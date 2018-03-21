УАЗ назвал сроки выхода гибридного внедорожника

На фоне растущего авторынка продажи ульяновских внедорожников неумолимо падают — не помогает ни духоподъемная реклама с Костей Цзю, ни маркетинговые уловки, вроде торговли фирменной одеждой. Очевидно, что увеличить спрос на продукцию Ульяновского автозавода могут только новые модели, и разработка таких идет полным ходом. В частности, в конце 2019 года радикальную модернизацию переживет Патриот. Также завод работает над двумя новыми бензиновыми двигателями объемом 2,3 и 2,5 л и гибридной силовой установкой.
На этой неделе заместитель генерального директора по продажам и маркетингу УАЗа Сергей Травкин в интервью газете «Ведомости» рассказал о том, что предприятие «однозначно движется в сторону гибридных автомобилей», и даже назвал ориентировочную дату премьеры первого серийного гибридного внедорожника — 2021 год. О технических особенностях пока можно только догадываться, но очевидно, что гибридная силовая установка будет построена вокруг одного из перспективных бензиновых двигателей.
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Фото: УАЗ
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