобака наконец-то обрел фиксатор и теперь не раздражает ­вибрациями.

Виды на будущее

В свете грядущей модернизации некоторые «оракулы» утверждали, что УАЗ откажется от схемы part-time в пользу постоянного полного привода, но предсказания не сбылись: передний мост остался жестко подключа­емым. Это и хорошо (проще, дешевле), и плохо (ну сколько можно?).

Экспедиционную версию теперь можно заказать в любой линии исполнения, и это плюс — раньше-то она строилась на основе не самой богатой модификации Оптимум. Но почему на экспедиционник по-прежнему не ставят шноркель? Для матерого покорителя бездорожья он нужен как воздух!

Трудно представить более органичный автомобиль для Русского Севера, чем УАЗ!
Трудно представить более органичный автомобиль для Русского Севера, чем УАЗ!

Любить или ненавидеть?

Очередная модернизация не изменит отношения к Патриоту. Хейтеры по-прежнему будут поливать его почем зря. Поклонники порадуются очередным улучшениям. Я ни с теми ни с другими: Патриот стал более зрелым, приятным автомобилем, но настоящий прорыв может случиться лишь весной — ждем автоматическую коробку (поставщика пока держат в секрете) и реечное рулевое управление! С их появлением Патриот должен окончательно избавиться от репутации трактора в автомобильном обличье. А пока — под пресс, во благо светлого будущего.

По ходовым качествам Патриот всё меньше похож на грузовик Долгожданного автомата пока нет

Модернизированный УАЗ Патриот: после тест-драйва ЗР его отправили под пресс

Фото: УАЗ

Модернизированный УАЗ Патриот: после тест-драйва ЗР его отправили под пресс

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Отзывы о УАЗ Patriot (19)

УАЗ 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

мультимедиа

Недостатки:

неоправданно высокая цена , нет уверенности в поездке, слабые рессоры

Комментарий:

Старый добрый топорный уаз в новой упаковке, а по ходовой ничего нового не появилось, все те же проблемы — вибрация от двигателя по всему кузову, тугая коробка, козлит, дорогу держать ровно не может, приходиться подруливать как дальнобойщик.

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