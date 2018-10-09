Российский рынок автомобилей с пробегом топчется на месте

В сентябре бэушек продали лишь на 0,2% больше, чем в том же месяце прошлого года. И, похоже, рынок стагнирует.


Рост рынка автомобилей с пробегом до этого продолжался четыре месяца и в сентябре достиг 469,3 тыс. единиц, что только на 0,2% выше результата годичной давности. По итогам 9 месяцев рынок вырос на 1,9% относительно того же периода 2017 года. Всего в России было перепродано 3,97 млн легковых автомобилей. В лидерах снова Лада, которой принадлежит одна четвертая доля рынка. В сентябре вазовских автомобилей было продано 118,3 тыс. штук, что на 6,2% меньше, чем в прошлом году. Помимо Лады падение демонстрирует Toyota (-0,9%), которая находится на втором месте рейтинга по маркам. В тройке лидеров Nissan, продажи которого на вторичном рынке составили 26,3 тыс. шт., или плюс 4,9%. Далее следуют Hyundai (24 тыс. шт.; +10,8%), Kia (21,6 тыс. шт.; +16,9%), а также Chevrolet, Volkswagen, Ford, Renault и Mitsubishi.

В рейтинге по маркам в пятерке лидеров четыре Лады (2114, 2107, 2170, 2110) плюс затесавшийся на втором месте Форда Фокус. У пяти моделей, входящих в топ-10, динамика положительная, особенно выросли продажи «корейцев» Kia Rio — 27,8%, и Hyundai Solaris — 23,1%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Любопытно, что рейтинг по моделям за 9 месяцев повторяет сентябрьский топ-10.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В СЕНТЯБРЕ И ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА (шт.)

Марка

Сентябрь 2018

Сентябрь 2017

Изм., %

9 мес. 2018 г.

9 мес. 2017 г.

Изм., %

1

LADA

118 341

126 106

—6,2

1 022 842

1 061 409

—3,6

2

TOYOTA

50 924

51 374

—0,9

444 524

434 541

2,3

3

NISSAN

26 337

25 112

4,9

221 232

209 576

5,6

4

HYUNDAI

24 019

21 676

10,8

196 709

175 946

11,8

5

KIA

21 636

18 502

16,9

174 527

145 390

20,0

6

CHEVROLET

20 519

20 520

0,0

173 779

167 667

3,7

7

VOLKSWAGEN

19 277

17 901

7,7

156 407

147 533

6,0

8

FORD

18 785

18 590

1,0

157 526

152 717

3,2

9

RENAULT

16 526

15 140

9,2

139 636

127 674

9,4

10

MITSUBISHI

14 329

14 188

1,0

120 325

117 736

2,2

Всего по России

469 304

468 597

0,2

3 971 261

3 895 570

1,9

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В СЕНТЯБРЕ И ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА (шт.)

Модель

Сентябрь 2018

Сентябрь 2017

Изм., %

9 мес. 2018 г.

9 мес. 2017 г.

Изм., %

1

LADA 2114

12 256

13 523

—9,4

108 603

114 757

—5,4

2

FORD FOCUS

11 891

11 923

—0,3

99 990

97 230

2,8

3

LADA 2107

10 640

12 129

—12,3

94 827

104 791

—9,5

4

LADA 2170

9 266

9 292

—0,3

80 354

76 706

4,8

5

LADA 2110

9 075

10 287

—11,8

80 149

87 754

—8,7

6

TOYOTA COROLLA

8 889

8 848

0,5

77 535

75 934

2,1

7

HYUNDAI SOLARIS

8 654

7 199

20,2

70 303

57 095

23,1

8

LADA 4X4

8 114

8 332

—2,6

67 168

70 231

—4,4

9

KIA RIO

7 854

6 518

20,5

62 464

48 861

27,8

10

LADA 2112

7 122

7 772

—8,4

61 137

64 721

—5,5

Всего по России

469 304

468 597

0,2

3 971 261

3 895 570

1,9

Фото: Depositphotos

Вы уже видели наши самые популярные новые видео? Они — здесь.
А здесь — наши самые популярные новые фотогалереи.

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые