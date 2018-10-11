Какие автомобили в интернете продаются быстрее. Исследование

Автомобили с пробегом редко продаются сразу, однако скорость процесса зависит еще и от ценового сегмента, к которому относится автомобиль. Бюджетники «уходят» быстрее, авто премиум-брендов ищут своих покупателей порой довольно долго.

На рынке онлайн-продаж подержанных автомобилей лидирует Hyundai Solaris. Бэушные Солярисы покупатели расхватывают как горячие пирожки. Так, автомобиль стоимостью до 300 000 рублей можно продать за 2,5 недели (17,9 дня), а по России еще быстрее — за 16,2 дня. Солярисы посвежее, за которые просят уже 300 000 — 500 000 рублей, продаются в течение 20 дней в Москве и почти 28 дней по России, а в сегменте 500 000 — 800 000 рублей — за 22,2 дня в Москве и за 30,3 дня в других регионах России. Но во всех этих ценовых сегментах Solaris входит в топ-3 самых быстро продающихся автомобилей, сообщают аналитики компании Авто.ру.

Все автомобили, участвовавшие в исследовании, были поделены на пять сегментов: стоимостью менее 300 тыс. рублей, 300 500 тыс. рублей, 500–800 тыс. рублей, 800 тыс. — 1,5 млн рублей и более 1,5 млн рублей. В сегменте от 500 тыс. до 800 тыс. рублей в Москве лидирует Nissan Note — этот автомобиль «уходит» в среднем за 19,9 дня, среди быстро продающихся также Kia Rio (20,8) и Chevrolet Orlando (22,6). В сегменте от 800 тыс. до 1,5 млн рублей быстрее всего продаются Opel Zafira (23,2 дня), Hyundai Creta (24,3 дня) и Toyota Camry (24,4 дня). Среди тех машин, за которые на вторичном рынке столицы просят от 1,5 млн рублей, лидируют Mazda CX-5 (23,9 дня), Toyota Camry (24,2 дня) и Infiniti QX60 (24,7 дня).

В целом по России скорость продажи у самых дешевых автомобилей (до 300 000 рублей) и самых дорогих (от 1,5 млн рублей) более существенная. Чтобы продать Mazda CX-5 (лидер ценового сегмента от 1,5 млн рублей), потребуется 32 дня, а для продажи бюджетного Solaris —16,2 дня. В сегменте до 300 тыс. рублей лучше всего продается Hyundai Solaris — 16,2 дня, Chevrolet Cruze —16,8 дня и Lada Largus — 23,2 дня. «Долгоиграющими» на рынке оказались модели Ford Taurus (51,1), УАЗ-3162 (49,9) и Opel Frontera (49,5). От 300 тыс. до 500 тыс. рублей лидирует Ravon R2 (20,2), Nissan Juke (24,7) и Hyundai Solaris (27,9). Хуже всего уходят Mitsubishi Eclipse (58,9), УАЗ-3151 (58,8) и Toyota 4Ranner (54,6). Более 1,5 млн рублей — в этом сегменте первое место делят Mazda CX-5 и Infiniti QX60 — 32 дня и Toyota Сamry —32,3 дня. Модели Mercedes-Benz — и старые, и более-менее свежие — продаются почти одинаково плохо. Практически во всех ценовых сегментах эта марка входит в топ-10 антирейтинга продаж и по Москве, и по России. Поэтому самой медленно продающейся машиной в категории от 1,5 млн рублей и в столице, и по стране стал именно Mercedes-Benz CL-класса. В Москве покупателя придется ждать около двух месяцев (58,9 дня), в других регионах России — почти 72 дня.

Российский валютный рынок подвержен значительным колебаниям. Как это отражается на стоимости автомобилей, вы можете узнать, обратившись к этому исследованию.

В сентябре бэушек на российском рынке продали лишь на 0,2% больше, чем в том же месяце прошлого года, до этого динамика была более существенной.

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