Страховщики назвали самые дорогие для них автомобили

Лидирует по выплатам по каско марка Mercedes-Benz.

Рейтинг по самым крупным выплатам возмещений по добровольному автострахованию возглавили машины марки Mercedes-Benz, а безусловным лидером стал Mercedes-Benz SL-Klasse, свидетельствуют данные «АльфаСтрахования». Рязанский филиал компании выплатил за этот автомобиль 12,8 млн рублей. На второй строчке Mercedes-Benz S 65 AMG — 11,8 млн руб., который был застрахован в Воронежском филиале компании, на третьей — угнанный в Москве Mercedes-Benz G-Klasse — 10,8 млн рублей.

Такие большие выплаты получались, в основном, в результате возмещения ущерба при полной гибели автомобиля, когда ремонт экономически нецелесообразен, и угонов. Среди вошедших в перечень был отремонтирован только Rolls-Royce. Понятно, что наибольшие убытки приносят страховщику автомобили премиум-класса.

С четвертого по седьмое место расположились пострадавшие московские машины: Mercedes-Benz AMG G63 (10 млн руб.), Rolls-Royce Wraith (10 млн руб.), далее следуют Porsche Cayenne Turbo (10 млн руб.) и Mercedes-Benz GLE-Klasse (9,3 млн руб.).

В конце рейтинга расположились грузовики: нижневартовский Mercedes-Benz Actros 3341 AK, выплаты по которому составили 9,2 млн руб., и тюменский MAN TGS — 9,2 млн руб. Но завершает рейтинг все же седан Mercedes-Benz S-Klasse, который был утрачен в результате пожара, выплата по нему составила 9,1 млн рублей.

Самые крупные выплаты по каско за 2016–2018 гг.

№ Марка Модель Общая сумма выплат, руб. 1 MERCEDES-BENZ SL-KLASSE 12 805 324 2 MERCEDES-BENZ S 65 AMG 11 795 055 3 MERCEDES-BENZ G-KLASSE 10 781 403 4 MERCEDES-BENZ AMG G63 10 008 358 5 ROLLS-ROYCE WRAITH 10 005 033 6 PORSCHE CAYENNE TURBO 9 970 000 7 MERCEDES-BENZ GLE-KLASSE 9 317 531 8 MERCEDES-BENZ ACTROS 3341 AK 9 213 974 9 MAN TGS (RS 4583–0000020) 9 198 542 10 MERCEDES-BENZ S-KLASSE 9 075 000

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