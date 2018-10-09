Российский рынок автомобилей с пробегом топчется на месте

Рост рынка автомобилей с пробегом до этого продолжался четыре месяца и в сентябре достиг 469,3 тыс. единиц, что только на 0,2% выше результата годичной давности. По итогам 9 месяцев рынок вырос на 1,9% относительно того же периода 2017 года. Всего в России было перепродано 3,97 млн легковых автомобилей. В лидерах снова Лада, которой принадлежит одна четвертая доля рынка. В сентябре вазовских автомобилей было продано 118,3 тыс. штук, что на 6,2% меньше, чем в прошлом году. Помимо Лады падение демонстрирует Toyota (-0,9%), которая находится на втором месте рейтинга по маркам. В тройке лидеров Nissan, продажи которого на вторичном рынке составили 26,3 тыс. шт., или плюс 4,9%. Далее следуют Hyundai (24 тыс. шт.; +10,8%), Kia (21,6 тыс. шт.; +16,9%), а также Chevrolet, Volkswagen, Ford, Renault и Mitsubishi.
В рейтинге по маркам в пятерке лидеров четыре Лады (2114, 2107, 2170, 2110) плюс затесавшийся на втором месте Форда Фокус. У пяти моделей, входящих в топ-10, динамика положительная, особенно выросли продажи «корейцев» Kia Rio — 27,8%, и Hyundai Solaris — 23,1%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Любопытно, что рейтинг по моделям за 9 месяцев повторяет сентябрьский топ-10.
ТОП-10 МАРОК РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В СЕНТЯБРЕ И ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА (шт.)
|
№
|
Марка
|
Сентябрь 2018
|
Сентябрь 2017
|
Изм., %
|
9 мес. 2018 г.
|
9 мес. 2017 г.
|
Изм., %
|
1
|
LADA
|
118 341
|
126 106
|
—6,2
|
1 022 842
|
1 061 409
|
—3,6
|
2
|
TOYOTA
|
50 924
|
51 374
|
—0,9
|
444 524
|
434 541
|
2,3
|
3
|
NISSAN
|
26 337
|
25 112
|
4,9
|
221 232
|
209 576
|
5,6
|
4
|
HYUNDAI
|
24 019
|
21 676
|
10,8
|
196 709
|
175 946
|
11,8
|
5
|
KIA
|
21 636
|
18 502
|
16,9
|
174 527
|
145 390
|
20,0
|
6
|
CHEVROLET
|
20 519
|
20 520
|
0,0
|
173 779
|
167 667
|
3,7
|
7
|
VOLKSWAGEN
|
19 277
|
17 901
|
7,7
|
156 407
|
147 533
|
6,0
|
8
|
FORD
|
18 785
|
18 590
|
1,0
|
157 526
|
152 717
|
3,2
|
9
|
RENAULT
|
16 526
|
15 140
|
9,2
|
139 636
|
127 674
|
9,4
|
10
|
MITSUBISHI
|
14 329
|
14 188
|
1,0
|
120 325
|
117 736
|
2,2
|
|
Всего по России
|
469 304
|
468 597
|
0,2
|
3 971 261
|
3 895 570
|
1,9
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В СЕНТЯБРЕ И ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА (шт.)
|
№
|
Модель
|
Сентябрь 2018
|
Сентябрь 2017
|
Изм., %
|
9 мес. 2018 г.
|
9 мес. 2017 г.
|
Изм., %
|
1
|
LADA 2114
|
12 256
|
13 523
|
—9,4
|
108 603
|
114 757
|
—5,4
|
2
|
FORD FOCUS
|
11 891
|
11 923
|
—0,3
|
99 990
|
97 230
|
2,8
|
3
|
LADA 2107
|
10 640
|
12 129
|
—12,3
|
94 827
|
104 791
|
—9,5
|
4
|
LADA 2170
|
9 266
|
9 292
|
—0,3
|
80 354
|
76 706
|
4,8
|
5
|
LADA 2110
|
9 075
|
10 287
|
—11,8
|
80 149
|
87 754
|
—8,7
|
6
|
TOYOTA COROLLA
|
8 889
|
8 848
|
0,5
|
77 535
|
75 934
|
2,1
|
7
|
HYUNDAI SOLARIS
|
8 654
|
7 199
|
20,2
|
70 303
|
57 095
|
23,1
|
8
|
LADA 4X4
|
8 114
|
8 332
|
—2,6
|
67 168
|
70 231
|
—4,4
|
9
|
KIA RIO
|
7 854
|
6 518
|
20,5
|
62 464
|
48 861
|
27,8
|
10
|
LADA 2112
|
7 122
|
7 772
|
—8,4
|
61 137
|
64 721
|
—5,5
|
|
Всего по России
|
469 304
|
468 597
|
0,2
|
3 971 261
|
3 895 570
|
1,9
- Наш автор составил список машин с пробегом, которые можно приобрести за 550 тыс. рублей.
- Два крупных сервиса по продаже автомобилей с пробегом начали нешуточную рекламную войну. За развитием событий наблюдает наш корреспондент.
- А вот и продолжение этой захватывающей истории.
Фото: Depositphotos
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