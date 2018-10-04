Модернизированный УАЗ Патриот: после тест-драйва ЗР его отправили под пресс

«За рулем» первым поездил на предсерийном Патриоте 2019 модельного года — с новым мотором, развитой «шумкой» и переделанным шасси!

УАЗ Патриот

УАЗ Патриот Длина / ширина / высота / база 4750 / 1900 / 1910 / 2760 мм

Объем багажника 1150 л

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2693 см³; 110 кВт/150 л.с. при 5000 об/мин; 235 Н·м при 2650 об/мин

Топливо / запас топлива AИ-92 / 72 л

Трансмиссия полный привод; М5

Инженер УАЗа заметил, как въедливо я разглядываю поручни, наконец-то появившиеся на стойках кузова: их окрас не совпадает с общим тоном.

— Не обращай внимания на обходные технологии! На товарных машинах всё будет в норме — убедишься в этом в октябре, когда они пойдут в производство. А этот Патриот предсерийный, самый первый из выпущенных. После того как ты на нем поездишь, мы проведем рекламную фотосессию и отправим его под пресс.

Дела сердечные

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Перечень подготовленных для Патриота изменений ульяновцы держали в секрете буквально до последнего момента, пока я не получил ключи от машины. Единственное, в чем я не сомневался, так это в появлении под капотом атмосферника ZMZ Pro от грузовичка УАЗ Профи, — Патриот давно критикуют за хроническую «сердечную недостаточность».

Мотор объемом 2,7 л представляет собой развитие заволжской 409‑й серии с увеличенной (с 9,1 до 9,8) степенью ­ сжатия, измененными фазами газораспределения, усиленными поршневой группой и головкой блока.

Излечили и больное место: вытягивающуюся со временем однорядную цепь заменили более прочной двухрядной.

Моторный отсек очень слабо защищен от грязи и пыли — до такого чумазого состояния он дошел меньше чем за две тысячи километров.

Прежний двигатель выдавал 135 л.с. и 218 Н·м — для большой и тяжелой машины совсем мало. У серии Pro парадные характеристики поинтереснее: 150 л.с. и 235 Н·м. К тому же на пик тяги мотор теперь выходит при 2650 об/мин вместо 3900 об/мин. Это заметно облегчает троганье с места и позволяет спокойно ехать внатяг в верхнем регистре демультипликатора. Теперь Патриот увереннее ускоряется на средних и высоких оборотах — на узких дорожках под Мурманском я выхожу на обгоны, не подтыкая лишний раз пониженную.

Патриот порою выматывал механизмом переключения передач: огромный ход рычага и неважную избирательность дополняла тугая педаль сцепления. Модернизированная 5-ступенчатая механика (ее по-прежнему закупают у корейской фирмы Dymos) порадовала коротким и точным ходом рычага. Причем рычаг теперь составной, с демпфером, так что о «фирменном» дребезжании можно забыть и не вспоминать.

Ведомый диск сцепления имеет демпфер холостого хода, гасящий паразитные колебания в трансмиссии и снижающий шумы и вибрации. Изменена и выжимная пружина, благодаря чему на 20% уменьшено необходимое усилие на педали сцепления. Но погодите бросать в воздух чепчики — сцепление по-настоящему легким так и не стало. УАЗ требует крепкой руки, точнее, ноги. В этом он вполне гармоничен и остался верен себе.

Синим цветом показан старый шумоизоляционный мат моторного отсека, красным — новый, с гораздо большей площадью.

Ради повышения акустического комфорта применили шумоизоляционный мат большей площади, прикрывающий моторный щит.

Это дало отличный результат: во всех режимах движения в салоне стало заметно тише. Как только я пересаживался из обновленного Патриота в нынешний, в уши лезла смесь из трансмиссионного лязга, рокота мотора и дорожного гула.

Энергоемкая подвеска позволяет шарашить по камням без намека на пробой. А вот глубина преодолеваемого брода по нынешним временам маловата — всего полметра. Range Rover, например, способен «погружаться» на 0,9 метра.

Новая подвеска!

Я периодически пересаживался в старый Патриот еще и для того, чтобы оценить разгонную динамику. Мне не предоставили заводских данных, и пришлось при участии коллег проводить параллельные старты. На каждой из первых трех передач новый Патриот уходит в отрыв, который к 100 км/ч достигает трех-четырех корпусов.

Рулевой демпфер расположен низко — его легко сковырнуть на бездорожье. Ульяновцы обещают установить на серийный Патриот металлическую защиту.

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И — о чудо! — под возросшие скоростные возможности ульяновцы решились на глубокую переделку шасси. Давно пора! Сколько можно терпеть грузовую управляемость и всякое отсутствие ездового лоска? Это гораздо важнее светодиодов в фарах и интерьерного «улучшайзинга».

