Модернизированный УАЗ Патриот: после тест-драйва ЗР его отправили под пресс

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УАЗ Патриот
Длина / ширина / высота / база 4750 / 1900 / 1910 / 2760 мм
Инженер УАЗа заметил, как въедливо я разглядываю поручни, наконец-то появившиеся на стойках кузова: их окрас не совпадает с общим тоном.
— Не обращай внимания на обходные технологии! На товарных машинах всё будет в норме — убедишься в этом в октябре, когда они пойдут в производство. А этот Патриот предсерийный, самый первый из выпущенных. После того как ты на нем поездишь, мы проведем рекламную фотосессию и отправим его под пресс.
Дела сердечные
Перечень подготовленных для Патриота изменений ульяновцы держали в секрете буквально до последнего момента, пока я не получил ключи от машины. Единственное, в чем я не сомневался, так это в появлении под капотом атмосферника ZMZ Pro от грузовичка УАЗ Профи, — Патриот давно критикуют за хроническую «сердечную недостаточность».
Мотор объемом 2,7 л представляет собой развитие заволжской 409‑й серии с увеличенной (с 9,1 до 9,8) степенью сжатия, измененными фазами газораспределения, усиленными поршневой группой и головкой блока.
Излечили и больное место: вытягивающуюся со временем однорядную цепь заменили более прочной двухрядной.
Прежний двигатель выдавал 135 л.с. и 218 Н·м — для большой и тяжелой машины совсем мало. У серии Pro парадные характеристики поинтереснее: 150 л.с. и 235 Н·м. К тому же на пик тяги мотор теперь выходит при 2650 об/мин вместо 3900 об/мин. Это заметно облегчает троганье с места и позволяет спокойно ехать внатяг в верхнем регистре демультипликатора. Теперь Патриот увереннее ускоряется на средних и высоких оборотах — на узких дорожках под Мурманском я выхожу на обгоны, не подтыкая лишний раз пониженную.
Патриот порою выматывал механизмом переключения передач: огромный ход рычага и неважную избирательность дополняла тугая педаль сцепления. Модернизированная 5-ступенчатая механика (ее по-прежнему закупают у корейской фирмы Dymos) порадовала коротким и точным ходом рычага. Причем рычаг теперь составной, с демпфером, так что о «фирменном» дребезжании можно забыть и не вспоминать.
Ведомый диск сцепления имеет демпфер холостого хода, гасящий паразитные колебания в трансмиссии и снижающий шумы и вибрации. Изменена и выжимная пружина, благодаря чему на 20% уменьшено необходимое усилие на педали сцепления. Но погодите бросать в воздух чепчики — сцепление по-настоящему легким так и не стало. УАЗ требует крепкой руки, точнее, ноги. В этом он вполне гармоничен и остался верен себе.
Ради повышения акустического комфорта применили шумоизоляционный мат большей площади, прикрывающий моторный щит.
Это дало отличный результат: во всех режимах движения в салоне стало заметно тише. Как только я пересаживался из обновленного Патриота в нынешний, в уши лезла смесь из трансмиссионного лязга, рокота мотора и дорожного гула.
Новая подвеска!
Я периодически пересаживался в старый Патриот еще и для того, чтобы оценить разгонную динамику. Мне не предоставили заводских данных, и пришлось при участии коллег проводить параллельные старты. На каждой из первых трех передач новый Патриот уходит в отрыв, который к 100 км/ч достигает трех-четырех корпусов.
И — о чудо! — под возросшие скоростные возможности ульяновцы решились на глубокую переделку шасси. Давно пора! Сколько можно терпеть грузовую управляемость и всякое отсутствие ездового лоска? Это гораздо важнее светодиодов в фарах и интерьерного «улучшайзинга».
Что сделано? Передние и задние амортизаторы СААЗ перекалиброваны. Диаметр стабилизатора поперечной устойчивости уменьшили с 21 до 18 мм. Трехлистовые задние рессоры уступили место двухлистовым с пластиковой прокладкой. Их жесткость снижена на 6%.
