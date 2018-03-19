ГАЗель Бизнес против УАЗа Профи

Загружаем под завязку новый УАЗ Профи и сравниваем с ГАЗелью Бизнес.

УАЗ Профи Длина/ширина/высота/база 5940/1990/1900/3500 мм

Размеры грузовой платформы 3890 × 1870 (2060)* мм

Снаряженная/полная масса 1990/3500 кг

Погрузочная высота 986 мм

Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 2693 см³; 110 кВт/150 л.с. при 5000 об/мин; 235 Н·м при 2650 об/мин

Максимальная скорость н.д.

Топливо/запас топлива АИ-92/72 л

Расход топлива: смешанный цикл 12,0 л/100 км

Трансмиссия задний привод; М5 ГАЗель Бизнес Длина/ширина/высота/база 5540/2066/2570/2900 мм

Размеры грузовой платформы 3089 (4139)** × 1978 мм

Снаряженная/полная масса 1840/3500 кг

Погрузочная высота 960 мм

Двигатель бензиновый, P4, 8 клапанов, 2690 см³; 78,5 кВт/107 л.с. при 4000 об/мин; 220 Н·м при 2350 об/мин

Максимальная скорость 130 км/ч

Топливо/запас топлива АИ-92/64 л

Расход топлива: смешанный цикл 12,1 л/100 км

Трансмиссия задний привод, М5

*В скобках — данные для версии с широкой платформой. **В скобках — данные для удлиненной версии.

Долгие годы УАЗ топтался на месте, в его обойме были лишь Патриот, Хантер да древние бескапотники. На таком транспорте далеко не уедешь — стагнирующие продажи тому доказательство. Мы долго ждали, что ульяновцы вот-вот представят кроссовер. Не сбылось. Зато они сделали грузовичок-полуторку.

Цена на УАЗ Профи стартует с 749 000 рублей — он на 126 тысяч дешевле самой простой ГАЗели Бизнес, своего главного конкурента. Для испытаний мы добыли обе машины.

Двухсекционные боковые зеркалá дают лучший обзор, нежели уазовские одинарные.

Зеркалá на длинных ножках — верный признак модификации с широкой грузовой платформой.

Есть подозрение, что металл двери в месте сопряжения с кронштейном долго не протянет. Фиксация на двухсторонний скотч — явно не лучший метод.



Молодо — зелено

Забрав изумрудно-зеленый Профи с дилерской парковки, выбираемся на МКАД. На новый УАЗ засматриваются все, особенно газелисты. Внезапно нас подрезает сумасшедший «игрок в шашки» — тормоз в пол, и с жутким звуком на кабину с тента обрушиваются глыбы льда. Обошлось без жертв и разрушений, однако пришлось срочно парковаться, чтобы скинуть с тента остатки ледяного панциря. Крышу платформы сделали домиком, чтобы с нее скатывалась вода, - но угол наклона недостаточен, раз после мойки там остаются лужи.

С полутора тоннами в кузове Профи едет по магистрали не слишком уверенно. Обратите внимание на задние фонари — они от «буханки». Такая вот преемственность поколений.

В условленном месте нас уже ждет ГАЗель Бизнес — отправляемся на встречу с руководителем СТО «Спецтехника Великан» Дмитрием Корзенковым. Нижегородскую полуторку он может перебрать с закрытыми глазами, изучил все ее сильные и слабые стороны. Вот и узнаем мнение профи о Профи.

Незагруженный «уазик» катит мягче ГАЗели. Ямы и выбоины меня совершенно не тревожат. Устойчивость на прямой неоднозначна — Профи идет лучше ГАЗели (колесная база у него на 60 мм длиннее). Но надо все время подруливать.

Салон Профи скроен по легковым лекалам и превосходит эргономикой газелевский. К сожалению, на холостых оборотах сильно вибрируют кресло и рычаг коробки передач.

Пассажирское сиденье рассчитано на двоих, но удобно на нем усядется лишь один взрослый. Под подушкой — функциональный ящик для инструмента.

Удобный подлокотник, вместительный кармашек, эргономичная ручка — никаких ассоциаций с грузовиками.



На водительском месте заметно удобнее: у Профи классное сиденье с регулировкой поясничного упора, удобные подлокотники, есть площадка для отдыха левой ноги. И здесь намного тише, чем в ГАЗели. Когда целый день крутишь баранку, это уже не пустяки.

