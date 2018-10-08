Lada, Toyota, Hyundai и ГАЗ: названы марки автомобилей виновников ДТП

Аналитики выяснили, водители каких марок машин чаще всего становятся виновниками ДТП.

Женщины являются виновницами ДТП только в 20% случаев

В 40% случаев виновниками аварий становятся водители автомобилей Lada, Toyota, Hyundai и ГАЗ. Реже всего ДТП происходят по вине водителей Skoda, Opel, Honda и Mercedes-Benz.

Всего в компании «АльфаСтрахование» проанализировали более 180 тысяч ДТП с участием клиентов компании, произошедших за последние несколько лет. Следует отметить, что статистика по водителям мужского и женского пола была составлена отдельно.

Так, женщины, по чьей вине происходили аварии, почти в 15% случаев управляли автомобилями марки Lada, реже — Toyota (9,7% ДТП). На третьем месте по степени опасности оказались владелицы машин Hyundai (8,34%). Топ-5 замыкают виновницы аварий на автомобилях Kia (7,17%) и Nissan (6,68% случаев). В большей или меньшей степени опасными для других участников дорожного движения оказались водители-женщины автомобилей Volkswagen, Renault, Chevrolet, Ford и Mitsubishi.

Мужчины, чьи действия привели к ДТП, тоже чаще всего управляли автомобилями Lada. По их вине произошло 23,71% аварий. На втором месте по опасности находятся владельцы машин марки Toyota, виновные в 6,92% ДТП. Замыкают тройку лидеров водители, управляющие автомобилями ГАЗ, из-за них произошло 5,98% аварий. В пятерку самых опасных водителей также вошли те, кто ездит за рулем Hyundai (5,42%) и Renault (5,05% случаев). Места с шестого по десятое распределились между владельцами машин марок Kia, Nissan, Volkswagen, Chevrolet и Ford.

Аналитики также выявили закономерность, что женщины виновны только в каждой пятой аварии. Причем опасность несут, в основном, водители со стажем до пяти лет (5,9% случаев). Среди мужчин опасны для других участников дорожного движения те, чей стаж вождения составляет от шести до десяти лет (13,5% страховых случаев).

Первая строчка мужского и женского рейтингов объясняется легко. Автомобили бренда Lada являются самыми распространенными в России. Кроме того, их чаще всего, на первое время, выбирают неопытные водители.

Марки автомобилей, которыми чаще всего управляли виновники аварий*

Мужчины Женщины № Марка авто Количество случаев, % Марка авто Количество случаев, % 1 Lada 23,71 Lada 14,53 2 Toyota 6,92 Toyota 9,70 3 ГАЗ 5,98 Hyundai 8,34 4 Hyundai 5,42 Kia 7,17 5 Renault 5,05 Nissan 6,68 6 Kia 4,26 Volkswagen 4,78 7 Nissan 4,14 Renault 4,50 8 Volkswagen 3,71 Chevrolet 4,07 9 Chevrolet 3,56 Ford 4,06 10 Ford 3,35 Mitsubishi 3,02 11 Mitsubishi 2,39 Opel 2,93 12 Daewoo 2,19 Mazda 2,84 13 Mercedes-Benz 1,85 Daewoo 2,48 14 Skoda 1,76 Honda 2,23 15 Opel 1,45 Mercedes-Benz 2,22

* По данным компании «АльфаСтрахование»

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