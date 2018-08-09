5 плюсов и один минус UAZ Patriot

УАЗ Патриот — единственный российский рамный внедорожник. Он располагает целой армией поклонников. Хватает и недоброжелателей. Давайте рассмотрим его положительные и отрицательные стороны.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

Ремонтопригодность и простота обслуживания

Лет 15–20 назад все машины были такими. Простыми и ремонтопригодными. В случае поломки владелец в большинстве случаев мог устранить неисправность своими силами. В крайнем случае — в обычном гаражном сервисе. Но с современными иномарками такой номер не пройдет. Для их починки требуется спецоборудование, да и мелкий ремонт уже стал редкостью — как правило, узлы и агрегаты меняют целиком. Но УАЗ — автомобиль старой школы. Ничего сверхсложного в его конструкции нет, а это значит, что при необходимости его можно отремонтировать буквально на коленке.

УАЗ Патриот
УАЗ Патриот

Высокая проходимость

УАЗы всегда славились высокой проходимостью, и Патриот не стал исключением. На бездорожье он очень хорош. До недавних пор его могло остановить только диагональное вывешивание. Но с появлением ESP, перераспределяющей тягу между колесами, такое упражнение перестало быть невыполнимым для ульяновского вездехода. Кроме того, для Патриота теперь предлагается принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала — с ней проходимость стала еще лучше. А для отъявленных джиперов есть экспедиционная версия, снабженная лебедкой, лестницей и экспедиционным багажником на крыше, а также «злыми» шинами BF Goodrich.

Мало какой патриотовский одноклассник столь же уверенно чувствует себя на бездорожье.
Мало какой патриотовский одноклассник столь же уверенно чувствует себя на бездорожье.

Просторные салон и багажник

Не секрет, что Патриот чаще всего приобретают жители глубинки. Для покупателей это, как правило, единственный автомобиль в семье. А значит он должен быть максимально просторным и функциональным. С этим у ульяновского вездехода все в полном порядке! Второй ряд способен запросто вместить баскетбольную команду, и еще место останется. Багажник тоже емкий — 650 л. Надо сильно постараться, чтобы его заполнить до краев.

Для машины ценой около миллиона салон можно назвать весьма достойным.
Для машины ценой около миллиона салон можно назвать весьма достойным.

Богатое оснащение

На заре своей карьеры Патриот даже в топ-версии был беден, как церковная мышь. Но в наши дни его можно упаковать так, что мало не покажется: навигатор, парктроники и камера заднего вида, климат-контроль, кожаный салон и даже обогрев руля (ни один российский автомобиль такой опции предложить не сможет). Для полного счастья не хватает только автомата — Патриот его получит в следующем году.

Центральная часть сидений отделана перфорированной натуральной кожей, а по краям используется кожзам.
Центральная часть сидений отделана перфорированной натуральной кожей, а по краям используется кожзам.

Полноприводная трансмиссия управляется при помощи шайбы только у богатых версий УАЗа Патриот. Базовая модификация продается со старым добрым рычагом.
Полноприводная трансмиссия управляется при помощи шайбы только у богатых версий УАЗа Патриот. Базовая модификация продается со старым добрым рычагом.

При необходимости в салоне можно соорудить пару спальных мест.
При необходимости в салоне можно соорудить пару спальных мест.

Для большого внедорожника передний парктроник не блажь, а необходимость.
Для большого внедорожника передний парктроник не блажь, а необходимость.

Доступная цена

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УАЗ Патриот: очень жесткий тест новой модификации

После девальвации рубля стоимость конкурентов-иномарок уверенно перевалила за миллион, что расчистило поляну для Патриота. Он, конечно, тоже подорожал, но не так критично! Базовая версия модели стоит 731 500 рублей. В ее комплектацию входят боковые зеркала с обогревом и электроприводом регулировки, водительская подушка безопасности и АБС. Исполнение Оптимум на сто тысяч дороже. В нее добавлены кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, пассажирская подушка безопасности, задние подголовники, а также раздаточная коробка с электромеханическим приводом управления.

За модификацию Престиж придется выложить 949 000 рублей. Ее отличают легкосплавные колесные диски, обогрев руля и передних сидений, круиз-контроль, навигатор, ESP и передние противотуманки. Топ-версия называется Максимум и стоит 1 019 000 рублей. Она располагает обогревами лобового стекла и задних сидений, камерой заднего вида и датчиками парковки, климат-контролем, рейлингами на крыше, а также колесами с увеличенным до 18 дюймов посадочным диаметром.

Однако Патриот не безгрешен — поводов для его критики хватает, есть к чему придраться. И о главном недостатке читайте ниже.

С появлением ESP УАЗ Патриот перестал бояться диагонального вывешивания.
С появлением ESP УАЗ Патриот перестал бояться диагонального вывешивания.

Качество

На заре своей карьеры это был жуткий автомобиль — у него ломалось все, что только могло ломаться. Владельцы постоянно что-то ремонтировали. Ульяновцы за эти годы внесли массу усовершенствований и доработок. УАЗ Патриот действительно стал меньше ломаться, но все равно нарекания остались. Владельцы жалуются на гниющий кузов (с мая завод начал применять новые грунты — обещают радикальное улучшение коррозионной устойчивости), на люфты деталей подвески и рулевого, на нестабильную работу климат-контроля. Надеемся, вскоре на УАЗе решат эти проблемы.

5 плюсов и один минус UAZ Patriot
5 плюсов и один минус UAZ Patriot
Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о УАЗ Patriot (16)

УАЗ 2010 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Поездила на бензинке, дизеле, газе, сейчас опять на бензинке — лучший был по расходу и мощности — дизель. Патриот хорош по проходимости, вместимости нет равных, улучшились комфорт и навороты — не во всех комплектациях иномарок есть подобное. Хорошее впечатление об автомобиле

Недостатки:

В основном устраняемые мелочи

Комментарий:

Каждый год встает вопрос о смене марки автомобиля и опять останавливаемся на Патриоте

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