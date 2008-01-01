УАЗ Патриот в новой модификации: первый тест-драйв

УАЗ выпустил новую — экспедиционную — спецверсию Патриота. Чтобы испытать ее в полной мере, мы отправились в горы Кавказского хребта.

Повод: ездовая презентация экспедиционной модификации УАЗа Патриот.

Место действия: Краснодарский край и Республика Адыгея.

Ульяновцы наконец-то услышали просьбы владельцев и потенциальных покупателей и подготовили экспедиционную спецверсию Патриота.

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Впечатления: УАЗы редко покупают только ради передвижения по городу. Основная масса владельцев все же съезжает на них с асфальта, а для многих бездорожье — типичные условия эксплуатации.

Патриот неплохо приспособлен к подобным испытаниям, ведь у него внушительный дорожный просвет в 210 мм, рама, мосты, зависимые подвески, подключаемый передний привод, раздатка с понижайкой, опциональная межколесная блокировка дифференциала. Арсенал достойный, но в особо тяжелых условиях его оказывалось недостаточно. Для покорения серьезного бездорожья приходилось дооборудовать автомобили.

И вот ульяновцы наконец-то услышали просьбы владельцев и потенциальных покупателей и в 2017 году первыми из автопроизводителей на российском рынке сертифицировали автомобиль со специальными внедорожными аксессуарами — лебедкой и защитой рулевых тяг. Эти обновления вошли в опциональный пакет Off-Road. А совсем недавно представили новую экспедиционную спецверсию.

Неглубокие броды можно штурмовать безбоязненно. Но если планируете делать это часто, сапуны надо выводить выше.

Такие Патриоты помимо пакета Off-Road оборудованы экспедиционным багажником, лестницей на задней двери, фаркопом, блокировкой дифференциала заднего моста (стандартное оснащение для этой версии) и защитой порогов. Колесные диски — штампованные, резина — BF Goodrich All-Terrain. Самое главное — все дополнительное оборудование сертифицировано, устанавливается прямо на заводе, и на него распространяется фирменная гарантия.

Почти все время нашего восхождения шли дожди и небо было затянуто тучами, но в редкие моменты просветления открывались потрясающие виды.

Автомобиль также оснащен кондиционером, дополнительным отопителем салона, мультимедийной системой с 7-дюймовым сенсорным экраном с навигацией и предустановленными картами России, Белоруссии, Казахстана и Украины. А окрашивают экспедиционные спецверсии в два абсолютно новых цвета: оранжевый и зеленый (хаки). В течение года линейка подобных автомобилей для активного отдыха будет расширяться, и появятся другие внедорожные версии.

Надеюсь, местные грязи обладают лечебными свойствами. Зря, что ли, мы купались в них несколько дней?

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Чтобы испытать экспедиционный Патриот в условиях настоящего бездорожья, мы отправились в горы Краснодарского края и Адыгеи. Главная цель — покорить Грачевский перевал (другое название — перевал Хакуч). Через него уже более 70 лет проходит стратегическая дорога, ведущая к берегу Черного моря. Высшая точка — 1288 м.

Маршрут до сих пор труднопроходим. Нам же задачу дополнительно осложнили непрекращающиеся последние несколько дней дожди. Изначально планировали штурмовать перевал со стороны села Марьино, но от этой идеи пришлось отказаться: сошедший селевой поток окончательно размыл дорогу — тонули даже лесовозные Уралы. Пришлось зайти с другой стороны.

Восхождение со стороны поселка Отдаленный (Шпалорез) считается более легким, но погода внесла свои коррективы и здесь. Глубокие колеи, грязевые ванны и лужи, больше похожие на небольшие прудики — обычное явление. Причем дорога на протяжении 40 км состоит преимущественно из них. Лебедку разматывали не единожды. Пригодились и лопаты с рывковым тросом. Но сложнее всего пришлось на затяжных и очень крутых каменных подъемах (навскидку, угол доходил до 30–35 градусов).

У Патриота буксировочные проушины сзади есть с двух сторон, и чтобы зацепить за них трос, нет необходимости нырять под бампер.

Намокшие горные породы под колесами из-за дождя стали очень скользкими. Взять препятствие можно только ходом и на первой или максимум второй пониженной передаче. Главное — не потерять скорость. Остановишься — тронуться уже не получится. Придется скатываться назад (то еще удовольствие) и начинать все сначала. В общем, адреналина при преодолении хапнули с лихвой. Чем закончилось наше восхождение — читайте в июльском номере «За рулем».

Большую часть маршрута приходится ехать на понижающих передачах, иначе патриотовский мотор не вывозит.

Перспективы: экспедиционный Патриот сертифицирован и на него получено соответствующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Это означает, что ни один гаишник не сможет придраться к той же лебедке или порогам и можно ездить без опаски лишиться регистрации. К тому же ульяновцы обещают расширить гамму внедорожных модификаций и списка дополнительного оборудования. Наконец-то! Уверен, такие Патриоты будут пользоваться спросом.

Подробности: ЗР №7, 2018

Фото: Павел Леонов и Алексей Барашков