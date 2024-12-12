Амбертрак — что известно про новый российский бренд автомобилей

Игорь Давыдов, ТД «КомАвто»: Около 17 млрд рублей инвестиций и 14 новых заводов

В Открытой студии «За рулем», которая работает в рамках проходящей сейчас в Москве выставки Comtrans / Urbantrans 2024, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков узнал у генерального директора ТД «КомАвто» (генеральный дистрибьютор бренда Амбертрак в России, Беларуси и Казахстане) Игоря Давыдова, почему клиенты предпочитают технику Амбертрак – грузовые автомобили, которые производятся в Калининграде. Также речь зашла о ресурсе этих грузовиков, оснащении и о том, как скоро эти автомобили будут полностью локализованы.

– Какие у вас результаты на данный момент?

– Мы начали с октября прошлого года выпускать машины под этим брендом, и за это время удалось произвести и реализовать более 800 грузовых автомобилей через нашу дилерскую сеть.

В нашей сети более 45 партнеров, а на заводе налажено производство качественных машин для российских, белорусских и казахстанских клиентов. Сегодня наша линейка включает полноприводные пикапы и грузовые шасси с полной массой от 3,5 до 12 тонн.

Помимо стандартных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, мы также освоили производство машин с электродвигателями. Наши клиенты – от Калининграда до Владивостока.

– Какие модели пользуются наибольшим спросом?

– Это машины массой от 7,5 до 9,5 тонн. Они прошли уже более 100 тысяч километров, пережили зиму и теплое время года и показали отличные результаты по эксплуатации.

– Пикапы Амбертрак – это дополнение к вашей линейке или вы ставите на такие машины?

– Сегмент пикапов всегда находится между легковым и коммерческим автомобилем. Наш пикап больше ориентирован на корпоративных клиентов. Это рабочая машина, она простая, с дизельным двигателем 2,5 литра и механической коробкой передач. Продавать такие машины будут не легковые, а грузовые дилеры. У них, как правило, нет шоу-румов, есть только машины для тест-драйва, но нет витрины для продажи частным клиентам. Так что наш пикап – для коммерческой работы.

– Чем вы привлекаете клиентов? Машин ведь сейчас на рынке много, в том числе китайских.

– Коммерческий транспорт – это, прежде всего, инструмент для бизнеса. Поэтому важно, чтобы в машине все было правильно подобрано: невысокая стоимость покупки, выгодная эксплуатация, экономия на топливе, межсервисный пробег, наличие запчастей.

Когда мы начинали запускать бренд, главной идеей было находиться рядом с клиентом. У нас есть дилеры, которые могут помочь, подсказать и обслужить машину. Мы хотим, чтобы клиент возвращался к нам не только для обслуживания транспортного средства, но и для покупки новых автомобилей.

Бренд существует меньше года, но уже неплохо идут продажи. Для начала мы создали дилерскую сеть с профессионалами, которые работали с разными брендами и теперь пришли к нам.

– То есть ваши дилеры – это компании, которые раньше продавали другие автомобили?

– Да, и среди них есть мультибрендовые.

– Все автомобили собираются из китайских комплектующих?

– Когда европейские и азиатские бренды ушли, нам было важно сохранить коллектив, мощности на производстве и быстро найти поставщиков для легковых и грузовых автомобилей. Сейчас у нас сборка из SKD-комплектов (крупноузловая), а в будущем мы планируем перейти на более глубокую степень сборки, со сваркой и покраской в России. Также в планах локализация компонентов: шины, диски, аккумуляторы, стекла и других.

– Кабины машин унифицированы?

– Да, у нас будет несколько типов унифицированных кабин: на 3,5; 5,5; 7,5 и 9,5 тонн. Это позволит сваривать и красить кабины здесь, в России.

«Автотор» проводит инвестиционные программы в новые производства, включая заводы по производству электродвигателей и литье. Объем выделенных на это инвестиций составляет около 17 млрд рублей, и проекты охватывают 14 новых заводов. Все будет зависеть от спроса на рынке, и мы готовы производить большие объемы.

Но важно ориентироваться не на производственные мощности, а на то, сколько машин рынок готов поглотить.

– Какие компоненты вы планируете производить?

– У нас уже есть свой завод по производству пластиковых изделий, и в планах – радиаторные решетки, бамперы и другие компоненты. Также в перспективе – производство своих надстроек, пока же мы работаем с одобренными нами кузовостроителями, которые занимаются надстройками на наши шасси.

– Каков межсервисный интервал ваших машин?

– Все зависит от двигателя. На некоторых машинах межсервисный интервал составляет 10 тысяч километров, а на других – 20 тысяч.

– Что скажете о двигателях-миллионниках?

– Об этом мы узнаем только лет через пять, когда появятся клиенты, которые смогут проехать по миллиону километров. Сейчас же за год некоторые клиенты уже проехали более 100 тысяч километров, так что будем считать, что такие будут.

– Что важно российскому потребителю при покупке коммерческой техники?

– Важен принцип разумной достаточности. Не нужно много дополнительных опций в машине. Главное, чтобы она была простой, надежной и выполняла свою основную задачу – перевозку грузов.

– О водителях при этом думаете?

– Конечно, мы также учитываем комфорт водителей, особенно в условиях дефицита кадров. Важно, чтобы в машине был минимальный уровень комфорта: кондиционер, сиденье с пневмоподвеской и так далее.

– Как вы оцениваете перспективы рынка коммерческого транспорта в 2025 году?

– В прошлом году рынок коммерческого транспорта значительно вырос. Был отложенный спрос, и рынок быстро восстановился, даже поставил рекорд. С 2020 по 2022 годы был дефицит машин, клиенты хотели купить больше, и очередь на многие модели растягивалась на год вперед.

В 2024 году спрос был удовлетворен, а высокие ставки по кредитам сделали финансирование дорогим. Это усложнило обновление автопарков, и, скорее всего, рынок начнет снижаться. Уже в последние три месяца мы видим спад.

В прошлом году рынок был на уровне 140-145 тысяч автомобилей, в этом году ожидаем 120-125 тысяч, а в следующем, вероятно, рынок вернется к обычному, стабильному уровню, когда продавалось около 100 тысяч машин.

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