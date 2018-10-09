Российский рынок автомобилей с пробегом топчется на месте

В сентябре бэушек продали лишь на 0,2% больше, чем в том же месяце прошлого года. И, похоже, рынок стагнирует.

Рост рынка автомобилей с пробегом до этого продолжался четыре месяца и в сентябре достиг 469,3 тыс. единиц, что только на 0,2% выше результата годичной давности. По итогам 9 месяцев рынок вырос на 1,9% относительно того же периода 2017 года. Всего в России было перепродано 3,97 млн легковых автомобилей. В лидерах снова Лада, которой принадлежит одна четвертая доля рынка. В сентябре вазовских автомобилей было продано 118,3 тыс. штук, что на 6,2% меньше, чем в прошлом году. Помимо Лады падение демонстрирует Toyota (-0,9%), которая находится на втором месте рейтинга по маркам. В тройке лидеров Nissan, продажи которого на вторичном рынке составили 26,3 тыс. шт., или плюс 4,9%. Далее следуют Hyundai (24 тыс. шт.; +10,8%), Kia (21,6 тыс. шт.; +16,9%), а также Chevrolet, Volkswagen, Ford, Renault и Mitsubishi.

В рейтинге по маркам в пятерке лидеров четыре Лады (2114, 2107, 2170, 2110) плюс затесавшийся на втором месте Форда Фокус. У пяти моделей, входящих в топ-10, динамика положительная, особенно выросли продажи «корейцев» Kia Rio — 27,8%, и Hyundai Solaris — 23,1%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Любопытно, что рейтинг по моделям за 9 месяцев повторяет сентябрьский топ-10.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В СЕНТЯБРЕ И ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА (шт.)

№ Марка Сентябрь 2018 Сентябрь 2017 Изм., % 9 мес. 2018 г. 9 мес. 2017 г. Изм., % 1 LADA 118 341 126 106 —6,2 1 022 842 1 061 409 —3,6 2 TOYOTA 50 924 51 374 —0,9 444 524 434 541 2,3 3 NISSAN 26 337 25 112 4,9 221 232 209 576 5,6 4 HYUNDAI 24 019 21 676 10,8 196 709 175 946 11,8 5 KIA 21 636 18 502 16,9 174 527 145 390 20,0 6 CHEVROLET 20 519 20 520 0,0 173 779 167 667 3,7 7 VOLKSWAGEN 19 277 17 901 7,7 156 407 147 533 6,0 8 FORD 18 785 18 590 1,0 157 526 152 717 3,2 9 RENAULT 16 526 15 140 9,2 139 636 127 674 9,4 10 MITSUBISHI 14 329 14 188 1,0 120 325 117 736 2,2 Всего по России 469 304 468 597 0,2 3 971 261 3 895 570 1,9

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В СЕНТЯБРЕ И ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА (шт.)

№ Модель Сентябрь 2018 Сентябрь 2017 Изм., % 9 мес. 2018 г. 9 мес. 2017 г. Изм., % 1 LADA 2114 12 256 13 523 —9,4 108 603 114 757 —5,4 2 FORD FOCUS 11 891 11 923 —0,3 99 990 97 230 2,8 3 LADA 2107 10 640 12 129 —12,3 94 827 104 791 —9,5 4 LADA 2170 9 266 9 292 —0,3 80 354 76 706 4,8 5 LADA 2110 9 075 10 287 —11,8 80 149 87 754 —8,7 6 TOYOTA COROLLA 8 889 8 848 0,5 77 535 75 934 2,1 7 HYUNDAI SOLARIS 8 654 7 199 20,2 70 303 57 095 23,1 8 LADA 4X4 8 114 8 332 —2,6 67 168 70 231 —4,4 9 KIA RIO 7 854 6 518 20,5 62 464 48 861 27,8 10 LADA 2112 7 122 7 772 —8,4 61 137 64 721 —5,5 Всего по России 469 304 468 597 0,2 3 971 261 3 895 570 1,9

Наш автор составил список машин с пробегом, которые можно приобрести за 550 тыс. рублей.

Два крупных сервиса по продаже автомобилей с пробегом начали нешуточную рекламную войну. За развитием событий наблюдает наш корреспондент.

А вот и продолжение этой захватывающей истории.



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