А вот обзорность не ахти. У боковых ­зеркал немалые слепые зоны. Кроме того, правое зеркало изрядно вибрирует. Оказалось, нижняя точка крепления отошла от кузова. Причем зафиксирована она двусторонним скотчем. Несолидно.

Под капотом просторно. Вот только шланги кое-где трутся друг о друга и об острые металлические кромки — надолго ли их хватит?

Жигулевские крестовины для кардана уазовской полуторки слабоваты. Грузовичку нужно что-то более прочное.

Заливная горловина уж больно хлипкая. Заправочный пистолет в ней не держится — выпрыгивает обратно. Приходится заливать бензин «вручную».



У Профи со стандартной грузовой платформой (3089×1870 мм) зеркалá совсем другие, там таких проблем с крепежом нет и быть не может. А нам предоставили машину с «раздвинутыми» бортами (3089×2060 мм), в которой помещается не четыре, а пять европоддонов. Перевозчики оценят! Доплата невелика — 8000 рублей.

ГАЗель Бизнес у нас со стандартной платформой — размером 3089×1978 мм. Широкая модификация не предлагается, зато есть удлиненная (4139×1978 мм). Доплата недетская — 30 000 рублей, отбивать придется долго.

Профи: вертикальные стенки и установленные заподлицо с бортами стойки каркаса тента не сокращают внутренний объем. По краям платформы — шесть такелажных петель.

У одной из лент, поднимающих задний клапан, уже оторвалась петля-направляющая.

Замки на кузове УАЗа не шибко удобны — закрыть в одиночку борт с первого раза удается не всегда.



Пока добирались до сервиса, попетляли по промзоне. Здесь ГАЗель проявила себя во всей красе: она способна развернуться буквально на пятачке. УАЗ не такой верткий, несмотря на новые поворотные кулаки, сократившие радиус разворота до 5,9 метра. Во дворах и на складах (основное место обитания такого рода машин) он требует от водителя большего напряга.

На станции нас встречает целая делегация — всем хочется поглазеть на новый «уазик»!

На платформе

Связанные с грузоперевозками ребята первым делом принялись изучать грузовую платформу Профи. Расшнуровали тент и, потянув за лямки, подняли задний клапан на манер римской шторы. Похвалили удобную ступеньку на откинутом борту — легко подниматься на платформу. Борт не качается, а упирается в резиновые буфера. Работяги похвалили ровный пол и вертикальные стенки, а также то, что дуги каркаса тента не выпирают внутрь платформы — погрузчик не будет за них цепляться. Внутренняя высота составляет 1650 мм против 1600 мм у нижегородской полуторки — не придется сильно пригибаться. Есть и такелажные петли. Но главное преимущество УАЗа перед ГАЗелью — объем платформы с тентом: 10,5 м³ против 9,8 м³.

Груженая ГАЗель катит по шоссе с минимальными потерями в управляемости и устойчивости.

Нашелся и серьезный повод для критики: в одиночку зафиксировать задний борт Профи — мýка! Поступило рацпредложение: надо перенести замки на боковые борта — так будет проще «запаковываться».

Плюсы и минусы кузова Бизнеса давно известны. К достоинствам относятся удобные замки и меньшая погрузочная высота (960 мм против 986 мм у Профи). А вот отсутствие такелажных петель, заходящие внутрь платформы стойки каркаса тента и невозможность откинуть клапан без помощи «палки» заносим в пассив.

Дизайн интерьера порядком устарел. Оснащение скромное: кондиционера нет, подушки безопасности нет, да и вообще почти ничего нет. Кресло водителя по высоте не регулируется.

Подлокотника на двери тоже нет, а на кармашек без слез не взглянешь. Чтобы поднять или опустить стекло, необходимо отмахать «веслом» 16 оборотов!

Шириной салона ГАЗель превосходит Профи. На пассажирском диване удастся усесться вдвоем.



Загнали Профи на подъемник. По ходу дела Дмитрий замечает на руле надпись Airbag и удовлетворенно кивает: в ГАЗели надувной подушки нет и не предвидится.

А еще Дмитрий хвалит закрытую коробчатую раму, которая выглядит прочнее аналогичной газелевской с открытым профилем. Толщина металла в обоих случаях 3,5 мм. Положительно оценил и расположенный в пределах рамы пластиковый бензобак — коррозии можно не опасаться.

