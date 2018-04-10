УАЗ Патриот получил «футбольную» версию. Какой футбол, такой и внедорожник

Ульяновский автозавод решил хайпануть на предстоящем чемпионате мира по футболу, который пройдет в России этим летом, и выпустил спецверсию внедорожника Патриот для фанатов этого вида спорта.

Какое отношение УАЗ и его продукция может иметь к футболу, нам остается только догадываться. Тем не менее один из московских дилеров завода, компания «Торгмаш», уже начала предлагать эту версию клиентам.

Спецверсия FOOTBALL («Футбол») создана на базе комплектации «Престиж», которая в обычном варианте стоит 919 тысяч рублей. Но спецверсию отличают «эксцентричный синий цвет» (что бы это ни значило), 16-дюймовые легосплавные колеса иного дизайна, центральные колпаки, стилизованные под футбольный мяч, отличительные шильдики на переднем левом крыле и чехле запаски, а также наклейки на дверях. Кроме того, внедорожник получил атермальные задние стекла серого цвета.

Есть отличия и в салоне: на кожаных сиденьях появилось тиснение с логотипом особой серии, новая отделка рычага коробки передач и рукоятки стояночного тормоза, велюровые коврики, а также дополнительные опции: климат-контроль и «зимний пакет», в который входят лобовое стекло с обогревом и обогрев сидений второго ряда.

Машина особой серии предлагается за 995 000 рублей, это на 6000 рублей дороже, чем стоит топовая комплектация «Максимум» в обычной версии.

Все отличия новой особой версии от комплектации «Престиж»

По технике изменений нет: УАЗ Патриот «Футбол» оснащается 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 134 л.с., 5-ступенчатой механической коробкой передач и жестко подключаемым передним приводом.

Пресс-служба Ульяновского автозавода подтвердила нашей редакции выход такой спецверсии, но обещает анонсировать ее позднее. Как и предоставить фотографии более высокого качества. Видимо, ждут первого матча сборной России.

УАЗ идет в ногу с современными технологиями: на заводе работают над гибридной версией внедорожника Патриот.

А еще у Ульяновского автозавода есть собственная линия фирменной одежды.

Фото: «Торгмаш»