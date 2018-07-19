Экспедиционный УАЗ Патриот: жесткий тест в горах Кавказа

Новая модификация Патриота, оборудованная оффроудным пакетом и блокировкой дифференциала заднего моста, идет на штурм известного среди джиперов Грачевского перевала.

Бамперы и расширители арок в цвет кузова смотрятся нарядно, но для экспедиционной версии практичнее был бы некрашеный пластик.

Проснулся я от того, что в палатке стало невыносимо душно от припекающего утреннего солнца. Продрав глаза, потянулся к выходу — где-то там должны стоять сапоги. Шарю ногами, а сапоги не обнаруживаются, как и земная твердь… Как током шарахнуло! Спросонья я позабыл, что мой текстильный домик установлен на крыше Патриота, а тот припаркован на краю обрыва. Если бы я по давней туристической привычке бодро рванул из палатки навстречу свежему воздуху, мое тело нашли бы в поселке Мезмай, километром ниже по склону. Конечно, если какое-нибудь дерево не остановило бы его на полпути.

УАЗ Патриот Длина / ширина / высота / база 4785 / 1900 / 1910 / 2760 мм

Объем багажника 650 / 2415 л

Снаряженная масса 2125 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2693 см³; 99 кВт/135 л.с. при 4600 об/мин; 217 Н·м при 3900 об/мин

Максимальная скорость 150 км/ч

Топливо / запас топлива AИ-92 / 68 л

Расход топлива: городской / загородный цикл 14,0 / 11,5 л / 100 км

Трансмиссия подключаемый полный привод; М5

Экспедиционный Патриот сертифицирован, на него получено ОТТС. Ни один гаишник не сможет придраться к той же лебедке или порогам.

Лучше поздно, чем еще позже

В горы Краснодарского края я забрался на экспедиционном Патриоте. Собственно, и обычный Патриот неплохо приспособлен к езде вне асфальта: дорожный просвет 210 мм, хорошая геометрическая проходимость, мощные мосты, жестко подключаемый передний привод, раздаточная коробка с понижающей передачей. Можно докупить межколесную блокировку дифференциала. Но чем значительнее потенциал машины, тем выше ожидания и тем сильнее желание доработать, улучшить и лифтануть.

Ульяновцы наконец-то услышали мольбы страждущих и первыми из российских автопроизводителей сертифицировали в прошлом году Патриот с внедорожными аксессуарами — с лебедкой Спрут 9000 Спорт (тяговое усилие 4000 кгс) и защитой рулевых тяг (это пакет ­Off-Road). А в мае представили экспедиционную спецверсию.

Новинку красят в цвет хаки и в вызывающий ярко-оранжевый. Из специфического оборудования — экспедиционный багажник, лестница на задней двери, защита порогов и фаркоп. Колёса штампованные, шины — BF Goodrich All-Terrain. Пакет Off-Road входит в стандартное оборудование, как и блокировка дифференциала заднего моста. Цена машины в приличном оснащении (кондиционер, дополнительный отопитель салона, мультимедийная система с семидюймовым сенсорным экраном и навигацией) — 1 039 990 рублей.

Шины BF Goodrich ­All-Terrain неплохо проявили себя не только в грязи, но и на очень скользких мокрых камнях.

Главная задача нашей экспедиции — покорить Грачевский перевал, или, как его еще называют, Хакуч. Высшая точка — 1288 метров над уровнем моря. Через него уже более 70 лет проходит стратегическая дорога, кратчайший путь через Кавказский хребет к берегу Черного моря.

Этот знаковый маршрут до сих пор остается труднопроходимым, а непрекращающиеся ливни еще более осложнили задачу. Изначально мы планировали штурм со стороны Лазаревского, точнее — села Марьина, что у подножия хребта. В сомнение нас ввели дожди, радикально поднявшие уровень местных рек, - шноркелей-то у экспедиционок нет! И это явный промах производителя. Переделка воздухозаборника — не самая сложная и дорогая доработка, а толку от нее много.

Окончательно первоначальные планы вместе с дорóгой смыл сошедший селевой поток — тонули даже лесовозные Уралы. Решили пробираться с другой стороны, сделав двухсоткилометровый крюк по местным ­серпантинам.

