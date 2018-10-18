Самые популярные автомобили для охоты. Топ-5

Как ни странно, в список самых популярных автомобилей для охоты попал один компактный кроссовер.

Лидер рейтинга — UAZ Patriot

Автомобиль охотника должен обладать рядом качеств, без которых охота может просто не состояться. Во-первых, это проходимость. Во-вторых, надежность, а в-третьих, вместительность, чтобы места хватило и для снаряжения, и для добычи.

Рейтинг самых популярных для охоты автомобилей был составлен по результатам опроса охотников, который провели специалисты арендной компании Rent-a-Ride. На первом месте оказался УАЗ, причем для охотников не имеет значения модель: это может быть как Hunter, так и более комфортный Patriot, в том числе пикап. Второе место занял Toyota Land Cruiser. И тут охотникам тоже нет разницы, «Сотый» ли кузов, или «Двухсотый», да хоть «Семидесятый» или еще какой, что даже, наверное, лучше. Замыкает тройку лидеров Mitsubishi Pajero любого поколения и в любой модификации.

А вот дальше начинается непонятное. На четвертом месте рейтинга расположился кроссовер Renault Duster, который гораздо меньше по размерам, чем другие автомобили топ-5, да и внедорожные качества этой машины не самые впечатляющие. Вероятно, современный охотник не всегда вынужден доезжать на автомобиле туда, куда Макар телят не гонял. Пятое же место досталось внедорожнику Nissan Patrol, который, как и Toyota Land Cruiser, отличается просторным салоном и вместительным багажником при отличных внедорожных качествах.

При составлении рейтинга специалисты Rent-a-Ride изучили более 60 000 запросов на аренду автомобилей по всей стране, выяснив, какие модели машин предпочитают в разных регионах. Так, в Подмосковье это УАЗы Hunter и Patriot. В Карелии — Nissan Patrol и Mitsubishi Pajero. В Астраханской области, где процветает охота на птиц, популярны самые обычные универсалы Ford Focus и Kia Ceed SW. Крымским охотникам больше по душе Renault Duster, Chevrolet Niva и Renault Sandero Stepway. На суровом Урале охотник — не охотник без УАЗа или Toyota Land Cruiser. В Алтайском крае люди с ружьями отдают предпочтение Mitsubishi Pajero Sport, а также полноприводному минивэну на его базе — Mitsubishi Delica и… свежим седанам Nissan Almera, которые выпускаются на платформе В0, как и, например, Renault Logan. На Байкале охотники ездят, в основном, на Toyota Land Cruiser 100, реже — на Land Cruiser 200. Порой используются кроссоверы Hyundai Creta, Kia Sportage и Hyundai ix35. В Иркутске популярны минивэны Hyundai Grand Starex. Охотники Магадана чаще используют либо Toyota Land Cruiser, либо Mitsubishi Pajero, а в Якутии признают только Toyota Land Cruiser. На Камчатке охотники ездят на праворульных изделиях японского автопрома, отдавая чаще предпочтение Mitsubishi Pajero, реже — Toyota Land Cruiser 70, 100 и 105, а порой и леворульным пикапам SsangYong Actyon Sports.

Топ-5 самых популярных автомобилей для охоты

Место Марка, модель 1 УАЗ Hunter, Patriot 2 Toyota Land Cruiser 3 Mitsubishi Pajero 4 Renault Duster 5 Nissan Patrol

Популярные автомобили среди охотников по регионам

Регион Марки, модели Московская область УАЗ Hunter, Patriot Карелия Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero Астраханская область Ford Focus, Kia Ceed SW Крым Renault Duster, Chevrolet Niva, Renault Sandero Stepway Урал УАЗ, Toyota Land Cruiser Алтайский край Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Delica, Nissan Almera Байкал Toyota Land Cruiser, Hyundai Creta, Kia Sportage, Hyundai ix35 Иркутск Hyundai Grand Starex Магадан Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero Якутия Toyota Land Cruiser Камчатка Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruiser, SsangYong Actyon Sports

Составлен рейтинг самых невыгодных для страховщиков автомобилей, приносящих убытки компаниям. Ни одного охотничьего автомобиля в этом списке нет.

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Фото: УАЗ