Что сделано? Передние и задние амортизаторы СААЗ перекалиброваны. Диаметр стабилизатора поперечной устойчивости уменьшили с 21 до 18 мм. Трехлистовые задние рессоры уступили место двухлистовым с пластиковой прокладкой. Их жесткость ­снижена на 6%.

Среди доступных рамных внедорожников почти не осталось машин с неразрезным передним мостом. В Ульяновске от проверенной конструкции решили не отказываться, но подвеска получила открытые поворотные кулаки — на манер грузового Профи. Благодаря им угол поворота колес увеличен на шесть градусов, а радиус разворота сократился на 0,93 метра. Никогда еще Патриот не был таким вертким.

Потенциально опасное место! Пыльники, прикрывающие ШРУСы, легко порвать торчащей корягой.

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Главное же откровение — обретение того самого ездового лоска. На прямых участках Патриот идет стабильно, без вихляний — не в пример старой машине, которая в этих же условиях расширяет динамический коридор, требуя перманентных подруливаний.

На виражах Патриот практически перестал «козлить» и соскакивать с траектории. Несколько связок поворотов — и сидевший на хвосте старый Патриот остается далеко позади. Хорошему держаку способствуют и породистые шины Continental CrossContact, которые пришли на смену китайским покрышкам и российской Каме.

Новые шины не только цепкие, но и крепкие. Уазовцы говорят, что, выбирая места для фотосессии, две недели гоняли по долинам и по взгорьям Кольского полуострова — и не убили ни одного колесá. А дорожки тут не подарок, особенно в окрестностях рыбацкого поселка Териберка: камни, «стиральная доска»…

Ажурные 18‑дюймовые легкосплавные колеса — прерогатива богатых комплектаций Престиж и Максимум.

Плавность хода? Энергоемкость подвески? На прежнем уровне! По «направлениям» Патриот шарашит уверенно, без пробоев и излишней тряски. Внедренный в рулевой механизм демпфер избавил баранку от ударов. Лишь свободный ход руля в нулевом положении, хоть и стал меньше, всё еще слишком велик, чтобы не обращать на него внимания. Есть куда расти.

Сыпь мне соль на раму

Дизайн не изменился, но кузов — другой! Наружные панели штампуют из более качественной и устойчивой к коррозии стали, а с мая УАЗ использует американский катафорезный грунт PPG с повышенной проникающей способностью. Неужели ржавеющие кузова уйдут в прошлое?

Интерьер не трогали. Основные изменения невидимы глазу. Самые главные — перенастроенный климат-контроль и улучшенная шумоизоляция.

Между рычагом коробки и центральной ­консолью пропадает куча места — сюда ­просится углубление для мобильника.

Поручни на стойках реально необходимы для высокой машины. Даже странно, что ­прежде их не устанавливали.



Салон видимых изменений не претерпел — за исключением уже помянутых поручней. Они, кстати, закреплены неудачно: рука правого пассажира заслоняет водителю ползеркала. Обещанная выштамповка под мобильный телефон так и не появилась — целина вокруг рычага коробки по-прежнему не вспахана.

Перенастроили климат-контроль. Обещают, что зимой в машине будет теплее. Вытяжную вентиляцию с потолка в багажном отсеке перенесли в зону заднего бампера — это должно исключить запотевание стекол.

Качественные уплотнители в дверных проемах заметно приглушили «улицу». Еще бы дверные замки срабатывали не так туго!

Лючок бензобака наконец-то обрел фиксатор и теперь не раздражает ­вибрациями.



Виды на будущее

В свете грядущей модернизации некоторые «оракулы» утверждали, что УАЗ откажется от схемы part-time в пользу постоянного полного привода, но предсказания не сбылись: передний мост остался жестко подключа­емым. Это и хорошо (проще, дешевле), и плохо (ну сколько можно?).

Экспедиционную версию теперь можно заказать в любой линии исполнения, и это плюс — раньше-то она строилась на основе не самой богатой модификации Оптимум. Но почему на экспедиционник по-прежнему не ставят шноркель? Для матерого покорителя бездорожья он нужен как воздух!

Трудно представить более органичный автомобиль для Русского Севера, чем УАЗ!

Любить или ненавидеть?

Очередная модернизация не изменит отношения к Патриоту. Хейтеры по-прежнему будут поливать его почем зря. Поклонники порадуются очередным улучшениям. Я ни с теми ни с другими: Патриот стал более зрелым, приятным автомобилем, но настоящий прорыв может случиться лишь весной — ждем автоматическую коробку (поставщика пока держат в секрете) и реечное рулевое управление! С их появлением Патриот должен окончательно избавиться от репутации трактора в автомобильном обличье. А пока — под пресс, во благо светлого будущего.

По ходовым качествам Патриот всё меньше похож на грузовик Долгожданного автомата пока нет

Фото: УАЗ