Ничего необычного: самолет столкнулся с Теслой

Довольная странная авария произошла в США: легкомоторный самолет буквально рухнул на автомобили, находящиеся на дороге.

Электромобили Тесла и раньше оказывались в центре внимания после аварий. Но все они произошли по вине владельцев и системы Autopilot, которое водители передавали управление машиной. Но в этот раз ни электроника Теслы, ни водитель не виноваты.

Ситуация становится еще более комичной с учетом того, что самолет Cessna принадлежит Агентству по борьбе с наркотиками (DEA). Произошло ДТП в Хьюстоне. Как выяснилось позднее, практически сразу после взлета у самолета появились технические неполадки, и его пилот принял решение совершать аварийную посадку.

В качестве места для приземления он выбрал автомобильную дорогу. И все бы ничего, если бы самолет не зацепился за линию электропередач. В итоге самолет рухнул на находящиеся внизу автомобили: Toyota Corolla и Tesla Model X.

Владелец Теслы Ониэль Куруп написал в своем Фейсбуке, что по счастливой случайности в аварии серьезно пострадала лишь техника. Легкие ранения получил пилот самолета, но и он отказался от госпитализации.

«Я в полном порядке, нас спас Господь и этот автомобиль. Ни одной царапины. Никто не верил мне, когда я звонил и говорил о том, что в нас врезался самолет, люди думали, что я шучу. Но это не шутка, в момент аварии вся жизнь пронеслась у меня перед глазами», — написал Куруп.

Позднее тому, что в аварии никто не пострадал, порадовался в твиттере и глава Теслы Илон Маск.

В прошлом году в Чечне легкомоторный самолет решил использовать дорогу в качестве ВПП и столкнулся с автомобилем.

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Фото: Facebook/Omiel Kurup