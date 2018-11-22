УАЗ Патриот с автоматом: первые фото и новая информация

Ульяновский автозавод практически завершил испытания своего флагманского внедорожника с автоматической трансмиссией.

Фотографии внедорожника сделаны на производственной площадке самого УАЗа. Как видно, интеграция новой трансмиссии в Патриот прошла без проблем. Сейчас завод завершает цикл испытаний внедорожника с АКП. Представить новую версию планируется в марте следующего года. Машину с новой трансмиссией тестируют на асфальте и бездорожье, причем очень серьезном, и пока она никаких нареканий у инженеров не вызывает.

На УАЗе Патриот будет использоваться 6-ступенчатый автомат производства Punch Powerglide. Коробка 6L50 создавалась еще в эпоху, когда Punch Powerglide являлось подразделением концерна General Motors. Этот автомат устанавливался в автомобили с двигателями от 1,6 до 6 литров. В частности, он использовался на ряде моделей BMW и Cadillac. Сегодня его используют индийская Tata, китайский SAIC и другие производители.

Автомат Powerglide 6L50 устанавливается в автомобили с продольным расположением двигателя, он способен переварить максимальный крутящий момент до 450 Нм для бензиновых и 550 Нм — для дизельных двигателей. То есть для единственного устанавливающегося на Патриот двигателя ZMZ Pro (235 Нм) он подходит с большим запасом.

Продажи Патриотов с автоматом начнутся в первом полугодии следующего года. Кроме того, сейчас УАЗ работает над адаптацией нового турбодизеля для своего внедорожника. Но когда появится такая версия в продаже, пока неизвестно. По неофициальной информации, это произойдет осенью 2019 года, когда будет представлен УАЗ Патриот 2020 модельного года.

Фото: УАЗ, uazbuka.ru