Доллар растет, доллар падает: что происходит с ценами на машины

Российский валютный рынок в последние несколько лет нестабилен: он подвержен серьезным скачкам курса валюты — то растет, то стабилизируется, иногда чуть снижается. Каким образом это влияет на автомобильный рынок, попытались выяснить аналитики, представив несколько сценариев. Так по какому из них в 2019-м жить будем?

Специалисты проанализировали данные по продажам новых и подержанных автомобилей за 2014–2018 годы, а также сопоставили их с тем, как менялся курс доллара за этот период. Выявив три типа реакции рынков на изменения валютных курсов, они попытались представить, каким может быть авторынок 2019 года при различных сценариях поведения национальной валюты. Хотя, как говорят аналитики, сегодня по-прежнему невозможно предсказать, ослабнет или укрепится рубль к концу 2018 года.

К чему приводит рост курса доллара на 60–70% в течение нескольких месяцев?

Аналитики напоминают, как закончился 2014 год. Рост курса доллара с августа по декабрь 2014-го привел к резкому падению продаж новых автомобилей в следующем году. Всего за четыре месяца курс доллара вырос на 70%, что вызвало ажиотажный спрос на новые и подержанные машины. Покупатели старались любым путем приобрести их по старым ценам. Те, кто планировал заменить авто в 2015-м, сделали это раньше, и ожидаемо в течение первой половины 2015 года рынок получил провал на 30–35% как на рынке новых автомобилей, так и подержанных.

Резкий рост доллара приводит к тому, что покупатели сметают все, что продается по «докризисным» ценам, отмечает генеральный директор CarPrice Денис Долматов. А через несколько месяцев рынок проваливается в яму — психологически клиенту очень сложно смириться с тем, что авто уровня VW Polo теперь стоит как VW Passat. Для новых машин максимальное падение продаж происходит на третий месяц после пика роста валют, потом рынок начинает восстанавливаться. На какое-то время исчезает привычная сезонность: пропадают традиционные пики весной и осенью. Но для подержанных машин падение продаж оказывается более плавным. Для обоих рынков резкий рост валюты — это шоковый сценарий. После такого роста доллара объемы продаж новых машин, как правило, падают на годы вперед. В 2015-м некоторые производители, распродав остатки, просто ушли с российского рынка, часть дилерских центров закрылись, увеличились сроки владения авто. Фактически, рынки новых и подержанных машин надолго погрузились в серьезную стагнацию. Показателей 2014 года, когда было продано 2,5 млн новых машин, рынок до сих пор так и не достиг.

К чему приводит рост курса доллара на 40% в течение года?

С мая 2015 и по январь 2016 года доллар снова начал расти, хотя и не так резко. Это привело к 15%-му снижению продаж новых машин в 2016 году. Рост курса доллара, а главное, понимание, что такой курс теперь надолго, заставили производителей автомобилей резко поднимать цены. Сценарий, когда доллар растет на 40–45% в течение года, характеризуется тем, что покупатель будет несколько месяцев очень активно покупать новые машины по старым ценам, а те, кто не успеет, будет приобретать относительно свежие 2-4-летние автомобили.

При этом, когда на рынке новых машин все падает, на «вторичке» продажи растут просто потому, что цены на подержанные машины меняются не так резко. Однако этот рост не будет долгосрочным- максимум 3–4 месяца. За это время покупатель привыкнет к новому масштабу цен на новые машины, и ситуация постепенно начнет входить в нормальное русло. Продажи вновь пойдут вверх, но, конечно же, тех объемов, к которыми рынок привык, не будет еще долго.

К чему приводит снижение курса доллара на 20–25% в течение года и более?

Такая ситуация наблюдалась с февраля 2016 по январь 2018 года. За этот период доллар снизился с 77,1, до 56,6 руб., то есть на 25%. У населения появились накопления, сказался отложенный спрос, что привело к постепенному восстановлению авторынка. Причем он начал расти не на панических настроениях, а естественным путем. Если 2016 год был хуже, чем «плохой» 2015-й, то в 2017-м наметился рост продаж как на рынке новых машин, так и подержанных. Вновь стали открываться дилерские центры, а автопроизводители снова увидели перспективы у отечественного авторынка.

Прогноз. С января 2018 года мы живем в ситуации, когда доллар укрепляется. За этот период он отыграл уже 20%, что, как всегда, увеличивает продажи новых и подержанных машин, — люди вкладывают накопленные в период восстановления рубля деньги в товары долговременного спроса. Но, как показывает исследование, рост доллара всегда приводит к снижению продаж в следующем году. Именно это заставляет аналитиков сомневаться в росте рынка новых машин в 2019 году . Однако на рынке машин с пробегом рост продаж возможен просто потому, что он слабее зависит от роста доллара и евро. Таким образом, даже в условиях достаточно резкого роста валют продажи бэушек могут компенсировать падение продаж новых машин.

* Исследование проведено специалистами компании CarPrice

Весь 2018 год рынок новых легковых автомобилей укреплялся и бурно рос, лишь в сентябре темпы чуть сократились, но все равно рынок поднялся на 6,2% и достиг по итогам месяца 157 371 штуки, а по итогам девяти месяцев — 1 297 432 штук.

157 371 штуки, а по итогам девяти месяцев — 1 297 432 штук. Рынок подержанных автомобилей в сентябре, согласно «Автостату», практически не вырос: он достиг 469,3 тыс. единиц, что только на 0,2% выше результата годичной давности.

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