На них Патриот ведет себя до боли знакомо: требует постоянного подруливания даже на коротких прямых. Впрочем, если не реагировать на каждое шараханье машины и «отпустить вожжи», Патриот будет идти вполне прямолинейно, лишь немного расширив свой динамический коридор. Объезд занял около четырех часов, поэтому штурм перевала перенесли на следующий день. Палаточный лагерь разбили на холме недалеко от поселка Мезмай, который я теперь запомню на всю жизнь.

Палатка на крыше — фирменный аксессуар, за который дилеры просят 78 000 рублей. Аналоги еще дороже.

Лестница откидывается с помощью гидропневматических упоров. Она закреплена на багажнике и не нагружает пятую дверь — удобная конструкция.

Почему нельзя как следует окрасить багажник и лестницу? Конопушки ржавчины уже проступают в местах сварки. Такими темпами через год-другой эти элементы порыжеют в тон кузову.



Лечебные грязи

Восхождение со стороны поселка Отдаленного (другое название — Шпалорез) считается не столь коварным, но погода внесла свои коррективы и тут. Первые сорок километров разбитых подъездных грунтовых и грейдерных дорог мы преодолели без проблем, хотя душу они вытрясли знатно. К моему удивлению, салонный пластик стойко перенес природный «вибростенд» и ни разу не пискнул. А вот замок лестницы после десятка километров начал скрежетать и вымотал все нервы — явно требуется регулировка и подгонка.

В поселке встретили «матрицу». Так сельчане называют пассажирскую автомотрису ТУ6П (за схожесть слов), курсирующую по местной узкоколейке. Увидев наш неподдельный интерес, машинист Артур даже ненадолго задержал отправление и позволил полазить по тепловозу, а позже — проехать зайцами несколько сот метров. Да не в салоне, а на передней подножке. Вы бы видели наши счастливые лица.

Надеюсь, местные грязи целебные. Зря, что ли, мы окунались в них с головой несколько дней?

Материалы по теме Foton Sauvana, DW Hower H3 или УАЗ Патриот — тест ЗР

За Отдаленным грунтовка сменилась глубокими колеями, грязевыми «ваннами» и лужами, больше похожими на небольшие прудики. Дорога резко пошла в гору. На подъемах тут же проявилась старая беда — нехватка тягового момента на низких оборотах. Ведь бензиновый 135‑сильный ЗМЗ‑40906 развивает предельные 217 «ньютонов» при 3900 об/мин. Поэтому препятствия приходится брать ходом, рискуя что-нибудь оторвать, - либо на пониженных передачах, что не всегда удобно.

Модернизированный мотор появится на Патриоте в этом году. Увеличена степень сжатия, установлены новые поршни, клапаны, распредвалы, выпускная система, смещены фазы газораспределения. Мощность выросла до 150 сил, и, что еще важнее, полка крутящего момента сместилась в зону низких оборотов.

Вдоволь искупавшись в грязи, добрались до каскада затяжных и очень крутых каменистых подъемов. На глаз — 30–35 градусов. Под колесами — горные породы, из-за дождя очень скользкие. Для автомобилей без понижайки — непреодолимое препятствие. При этом взять его можно только ходом на первой или максимум на второй пониженной. Главное — не терять скорость.

Отсутствие шноркеля — странное решение для экспедиционной версии. Без него безбоязненно можно штурмовать лишь неглубокие броды.

Стравливаю колёса до полутора атмо­сфер. УАЗ натужно ревет, но потихоньку ползет вверх. Пятьсот метров… триста… сто… пятьдесят… Вершина! Можно выдохнуть. Но не расслабиться. Местный проводник обещает еще несколько очень коварных мест.

И нá тебе — глубокие колеи, оставленные вахтовками местных газовиков. Наш штурман вооружается посохом, идет мерить глубину… и на подходе к очередной грязевой «ванне» проваливается в густую жижу по колено. Чуть сапог не потерял. По идее, на Патриоте сюда лучше не соваться, но другого пути нет. В крайнем случае вытянем лебедкой или второй машиной. Тактика прежняя: ныряем с разгона и пытаемся пройти ходом.

Материалы по теме УАЗ не будет делать новый Патриот. Но есть и хорошие новости

— Блокировку заднего дифференциала включил?

— Ага.

— Систему стабилизации отключил?

— Нет. А где кнопка?

