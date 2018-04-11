Новая спецверсия УАЗ Патриот: теперь оранжевый (и тюнинг в законе)

Особые серии российского внедорожника начали сыпаться как из рога изобилия. На рынок выходит давно ожидаемая версия для любителей экстремальных путешествий. Она получила оборудование, самостоятельная установка которого требует согласований в ГИБДД.

Буквально вчера стало известно о «футбольной» спецверсии УАЗа Патриот, а сегодня УАЗ распространил информацию об еще одной особой серии своего внедорожника — экспедиционной.

Изначально появление новой версии ожидалось в прошлом году: осенью УАЗ получил Одобрение типа транспортного средства на машину с дополнительным оборудованием для любителей экстремальных покатушек.

Так, в пакет Off-Road входят лебедка «Спрут 9000 Спорт» и защита рулевых тяг, а штатная резина уступила место зубастым шинам BF Goodrich All-Terrain. На крыше появился экспедиционный багажник, на задней двери — лестница на крышу, в комплектацию также входят штатный фаркоп, блокировка дифференциала заднего моста и защита порогов. Все дополнительное оборудование сертифицировано и устанавливается на внедорожник прямо на заводе в процессе сборки автомобилей. Ну а чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в особенности данной версии, на водительской двери появился шильдик особой серии.

Кроме того, в составе комплектации: кондиционер, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и навигацией (предустановлены карты России, Белоруссии, Казахстана и Украины), а также дополнительный отопитель салона. Наконец, только для этой спецсерии будут доступны два новых цвета: оранжевый и зеленый. Новую спецверсию УАЗ Патриот оценили в 1 039 990 руб.

При этом в Ульяновске говорят, что экспедиционный вариант Патриота лишь первый шаг в создании целой линейки специально подготовленных автомобилей для любителей активного образа жизни. Уже в течение этого года должны появиться новые спецсерии УАЗов.

Экспедиционник на базе УАЗа Патриот уже можно заказать у дилеров завода, но первые «живые» машины появятся у них лишь в мае.

УАЗ идет в ногу с современными технологиями: на заводе работают над гибридной версией внедорожника Патриот.

А еще у Ульяновского автозавода есть собственная линия фирменной одежды.

Фото: УАЗ