Полукапотная компоновка обеспечивает прекрасный доступ к двигателю.

Металлический бак закреплен не в пределах рамы, как у Профи, а слева от нее.



Спереди у Профи зависимая пружинная подвеска, которая, в отличие от газелевской, не требует шприцевания. Только вот ее передний стабилизатор расположен низко. Впрочем, всё относительно: дорожный просвет УАЗа составляет 210 мм, а у ГАЗели — лишь 170 мм.

— Что больше всего смущает в Профи?

— Крестовина! Она жигулевская. Если ездить с малой загрузкой, может, и сдюжит, но с полутора тоннами на борту… Есть большие сомнения в ее ресурсе.

Боковые стенки у ГАЗели невертикальные, что уменьшает полезный объем. Стойки каркаса выпирают внутрь платформы.

Пол платформы покрыт разновысокими досками, и это явно не облегчает перетаскивание груза в поперечном направлении. Простой и функциональный замок. Трудно придумать что-то более удобное.

Кончиками тросов запросто поранишь пальцы.



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Обновленный 16‑клапанный мотор ЗМЗ Про водители похвалили. Его предшественник ЗМЗ‑40906 выматывал нервы вытягивающейся однорядной цепью ГРМ. Теперь цепь прочнее, она двухрядная, что должно избавить двигатель от застарелого недуга. Газелевский мотор Evotech профессионалы подвергли обструкции — дескать, ломучий он, редко какая машина доезжает до 50 000 км без ремонта двигателя. А простои грузовичка — это потерянные деньги.

У перевозчиков экономический вопрос всегда на первом месте. Даже расходы на ошиновку имеют значение. Двускатная газелевская обходится дороже. Так, средняя цена одной шины — 3500 рублей. Умножаем на шесть и получаем 21 000 рублей. Плюс затраты на шиномонтаж: 6 × 700 = 4200 рублей. Итого 25 200 целковых.

Теперь УАЗ. Цена четырех шин 14 000 рублей. Плюс шиномонтаж: 4 × 700 = 2800 рублей. Итого 16 800. Экономия — 8400 рублей. Кроме того, благодаря односкатной ошиновке неподрессоренная масса заднего моста Профи ниже на 44 кг (2 × 30 кг против 4 × 26 кг), а значит — выше уровень ездового комфорта. Косвенно в пользу такого решения говорит и то, что все одноклассники-иномарки используют именно односкатную ошиновку.

Мешки не ворочать

Грузим в каждый кузов 30 мешков цемента по 50 кг. Полторы тонны — предельная грузоподъемность для УАЗа и ГАЗели. Закидывали мешки не вручную, а погрузчиком, ­поэтому занятно было наблюдать, как машины одномоментно «приземлились» от поставленной на платформу палеты. Визуально Профи продолжил держать «горизонт», а вот Бизнес завалился на заднюю ось.

За работу! ГАЗель ускоряется с трудом и гудит, что твой ГАЗ‑53. На подъемы взбирается нехотя — то и дело приходится переключаться на передачу ниже. Чувствуется, что мотор работает на пределе. Огорчавшая жесткостью подвеска под грузом ведет себя совершенно иначе: машина поехала мягко и вальяжно. И стабильно — никаких вихляний на траектории. Едешь себе и едешь, можно без проблем придерживать руль одной рукой.

Загружать тяжести в оба автомобиля лучше спецтехникой. Вручную — намаешься: погрузочная высота великá (960 мм у ГАЗели, 986 мм у Профи).

Профи другой. «Сердечной» недостаточности не ощущается: он резвее набирает ход и увереннее заезжает в подъемы. Но трясет с грузом сильнее, чем порожнюю машину. Пострадала и управляемость: на скорости 80–90 км/ч появляется раскачка, которую приходится долго «успокаивать» рулем. ­Объехав ползущий в правому ряду снегоуборщик, я едва не «потерял» машину. Три-четыре часа такой езды, и ты выжат как лимон. Разительный контраст с ГАЗелью! Похоже, что подвеска Профи не способна справиться с такой ношей. Шасси необходимо дорабатывать — как минимум добавить рессорам жесткости. По нашим данным, в Ульяновске работают над усилением подвески.

