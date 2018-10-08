Lada, Toyota, Hyundai и ГАЗ: названы марки автомобилей виновников ДТП

Аналитики выяснили, водители каких марок машин чаще всего становятся виновниками ДТП.

Женщины являются виновницами ДТП только в 20% случаев
Женщины являются виновницами ДТП только в 20% случаев

В 40% случаев виновниками аварий становятся водители автомобилей Lada, Toyota, Hyundai и ГАЗ. Реже всего ДТП происходят по вине водителей Skoda, Opel, Honda и Mercedes-Benz.

Всего в компании «АльфаСтрахование» проанализировали более 180 тысяч ДТП с участием клиентов компании, произошедших за последние несколько лет. Следует отметить, что статистика по водителям мужского и женского пола была составлена отдельно.

Так, женщины, по чьей вине происходили аварии, почти в 15% случаев управляли автомобилями марки Lada, реже — Toyota (9,7% ДТП). На третьем месте по степени опасности оказались владелицы машин Hyundai (8,34%). Топ-5 замыкают виновницы аварий на автомобилях Kia (7,17%) и Nissan (6,68% случаев). В большей или меньшей степени опасными для других участников дорожного движения оказались водители-женщины автомобилей Volkswagen, Renault, Chevrolet, Ford и Mitsubishi.

Мужчины, чьи действия привели к ДТП, тоже чаще всего управляли автомобилями Lada. По их вине произошло 23,71% аварий. На втором месте по опасности находятся владельцы машин марки Toyota, виновные в 6,92% ДТП. Замыкают тройку лидеров водители, управляющие автомобилями ГАЗ, из-за них произошло 5,98% аварий. В пятерку самых опасных водителей также вошли те, кто ездит за рулем Hyundai (5,42%) и Renault (5,05% случаев). Места с шестого по десятое распределились между владельцами машин марок Kia, Nissan, Volkswagen, Chevrolet и Ford.

Аналитики также выявили закономерность, что женщины виновны только в каждой пятой аварии. Причем опасность несут, в основном, водители со стажем до пяти лет (5,9% случаев). Среди мужчин опасны для других участников дорожного движения те, чей стаж вождения составляет от шести до десяти лет (13,5% страховых случаев).

Первая строчка мужского и женского рейтингов объясняется легко. Автомобили бренда Lada являются самыми распространенными в России. Кроме того, их чаще всего, на первое время, выбирают неопытные водители.

Марки автомобилей, которыми чаще всего управляли виновники аварий*

Мужчины

Женщины

Марка авто

Количество случаев, %

Марка авто

Количество случаев, %

1

Lada

23,71

Lada

14,53

2

Toyota

6,92

Toyota

9,70

3

ГАЗ

5,98

Hyundai

8,34

4

Hyundai

5,42

Kia

7,17

5

Renault

5,05

Nissan

6,68

6

Kia

4,26

Volkswagen

4,78

7

Nissan

4,14

Renault

4,50

8

Volkswagen

3,71

Chevrolet

4,07

9

Chevrolet

3,56

Ford

4,06

10

Ford

3,35

Mitsubishi

3,02

11

Mitsubishi

2,39

Opel

2,93

12

Daewoo

2,19

Mazda

2,84

13

Mercedes-Benz

1,85

Daewoo

2,48

14

Skoda

1,76

Honda

2,23

15

Opel

1,45

Mercedes-Benz

2,22

* По данным компании «АльфаСтрахование»

Фото: Depositphotos

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