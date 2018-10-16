Страховщики назвали самые дорогие для них автомобили

Рейтинг по самым крупным выплатам возмещений по добровольному автострахованию возглавили машины марки Mercedes-Benz, а безусловным лидером стал Mercedes-Benz SL-Klasse, свидетельствуют данные «АльфаСтрахования». Рязанский филиал компании выплатил за этот автомобиль 12,8 млн рублей. На второй строчке Mercedes-Benz S 65 AMG — 11,8 млн руб., который был застрахован в Воронежском филиале компании, на третьей — угнанный в Москве Mercedes-Benz G-Klasse — 10,8 млн рублей.
Такие большие выплаты получались, в основном, в результате возмещения ущерба при полной гибели автомобиля, когда ремонт экономически нецелесообразен, и угонов. Среди вошедших в перечень был отремонтирован только Rolls-Royce. Понятно, что наибольшие убытки приносят страховщику автомобили премиум-класса.
С четвертого по седьмое место расположились пострадавшие московские машины: Mercedes-Benz AMG G63 (10 млн руб.), Rolls-Royce Wraith (10 млн руб.), далее следуют Porsche Cayenne Turbo (10 млн руб.) и Mercedes-Benz GLE-Klasse (9,3 млн руб.).
В конце рейтинга расположились грузовики: нижневартовский Mercedes-Benz Actros 3341 AK, выплаты по которому составили 9,2 млн руб., и тюменский MAN TGS — 9,2 млн руб. Но завершает рейтинг все же седан Mercedes-Benz S-Klasse, который был утрачен в результате пожара, выплата по нему составила 9,1 млн рублей.
Самые крупные выплаты по каско за 2016–2018 гг.
|
№
|
Марка
|
Модель
|
Общая сумма выплат, руб.
|
1
|
MERCEDES-BENZ
|
SL-KLASSE
|
12 805 324
|
2
|
MERCEDES-BENZ
|
S 65 AMG
|
11 795 055
|
3
|
MERCEDES-BENZ
|
G-KLASSE
|
10 781 403
|
4
|
MERCEDES-BENZ
|
AMG G63
|
10 008 358
|
5
|
ROLLS-ROYCE
|
WRAITH
|
10 005 033
|
6
|
PORSCHE
|
CAYENNE TURBO
|
9 970 000
|
7
|
MERCEDES-BENZ
|
GLE-KLASSE
|
9 317 531
|
8
|
MERCEDES-BENZ
|
ACTROS 3341 AK
|
9 213 974
|
9
|
MAN
|
TGS (RS 4583–0000020)
|
9 198 542
|
10
|
MERCEDES-BENZ
|
S-KLASSE
|
9 075 000
- Какие автомобили охотнее всего покупают на вторичном рынке? Это стало темой очередного исследования.
- Существует даже исследование того, автомобили каких марок чаще всего становятся виновниками ДТП.
Фото: Unsplash
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