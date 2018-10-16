Страховщики назвали самые дорогие для них автомобили

Лидирует по выплатам по каско марка Mercedes-Benz.

Рейтинг по самым крупным выплатам возмещений по добровольному автострахованию возглавили машины марки Mercedes-Benz, а безусловным лидером стал Mercedes-Benz SL-Klasse, свидетельствуют данные «АльфаСтрахования». Рязанский филиал компании выплатил за этот автомобиль 12,8 млн рублей. На второй строчке Mercedes-Benz S 65 AMG — 11,8 млн руб., который был застрахован в Воронежском филиале компании, на третьей — угнанный в Москве Mercedes-Benz G-Klasse — 10,8 млн рублей.

Такие большие выплаты получались, в основном, в результате возмещения ущерба при полной гибели автомобиля, когда ремонт экономически нецелесообразен, и угонов. Среди вошедших в перечень был отремонтирован только Rolls-Royce. Понятно, что наибольшие убытки приносят страховщику автомобили премиум-класса.

С четвертого по седьмое место расположились пострадавшие московские машины: Mercedes-Benz AMG G63 (10 млн руб.), Rolls-Royce Wraith (10 млн руб.), далее следуют Porsche Cayenne Turbo (10 млн руб.) и Mercedes-Benz GLE-Klasse (9,3 млн руб.).

В конце рейтинга расположились грузовики: нижневартовский Mercedes-Benz Actros 3341 AK, выплаты по которому составили 9,2 млн руб., и  тюменский MAN TGS — 9,2 млн руб. Но завершает рейтинг все же седан Mercedes-Benz S-Klasse, который был утрачен в результате пожара, выплата по нему составила 9,1 млн рублей.

Самые крупные выплаты по каско за 2016–2018 гг.

Марка

Модель

Общая сумма выплат, руб.

1

MERCEDES-BENZ

SL-KLASSE

12 805 324

2

MERCEDES-BENZ

S 65 AMG

11 795 055

3

MERCEDES-BENZ

G-KLASSE

10 781 403

4

MERCEDES-BENZ

AMG G63

10 008 358

5

ROLLS-ROYCE

WRAITH

10 005 033

6

PORSCHE

CAYENNE TURBO

9 970 000

7

MERCEDES-BENZ

GLE-KLASSE

9 317 531

8

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3341 AK

9 213 974

9

MAN

TGS (RS 4583–0000020)

9 198 542

10

MERCEDES-BENZ

S-KLASSE

9 075 000

Фото: Unsplash

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