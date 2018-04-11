Новая спецверсия УАЗ Патриот: теперь оранжевый (и тюнинг в законе)

Буквально вчера стало известно о «футбольной» спецверсии УАЗа Патриот, а сегодня УАЗ распространил информацию об еще одной особой серии своего внедорожника — экспедиционной.
Изначально появление новой версии ожидалось в прошлом году: осенью УАЗ получил Одобрение типа транспортного средства на машину с дополнительным оборудованием для любителей экстремальных покатушек.
Так, в пакет Off-Road входят лебедка «Спрут 9000 Спорт» и защита рулевых тяг, а штатная резина уступила место зубастым шинам BF Goodrich All-Terrain. На крыше появился экспедиционный багажник, на задней двери — лестница на крышу, в комплектацию также входят штатный фаркоп, блокировка дифференциала заднего моста и защита порогов. Все дополнительное оборудование сертифицировано и устанавливается на внедорожник прямо на заводе в процессе сборки автомобилей. Ну а чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в особенности данной версии, на водительской двери появился шильдик особой серии.
Кроме того, в составе комплектации: кондиционер, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и навигацией (предустановлены карты России, Белоруссии, Казахстана и Украины), а также дополнительный отопитель салона. Наконец, только для этой спецсерии будут доступны два новых цвета: оранжевый и зеленый. Новую спецверсию УАЗ Патриот оценили в 1 039 990 руб.
При этом в Ульяновске говорят, что экспедиционный вариант Патриота лишь первый шаг в создании целой линейки специально подготовленных автомобилей для любителей активного образа жизни. Уже в течение этого года должны появиться новые спецсерии УАЗов.
Экспедиционник на базе УАЗа Патриот уже можно заказать у дилеров завода, но первые «живые» машины появятся у них лишь в мае.
- УАЗ идет в ногу с современными технологиями: на заводе работают над гибридной версией внедорожника Патриот.
- А еще у Ульяновского автозавода есть собственная линия фирменной одежды.
- Что иностранцы творят с нашими УАЗами — самые яркие образцы иностранного тюнинга УАЗ.
Фото: УАЗ
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