Действительно, где кнопка? Можно не искать — ее нет. Как нет и самóй системы. Еще одно весьма странное решение. Как можно экспедиционную версию с внедорожным уклоном оставить без страхующей электроники, имитирующей межколесные блокировки? А она это умеет хорошо, в чем Александр Виноградов убедился в ходе испытаний обновленного Патриота. Да и на асфальте система стабилизации для высокого автомобиля явно нелишняя. Верните стабилизацию! Хотя бы в качестве опции.

А пока приходится рассчитывать только на «железо» и собственные силы. Разгон, мощный «плюх», брызги во все стороны — почти проехал! Осталось забраться на небольшой бугор. Но нет, УАЗ замер в паре метров от цели. Шины моментально замылились и беспомощно втирают остатки жижи в землю. Хорошо, что удалось вернуться задом на исходную. Еще разгон! Грязь летит фонтанами — и я, наконец, на твердой поверхности.

Обратный отсчет

После таких грязевых мучений оставшийся до вершины путь преодолел играючи. Даже финальный подъем по скользким камням вперемежку с жирным черноземом уже не показался страшным.

Вершина перевала! Но я вошел во внедорожный раж и требую продолжения банкета. Посовещавшись, решили спускаться сложным маршрутом — тем самым, который размыт селем. Отдали дань памяти павшим на этой стратегической высоте воинам (в ходе Великой Отечественной здесь шли ожесточенные бои) и ухнули вниз.

Буксировочные проушины сзади преду­смотрены с двух сторон и расположены удачно — чтобы зацепить за них трос, не надо нырять под бампер.

Материалы по теме Супертест 10 «проходимцев»: чей полный привод лучше?

Первое серьезное препятствие не заставило себя ждать — в глубокую лужу, больше похожую уже не на пруд, а на маленькое озеро, уперлись буквально через пару сотен метров. Отправили разведку с посохом — дно более-менее твердое, но всё изрезано колеями. В итоге на середине крепко садимся на брюхо. Глубина приличная — нижние кромки дверей под водой. И она начинает просачиваться в салон.

Надо действовать оперативно. Подгоняем второй Патриот и разматываем лебедку. Выдернули. Вторая попытка — опять сидим! Снова тянем металлический трос и ныряем к задней проушине. С третьего подхода лужу проскочили благодаря любимой тактике — жми на всю, а лишние складки местности срезай мощной стальной защитой и мостами.

Впереди меж тем снова мини-озеро, и на сей раз нахрапом его не взять — нет места для разгона. Энтузиазма в глазах коллег поубавилось. К их радости, пока мерили глубину, из дозора вернулся проводник: впереди дорогу перегородило упавшее дерево. Бензопилы у нас с собой нет, а походной цепной пилой толстенный ствол можно пилить до утра. Ничего не поделаешь, разворачиваемся и возвращаемся проторенной дорожкой.

Чтобы воспользоваться штатной лебедкой, придется открыть капот — разъем для подключения пульта управления расположен в моторном отсеке. Зато он защищен от всевозможных невзгод.

В лагере смываем с себя и автомобилей килограммы грязи и приступаем к осмотру. Шрамы есть, серьезных повреждений нет — лишь пару дисков замяли о камни. Неплохо после таких-то издевательств.

Патриот — действительно классный внедорожник, и доработки явно пошли ему на пользу. Конечно, еще есть над чем работать — просятся колёса большего размера, шноркель, силовые бамперы, автономные обогреватели салона. Неплохо было бы вывести сапуны мостов наверх, например под капот. Что-то из перечисленного можно сделать малой кровью, что-то потребует серьезного вмешательства в конструкцию. Главная же проблема — сертификация переделок. Несмотря на это, ульяновцы уверяют, что в будущем мы увидим и другие доработанные версии, расширится список внедорожных опций. Уверен, такие Патриоты будут пользоваться спросом. А у меня появится отличный повод вернуться и пройти перевал по сложному маршруту.

