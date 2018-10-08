Lada, Toyota, Hyundai и ГАЗ: названы марки автомобилей виновников ДТП

В 40% случаев виновниками аварий становятся водители автомобилей Lada, Toyota, Hyundai и ГАЗ. Реже всего ДТП происходят по вине водителей Skoda, Opel, Honda и Mercedes-Benz.
Всего в компании «АльфаСтрахование» проанализировали более 180 тысяч ДТП с участием клиентов компании, произошедших за последние несколько лет. Следует отметить, что статистика по водителям мужского и женского пола была составлена отдельно.
Так, женщины, по чьей вине происходили аварии, почти в 15% случаев управляли автомобилями марки Lada, реже — Toyota (9,7% ДТП). На третьем месте по степени опасности оказались владелицы машин Hyundai (8,34%). Топ-5 замыкают виновницы аварий на автомобилях Kia (7,17%) и Nissan (6,68% случаев). В большей или меньшей степени опасными для других участников дорожного движения оказались водители-женщины автомобилей Volkswagen, Renault, Chevrolet, Ford и Mitsubishi.
Мужчины, чьи действия привели к ДТП, тоже чаще всего управляли автомобилями Lada. По их вине произошло 23,71% аварий. На втором месте по опасности находятся владельцы машин марки Toyota, виновные в 6,92% ДТП. Замыкают тройку лидеров водители, управляющие автомобилями ГАЗ, из-за них произошло 5,98% аварий. В пятерку самых опасных водителей также вошли те, кто ездит за рулем Hyundai (5,42%) и Renault (5,05% случаев). Места с шестого по десятое распределились между владельцами машин марок Kia, Nissan, Volkswagen, Chevrolet и Ford.
Аналитики также выявили закономерность, что женщины виновны только в каждой пятой аварии. Причем опасность несут, в основном, водители со стажем до пяти лет (5,9% случаев). Среди мужчин опасны для других участников дорожного движения те, чей стаж вождения составляет от шести до десяти лет (13,5% страховых случаев).
Первая строчка мужского и женского рейтингов объясняется легко. Автомобили бренда Lada являются самыми распространенными в России. Кроме того, их чаще всего, на первое время, выбирают неопытные водители.
Марки автомобилей, которыми чаще всего управляли виновники аварий*
|
|
Мужчины
|
Женщины
|
№
|
Марка авто
|
Количество случаев, %
|
Марка авто
|
Количество случаев, %
|
1
|
Lada
|
23,71
|
Lada
|
14,53
|
2
|
Toyota
|
6,92
|
Toyota
|
9,70
|
3
|
ГАЗ
|
5,98
|
Hyundai
|
8,34
|
4
|
Hyundai
|
5,42
|
Kia
|
7,17
|
5
|
Renault
|
5,05
|
Nissan
|
6,68
|
6
|
Kia
|
4,26
|
Volkswagen
|
4,78
|
7
|
Nissan
|
4,14
|
Renault
|
4,50
|
8
|
Volkswagen
|
3,71
|
Chevrolet
|
4,07
|
9
|
Chevrolet
|
3,56
|
Ford
|
4,06
|
10
|
Ford
|
3,35
|
Mitsubishi
|
3,02
|
11
|
Mitsubishi
|
2,39
|
Opel
|
2,93
|
12
|
Daewoo
|
2,19
|
Mazda
|
2,84
|
13
|
Mercedes-Benz
|
1,85
|
Daewoo
|
2,48
|
14
|
Skoda
|
1,76
|
Honda
|
2,23
|
15
|
Opel
|
1,45
|
Mercedes-Benz
|
2,22
* По данным компании «АльфаСтрахование»
- Редакция «За рулем» выяснила, что 66% детей, перевозимых в автомобилях, находятся в смертельной опасности.
- В жизни случаются и аварии автомобилей с самолетами.
Фото: Depositphotos
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