Среди доступных рамных внедорожников почти не осталось машин с неразрезным передним мостом. В Ульяновске от проверенной конструкции решили не отказываться, но подвеска получила открытые поворотные кулаки — на манер грузового Профи. Благодаря им угол поворота колес увеличен на шесть градусов, а радиус разворота сократился на 0,93 метра. Никогда еще Патриот не был таким вертким.
Главное же откровение — обретение того самого ездового лоска. На прямых участках Патриот идет стабильно, без вихляний — не в пример старой машине, которая в этих же условиях расширяет динамический коридор, требуя перманентных подруливаний.
На виражах Патриот практически перестал «козлить» и соскакивать с траектории. Несколько связок поворотов — и сидевший на хвосте старый Патриот остается далеко позади. Хорошему держаку способствуют и породистые шины Continental CrossContact, которые пришли на смену китайским покрышкам и российской Каме.
Новые шины не только цепкие, но и крепкие. Уазовцы говорят, что, выбирая места для фотосессии, две недели гоняли по долинам и по взгорьям Кольского полуострова — и не убили ни одного колесá. А дорожки тут не подарок, особенно в окрестностях рыбацкого поселка Териберка: камни, «стиральная доска»…
Плавность хода? Энергоемкость подвески? На прежнем уровне! По «направлениям» Патриот шарашит уверенно, без пробоев и излишней тряски. Внедренный в рулевой механизм демпфер избавил баранку от ударов. Лишь свободный ход руля в нулевом положении, хоть и стал меньше, всё еще слишком велик, чтобы не обращать на него внимания. Есть куда расти.
Сыпь мне соль на раму
Дизайн не изменился, но кузов — другой! Наружные панели штампуют из более качественной и устойчивой к коррозии стали, а с мая УАЗ использует американский катафорезный грунт PPG с повышенной проникающей способностью. Неужели ржавеющие кузова уйдут в прошлое?
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Интерьер не трогали. Основные изменения невидимы глазу. Самые главные — перенастроенный климат-контроль и улучшенная шумоизоляция.
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Между рычагом коробки и центральной консолью пропадает куча места — сюда просится углубление для мобильника.
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Поручни на стойках реально необходимы для высокой машины. Даже странно, что прежде их не устанавливали.
Салон видимых изменений не претерпел — за исключением уже помянутых поручней. Они, кстати, закреплены неудачно: рука правого пассажира заслоняет водителю ползеркала. Обещанная выштамповка под мобильный телефон так и не появилась — целина вокруг рычага коробки по-прежнему не вспахана.
Перенастроили климат-контроль. Обещают, что зимой в машине будет теплее. Вытяжную вентиляцию с потолка в багажном отсеке перенесли в зону заднего бампера — это должно исключить запотевание стекол.
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Качественные уплотнители в дверных проемах заметно приглушили «улицу». Еще бы дверные замки срабатывали не так туго!
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Лючок бензобака наконец-то обрел фиксатор и теперь не раздражает вибрациями.
Виды на будущее
В свете грядущей модернизации некоторые «оракулы» утверждали, что УАЗ откажется от схемы part-time в пользу постоянного полного привода, но предсказания не сбылись: передний мост остался жестко подключаемым. Это и хорошо (проще, дешевле), и плохо (ну сколько можно?).
Экспедиционную версию теперь можно заказать в любой линии исполнения, и это плюс — раньше-то она строилась на основе не самой богатой модификации Оптимум. Но почему на экспедиционник по-прежнему не ставят шноркель? Для матерого покорителя бездорожья он нужен как воздух!
Любить или ненавидеть?
Очередная модернизация не изменит отношения к Патриоту. Хейтеры по-прежнему будут поливать его почем зря. Поклонники порадуются очередным улучшениям. Я ни с теми ни с другими: Патриот стал более зрелым, приятным автомобилем, но настоящий прорыв может случиться лишь весной — ждем автоматическую коробку (поставщика пока держат в секрете) и реечное рулевое управление! С их появлением Патриот должен окончательно избавиться от репутации трактора в автомобильном обличье. А пока — под пресс, во благо светлого будущего.
|По ходовым качествам Патриот всё меньше похож на грузовик
|Долгожданного автомата пока нет
Фото: УАЗ
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