Наш паровоз, вперед лети! Апшеронская узкоколейка

Постро­ена в 1927–1937 годах

Протяженность — 37 км

Ширина колеи — 750 мм

Соединяет село Черниговское и поселок ­Отдаленный, а также поселки Мезмай ­ и Гуамка Апшеронская узкоколейная железная дорога — единственная сохранившаяся горная узкоколейка России. Изначально строилась для вывоза леса, но позже использовалась и как пассажирская. Первый участок был открыт в 1927 году. Вплоть до 2010 года протяженность железнодорожных путей составляла 59 км, сейчас осталось только 37 км. Часть путей от города Апшеронска до села Черниговского разобрали. Кому нужна медленная узкоколейка (скорость движения ­составов из-за ее плачевного состояния не превышает 20 км/ч), если рядом построили хорошую асфальтовую дорогу? Оставшаяся часть соединяет село Черниговское с отдаленными поселками, расположенными в труднодоступной горной местности. Конечная точка маршрута — поселок с говорящим названием Отдаленный. Другое его название — Шпалорез (здесь действительно в свое время нарезáли шпалы). Бóльшую часть года данная дорога — единственный надежный путь сообщения с «цивилизацией». По ней доставляют продукты питания, предметы первой необходимости и возят пассажиров. В железнодорожном хозяйстве осталось только два локомотива: пассажирская автомотриса ТУ6П и грузовой тепловоз ТУ8. По причине преклонного возраста они часто ломаются, а из-за неровности путей нередко сходят с рельсов. Но люди продолжают на них ездить — другого транспорта нет. Поездка из Отдаленного в Черниговское занимает от двух с половиной до трех часов. Взрослый билет в один конец стоит 56 рублей, детский — 28 рублей, дополнительное место багажа свыше 30 кг — 22 рубля. Удивительно, но эти цены не менялись последние десять лет. Сохранился также семикилометровый отрезок узкоколейки между поселками Мезмай и Гуамка. Но сейчас используется лишь два километра путей, проходящих через живописное Гуамское ущелье, - по ним отремонтированный тепловоз с прицепленными пассажирскими ­вагончиками катает туристов. Плата за аттракцион — 300 рублей. В дальней части ущелья ходит самодельная мотодрезина.

Тёщино место По пути на перевал мы заглянули в Республику Адыгея, в которой я оказался впервые. И узнал у местного гида о некоторых старых обычаях адыгейцев, которые они по сей день чтут и соблюдают. Как и в большинстве кавказских реги­онов, здесь сильны патриархальные устои. Мужчина — глава семьи, воин, защитник и добытчик. Удел женщины — охранять домашний очаг, рожать и воспитывать детей. Если на свет появляется девочка, адыгейцы не особо радуются. Родственники со стороны отца даже не поздравляют родителей. Ведь, когда девушку воспитают и выучат, она уйдет в другую семью, будет носить другую фамилию и способствовать процветанию чужого рода. Она не является «началом» семьи. А вот сыновья всегда остаются рядом с отцом, строят по соседству домá и формируют аул. Причем младший сын всегда живет с родителями. И все имущество семьи со временем достается только ему. Поэтому он не может уходить из аула, переезжать, даже на войну его не призывают. Но больше всего удивила другая древняя традиция: теща никогда не должна видеться с зятем. Ее даже на свадьбу не приглашают. На торжестве присутствуют, как правило, только мужчины. Женщины празднуют в отдельном помещении. Если теща идет по улице, а ей навстречу — зять, женщина должна перейти на другую сторону и не попадаться ему на глаза. Но и это еще не всё. Когда муж дочери приезжает в дом тещи, она собирает вещи и уходит к родственникам на то время, пока гостит зять. Да-да, уходит из собственного дома! Может быть, поэтому местные семьи такие крепкие? Мама, если вы читаете эти строки, знайте: я этот обычай не одобряю. По крайней мере, не полностью. Чтобы семья распалась, должна быть очень веская причина. Ведь свое решение мужчина (женщина не может быть иници­атором развода) должен обосновать не только представителям своего рода, но и всему роду жены. Развод у адыгейцев — позор, событие из ряда вон выходящее. Считается, что если женщина разведена, то произошло что-то чуть ли не криминальное. Никто больше не захочет на ней жениться. В действительности женщина, конечно же, может и сама уйти от мужа, но тогда ей придется переехать в другой город или даже в другую страну. Обратно домой ее никто не пустит, и родственные связи с ней ­будут разорваны навсегда. Конечно, в наши дни, особенно в городах, все обычаи соблюсти очень трудно, но в отдаленных селениях их по-прежнему чтут.

Фото: Павел Леонов и УАЗ