Для многих уазовская техника ассоциируется с проходимостью, да и ГАЗели ездят не только по твердым дорогам, так что — прочь с асфальта! В крутой офф-роуд ударяться не стали — для этого у обоих производителей есть версии с жестко подключаемой передней осью. Ограничились грунтовками средней разбитости и заснеженными проселками.

Однозначного победителя выявить непросто. ГАЗель меньше проваливается на мягком грунте благодаря двускатной ошиновке, но при этом вынуждена пробивать двойную колею задними колесами. Профи, наоборот, больше вязнет (по крайней мере, с полной загрузкой), но прокладывает только одну колею. Оба автомобиля оснащаются блокировкой заднего дифференциала (опция), но в нашем случае она была только у Профи. Поэтому передвигался он спокойнее и увереннее.

Что в итоге?

Профи по сравнению с Бизнесом выглядит интереснее — это более современная и удобная машина, да еще и дешевле. Но против УАЗа играет имидж не самого надежного автомобиля. Покажет себя крепким и беспроблемным — будут брать. А если нет — газелисты останутся верны своим ласточкам.

ГАЗель с полутора тоннами на борту изрядно присела на заднюю ось.

Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, стоимость полиса ОСАГО, затраты на топливо и плановое ТО, а также потери при продаже.

УАЗ Профи Газель Бизнес 10,53 10,76

Цены на некоторые запчасти, руб.

УАЗ ПРОФИ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС Воздушный фильтр 300–350 300–350 Топливный фильтр 250–350 250–350 Масляный фильтр 100–200 100–200 Передние тормозные колодки, комплект 600 800 Задние тормозные колодки, комплект 900 1400 Тормозной диск 1500 2000 Тормозной барабан 2000 2000 Водяной насос 2500 2500 Катушка зажигания 850 1800 Задний кардан 10 915 6500 Фара 7500 5000 Капот 18 000 6000 Крыло 3700 1500 Дверь 18 500 10 000

Комплектации и оборудование

УАЗ ПРОФИ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС Стандарт (базовая) 749 000 руб. Комфорт (дополнительно к базовой Стандарт) 799 000 руб. Базовая 875 000 руб. АБС и EBD (система распределения тормозных усилий)

Подушка безопасности водителя

Зеркалá заднего вида с электрорегулировкой и обогревом (для версии с широкой платформой — только с обогревом)

Охранная сигнализация

Иммобилайзер

Центральный замок

Рулевая колонка, регулируемая по углу наклона и вылету

Салонный фильтр

Электростеклоподъемники

Потолочная консоль для документов формата А4

Передние фары с дневными ходовыми огнями

Бортовой компьютер Кондиционер + охлаждаемый перчаточный ящик

Сигнализация с дистанционным управлением и центральным замком

Противотуманные фары (для версии со стандартной платформой)

Обогрев ветрового стекла

Регулировка высоты подушки водительского сиденья

Поясничный упор на водительском сиденье

Обогрев сидений

1DIN магнитола USB/MP3

Аккумулятор повышенной емкости 75 (77) А Гидроусилитель руля

Обогрев зеркал

Дополнительные опции

УАЗ ПРОФИ Полный привод* — 37 000 руб.

ГБО (бензин/пропан-бутан)* — 40 000 руб.

Блокировка дифференциала — 29 000 руб.

Кондиционер с охлажда­емым перчаточным ящиком (для версии 4×4)** — 30 000 руб.

Мультимедиасистема с семидюймовым экраном и навигацией*** — 22 500 руб.

Зимний пакет (обогревы сидений и лобового стекла)** — 12 000 руб.

Широкая платформа — 8000 руб.

Окраска металликом — 8000 руб. ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС Полный привод — 65 000 руб.

ГБО (бензин/пропан-бутан) — 40 000 руб.

Блокировка дифференциала — 25 000 руб.

Кондиционер — 45 000 руб.

Пакет опций: противотуманные фары, электропривод зеркал, электростеклоподъемники, 1DIN магнитола с кнопками управления на руле + аудиоподготовка, центральный замок — 25 000 руб.

АБС — 12 000 руб.

Система позиционирования ЭРА-ГЛОНАСС — 21 500 руб.

Двухслойное лакокрасочное покрытие — 15 000 руб.

*Только для машин в комплектации Стандарт. **Входит в список оборудования комплектации Комфорт. ***Только для машин в комплектации Комфорт.

Благодарим СТО «Спецтехника Великан» за помощь в организации съемки.



