Рейтинг автомобилей с пробегом, которые меньше всего теряют в цене

В ходе исследования выяснилось, что самая большая потеря происходит в первый год владения, а выгоднее всего быть владельцем Nissan Almera.

Меньше всего за первый год использования теряют в стоимости Nissan Almera (-12%), Hyundai ix35, Renault Megane и Mitsubishi Lancer (по —13%). Хуже всего обстоят дела с автомобилями премиального сегмента. Например, Genesis G80 за год дешевеет на 54% от первоначальной стоимости, Mercedes-Benz V-Класса и Subaru Outback —на 39% и 38%, Mercedes-Benz С-Класса — 38%, Land Rover Range Rover — 37%.

Среди автомобилей, которые потеряют меньше всего от своей стоимости во второй и третий год владения, лидируют Nissan Almera (-18%), Hyundai ix35 и Chevrolet Spark (по —19% соответственно), Honda Fit (-19%) и Mitsubishu Lancer (-20%). Автомобиль класса люкс Genesis G80 подешевеет за три года на 63%, Mercedes-Benz S-Класса, V-Класса и Land Rover Range Rover — на 48%. На 47% меньше будет стоить трехлетний BMW 7-серии. Таким образом, медленнее всего дешевеют в процессе владения бюджетные иномарки.

Какие модели автомобилей, представленных на российском рынке, меньше всего теряют в цене после года и за 2–3 года владения, выясняли аналитики сервиса Юла Авто, составив прогноз с помощью методов машинного обучения, когда система берет за основу имеющиеся данные (Big Data) из карточек объявлений продаж автомобилей и предсказывает изменения цены исходя из увеличения возраста автомобиля, пробега и других параметров.

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