5 плюсов и один минус UAZ Patriot

УАЗ Патриот — единственный российский рамный внедорожник. Он располагает целой армией поклонников. Хватает и недоброжелателей. Давайте рассмотрим его положительные и отрицательные стороны.

Ремонтопригодность и простота обслуживания

Лет 15–20 назад все машины были такими. Простыми и ремонтопригодными. В случае поломки владелец в большинстве случаев мог устранить неисправность своими силами. В крайнем случае — в обычном гаражном сервисе. Но с современными иномарками такой номер не пройдет. Для их починки требуется спецоборудование, да и мелкий ремонт уже стал редкостью — как правило, узлы и агрегаты меняют целиком. Но УАЗ — автомобиль старой школы. Ничего сверхсложного в его конструкции нет, а это значит, что при необходимости его можно отремонтировать буквально на коленке.

УАЗ Патриот

Высокая проходимость

УАЗы всегда славились высокой проходимостью, и Патриот не стал исключением. На бездорожье он очень хорош. До недавних пор его могло остановить только диагональное вывешивание. Но с появлением ESP, перераспределяющей тягу между колесами, такое упражнение перестало быть невыполнимым для ульяновского вездехода. Кроме того, для Патриота теперь предлагается принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала — с ней проходимость стала еще лучше. А для отъявленных джиперов есть экспедиционная версия, снабженная лебедкой, лестницей и экспедиционным багажником на крыше, а также «злыми» шинами BF Goodrich.

Мало какой патриотовский одноклассник столь же уверенно чувствует себя на бездорожье.

Просторные салон и багажник

Не секрет, что Патриот чаще всего приобретают жители глубинки. Для покупателей это, как правило, единственный автомобиль в семье. А значит он должен быть максимально просторным и функциональным. С этим у ульяновского вездехода все в полном порядке! Второй ряд способен запросто вместить баскетбольную команду, и еще место останется. Багажник тоже емкий — 650 л. Надо сильно постараться, чтобы его заполнить до краев.

Для машины ценой около миллиона салон можно назвать весьма достойным.

Богатое оснащение

На заре своей карьеры Патриот даже в топ-версии был беден, как церковная мышь. Но в наши дни его можно упаковать так, что мало не покажется: навигатор, парктроники и камера заднего вида, климат-контроль, кожаный салон и даже обогрев руля (ни один российский автомобиль такой опции предложить не сможет). Для полного счастья не хватает только автомата — Патриот его получит в следующем году.

Центральная часть сидений отделана перфорированной натуральной кожей, а по краям используется кожзам.

Полноприводная трансмиссия управляется при помощи шайбы только у богатых версий УАЗа Патриот. Базовая модификация продается со старым добрым рычагом.

При необходимости в салоне можно соорудить пару спальных мест.

Для большого внедорожника передний парктроник не блажь, а необходимость.



Доступная цена

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После девальвации рубля стоимость конкурентов-иномарок уверенно перевалила за миллион, что расчистило поляну для Патриота. Он, конечно, тоже подорожал, но не так критично! Базовая версия модели стоит 731 500 рублей. В ее комплектацию входят боковые зеркала с обогревом и электроприводом регулировки, водительская подушка безопасности и АБС. Исполнение Оптимум на сто тысяч дороже. В нее добавлены кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, пассажирская подушка безопасности, задние подголовники, а также раздаточная коробка с электромеханическим приводом управления.

За модификацию Престиж придется выложить 949 000 рублей. Ее отличают легкосплавные колесные диски, обогрев руля и передних сидений, круиз-контроль, навигатор, ESP и передние противотуманки. Топ-версия называется Максимум и стоит 1 019 000 рублей. Она располагает обогревами лобового стекла и задних сидений, камерой заднего вида и датчиками парковки, климат-контролем, рейлингами на крыше, а также колесами с увеличенным до 18 дюймов посадочным диаметром.

Однако Патриот не безгрешен — поводов для его критики хватает, есть к чему придраться. И о главном недостатке читайте ниже.

С появлением ESP УАЗ Патриот перестал бояться диагонального вывешивания.

Качество

На заре своей карьеры это был жуткий автомобиль — у него ломалось все, что только могло ломаться. Владельцы постоянно что-то ремонтировали. Ульяновцы за эти годы внесли массу усовершенствований и доработок. УАЗ Патриот действительно стал меньше ломаться, но все равно нарекания остались. Владельцы жалуются на гниющий кузов (с мая завод начал применять новые грунты — обещают радикальное улучшение коррозионной устойчивости), на люфты деталей подвески и рулевого, на нестабильную работу климат-контроля. Надеемся, вскоре на УАЗе решат эти проблемы.